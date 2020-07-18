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Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию
17:04 19.07.2020

Москва может призвать Ереван и Баку к миру, но решить вопрос Нагорного Карабаха так, чтоб никого не обидеть, сегодня в принципе невозможно. Об этом известный политолог Георгий Бовт рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" журналисту Ивану Панкину

ИВАН ГРАЧЕВ

Дальнейшая эскалация между Арменией и Азербайданом не прогнозируется, считает политолог.

"ЭТО КАК РАЗБОРКИ НА БАЗАРЕ МЕЖДУ ТОРГОВЦАМИ ФРУКТАМИ"

Иван Панкин, журналист:

- Давайте поговорим о самой интересной теме – это, конечно, обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Георгий Бовт, политолог:

Георгий Бовт: Азербайджан и Армения воевать не будут. Это все понты, как во время разборки на базаре между торговцами фруктами

- Вы думаете, это самая интересная тема?

Панкин:

- Волнующая. А зачем нам война у самых границ?

Бовт:

- А они не будут воевать. Постреляют и разойдутся.

Панкин:

- Уже 30 лет все в обед, никак не расходятся.

Бовт:

- Но они и войну не устроят по-человечески какую-нибудь масштабную.

Панкин:

- Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС, шутка ли?

Бовт:

- Ну, пусть попробуют. Пригрозить он может, но, на самом деле, этого не сделает.

Панкин:

- Откуда вы знаете?

Бовт:

- Мне кажется, страна, которая совершит ракетный удар по АЭС, заранее об этом объявив, она как бы обречена на целую кучу всяких санкций. Потом, там рядом Турция, которой не понравится эта идея Азербайджана ударить по АЭС, чтобы на нее потом ветром задуло. Поэтому это все азиатские понты, как во время разборки на базаре между торговцами фруктами. Ничем это серьезным не кончится. Они еще немножко помахают своими дронами, попускают снаряды туда-сюда, убьют там некоторое количество народу, конечно. А потом, как поступит сигнал из Москвы, который будет призывом к перемирию, они возрадуются этому поводу прекратить огонь. И, конечно, будут винить Москву в том, что она никак не решит это дело каким-нибудь крепким миром.

"ЕРЕВАН РУГАЕТСЯ, ЧТО МЫ НЕ ВПРЯГЛИСЬ"

Панкин:

- За Азербайджан впряглась уже Турция.

Бовт:

- Естественно. Это логично, поскольку они родственные народы.

Панкин:

- А официальный Ереван ругается на нас, что мы не впряглись за них, но я напоминаю, что премьер Армении Никол Пашинян не прилетел на Парад Победы в Москву.

Бовт:

- Да! Надо было приехать на Парад Победы. И пальчиком показать, какую ты хочешь бибику себе в виде вооружения. А вот он же не приехал, погнушался, ну, чего теперь…

Панкин:

- Думаете, погнушался прям?

Бовт:

- Ну, вот Додон из Молдавии едет как подорванный на каждый Парад.

Панкин:

- Хотя ему сложнее значительно.

Бовт:

- Намного. Но он ездит, зайчиком стоит на трибунах возле Мавзолея. И внимает, так сказать, прохождению российской военной техники. А Пашинян погнушался, ну, ладно. Хорошо. Так и запишем.

"И ПРИ ЦАЯРЯХ, И ПРИ БОЛЬШЕВИКАХ ИЗ-ЗА КАРАБАХА БЫЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ"

Панкин:

- А кто, по вашему мнению, в этой ситуации прав? Давайте начнем с истоков.

Бовт:

- Честно говоря, я не помню, а чья там была первая провокация?

Панкин:

- Подозреваю, что никто из них не помнит.

Бовт:

- Смотрите, если говорить, кто прав, если обратиться к, прости господи, международному праву, то ситуация на сегодня такова: Нагорный Карабах не признан ни одним государством, включая саму Армению.

Но Армения, помимо Карабаха, заняла еще пять районов Азербайджана, что уже вообще чистая оккупация. И даже есть пара резолюций Совбеза ООН о том, чтобы эти оккупированные районы уж освободить, потому что там никакого армянского населения нет. В Нагорном Карабахе, там хотя бы почти сто процентов населения армяне.

С другой стороны, вспомнить, как Нагорный Карабах передали Азербайджану в начале 1920-х годов, совершенно волюнтаристским решением советского тогдашнего руководства, то, в принципе, как-то надо этот вопрос решать иначе, если там живут армяне. И они не хотят жить в составе Азербайджана. Ну, вот что делать? Сначала освободить районы, наверное, надо. А потом решать на международном уровне вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, при этом, конечно, ни Баку, ни Ереван не должны иметь тут последнего слова, потому что они обе заинтересованные стороны. Это нужно решать на каком-то третейском суде... Но можно, конечно, еще тридцать лет ничего не делать.

Панкин:

- Я заглянул в Википедию. В начале ХХ века Нагорный Карабах дважды – в 1905-м по 1907-й годы и с 1918-го по 1920-й, то есть, и при царе, и при большевиках становился ареной кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений.

Вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении поднимался несколько раз. В 1945-м, 1963-м, 1977-м, 1983-м годах, но не получал поддержки в центре.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ РОССИИ? ЕСТЬ ЛИ У МОСКВЫ ПЛАН?

Панкин:

- Дальнейшая эскалация между Арменией и Азербайданом прогнозируется?

Бовт:

- Ну, незначительная, может быть. Но вот перерастание в молномасштабную войну с фронтами там, десятками тысяч жертв нет.

Панкин:

- А зачем тогда в обеих столицах люди выходят на улицу и митингуют за то, чтоб начать полномасштабные боевые действия?

Бовт:

- Не зачем, а почему. Потому что обе стороны считают себя обиженными, поэтому люди и выходят на улицу. Ну, засиделись они на карантине. Что делать?

Панкин:

- Как у вас все легко!

Бовт:

- А как же вы думаете? Не надо слушать мнение толпы иногда, понимаете?

Панкин:

- Будем надеяться, что и в Армении, и в Азербайджане, действительно, не к толпе прислушаются. Но так или иначе, азербайджанцы и армяне будут решать этот конфликт как-то?

Бовт:

- Рано или поздно этот вопрос может быть решен с позиции силы, если одна из сторон сочтет, что ее военная мощь преобладает и она выиграет эту войну. Но, мне кажется, пока Азербайджан еще не достиг этой стадии. Может, я и ошибаюсь. Кстати, в 1990-х годах они уже один раз проиграли эту войну, хотя населения Азербайджана во много раз больше, чем Армении.

Панкин:

- России как себя вести?

Бовт:

- Вообще, конечно, Россия себя ведет так, что ни вашим, ни нашим.

Панкин:

- Я считаю, что это правильно. И не только потому, что на Парад не приехали.

Бовт:

- Нет. Может, это и правильно, но в идеале, конечно, если бы Россия была посильнее, она могла бы придумать какой-нибудь план замирения. Взять всех за за шкирку и посадить за стол переговоров. И заставить подписать документ. Просто у России, похоже, нет этого плана.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595167440
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