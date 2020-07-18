Разгром гуркхов: как русские уничтожили элиту британской армии в Крымской войне

17:08 19.07.2020 Орынганым Танатарова



На полях сражений Крымской войны 1853-1856 годов России противостояли объединенные силы Османской империи, Британии и Франции. Одним из ключевых моментов всей военной кампании была оборона Севастополя. Жители этого города, солдаты и матросы оказали врагам, намного превосходившим их своей численностью и вооружением, героическое сопротивление. Англичанам не оставалось ничего другого, кроме как бросить в бой элиту своей армии – воинственных гуркхов, считавшихся непобедимыми.



Оборона Севастополя



С октября 1854 года по сентябрь 1855 года продолжалась оборона Севастополя. Мощная группировка кораблей союзников подошла к небольшому русскому городу, имеющему огромное стратегическое значение. Враги думали, что возьмут его за неделю, но потратили 11 месяцев и потеряли около 70 тысяч военнослужащих. С нашей стороны потери оказались еще значительнее: свыше 90 тысяч защитников крепости расстались с жизнью.



Кандидат исторических наук Светлана Доманина и писатель Александр Доманин – соавторы книги "Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории". Они отметили, что севастопольцы сумели так долго удерживать захватчиков благодаря мощной оборонительной системе, построенной под руководством талантливого военного инженера Эдуарда Тотлебена.



"Основу обороны составляли мощные бастионы. Под Севастополем были также созданы три полосы (линии) обороны и передовая позиция, отрыты окопы и траншеи, впервые в России применены укрепленные блиндажи", – написали А.А. Доманин и С.А. Доманина.



Англичане и французы рассчитывали взять город-крепость штурмом после массированного артиллерийского обстрела, организованного одновременно с моря и суши, но раз за разом им не удавалось реализовать этот план. Всего за время осады Севастополь был подвернут мощной бомбардировке шесть раз.



К маю 1855 года объединенное войско союзников составляло порядка 175 тысяч человек, а все население Севастополя не превышало 85 тысяч, из которых только 43 тысячи являлись военнослужащими. Остальные защитники крепости были мирными жителями. В некоторые дни англо-французские захватчики выпускали по улицам города до 50 тысяч снарядов. Такое преимущество позволило им захватить подступы к Малахову кургану, который представлял собой ключевую позицию обороняющихся.



Очередной штурм военных укреплений русских враги осуществили 5 (17 – по новому стилю) июня 1855 года. На этот раз в бой с защитниками крепости были брошены особые войска. Англичане отправили сражаться с русскими солдатами и матросами свою элиту – воинственных гуркхов, а французы – зуавов, которые набирались в армию из Алжира и других колоний, расположенных в Северной Африке.



Легендарные воины



Гуркхи – это непальские воины, которые издавна славятся как непревзойденные мастера рукопашного боя и отчаянные храбрецы. В Англии даже есть поговорка: "Если человек говорит, что он не боится смерти, это либо лжец, либо гуркх".



Известный англо-американский военный историк и художник-иллюстратор Джек Коггинс написал книгу "Оружие великих держав. От копья до атомной бомбы", которая была опубликована в нашей стране в 2009 году в переводе В.Д. Кайдалова. Иностранный автор отметил, что из всех народов и армий мира именно жители горного Непала являются наиболее прославленными воинами.



По мнению Джека Коггинса, одним из объяснений воинственности гуркхов является их смешанное индо-монгольское происхождение. Предки этих людей были вытеснены с севера Индии мусульманами.



"Соединение энергичных воинственных раджпутов и более флегматичных, но столь же воинственных монголов породило племя отличных воинов, и совершенно естественным образом они переплелись с тибетцами более северных районов (а через них и с китайцами) и с обретающими силу англичанами на юге", – отметил автор книги "Оружие великих держав. От копья до атомной бомбы".



Англичане столкнулись с гуркхами в начале XIX века, и хотя армии Восточно-индийской компании удалось нанести им поражение, подданных британской короны поразила боевая удаль и необычная тактика, которой пользовались непальцы во время сражений. После подписания мирного соглашения гуркхов начали активно вербовать в армию Индии, которая на тот момент находилась под протекторатом английской монархии.



Из опытных воинов уже в 1857 году были сформированы особые полки, которые занимались охраной границ и участвовали в боевых операциях не только в Азии, но и в Европе. Примечательно, что гуркхи переняли у своих союзников-шотландцев традицию сопровождать военные парады игрой на волынках.



Но отнюдь не музыка в исполнении непальцев заставляла дрожать их противников. У каждого воина-непальца есть особый нож, который называется "кукри". Это холодное оружие с изогнутым лезвием используется не только для того, чтобы нарубить дрова. Опытный воин может одним ударом своего боевого кукри снести голову врага с плеч. Причем, сделать это так молниеносно, что губы жертвы еще произнесут несколько слов, пока голова будет падать наземь.



Находясь на британской службе, воины-гуркхи носили форму темно-оливкового цвета с кантом и черными пуговицами. А на их эмблемах изображались перекрещенные горны.



Штурм 3-го бастиона



Защитники Севастополя услышали боевой клич "Слава великой Кали, идут гуркхи" (Jai Mahakali, Ayo Gorkhali) 5 июня 1855 года, но русские солдаты и матросы не поняли, что им противостоят легендарные воины. Тем более что ранее, 24 октября (5 ноября) 1854 года во время Инкерманского сражения, защитникам крепости не раз удавалось отбить атаки других туземных бойцов – зуавов. Впрочем, тогда севастопольцам пришлось отступить под давлением многократно превосходивших их в численности французов.



Подступы к Севастополю защищали 8 укрепленных бастионов. Во время атаки 5 июня основной удар на себя приняли первые три. 1 и 2 бастионы штурмовали зуавы, а на 3-й, обороной которого руководил вице-адмирал Александр Панфилов, англичане направили гуркхов.



Этот драматичный момент описал публицист Анатолий Агранин в своей статье "3-й бастион не сдался врагу", которая была опубликована 11 декабря 2018 года информационно-аналитическим ресурсом "Сегодня.ру". Автор отметил, что русскими были отбиты пять англо-французских атак. Во время шестого штурма в бой пошли свежие силы – гуркхи и зуавы.



Невысокие и крепкие воины-непальцы, прекрасно владеющие холодным оружием, считались непревзойденными бойцами, особенно, во время рукопашной схватки. Именно такое сражение и развернулось у 3-го бастиона. Но победа осталась за русскими, которые даже не знали, что столкнулись с воинами, наводившими ужас на всех противников.



"3-й бастион так и не был занят врагом. Русским пришлось много позже покинуть его в связи с изменившейся стратегической ситуацией, а вовсе не из-за сидевших в окопах на противоположной стороне гуркхов и зуавов", – написал Анатолий Агранин.



5 июня 1855 года, как и всегда, победа далась очень высокой ценой. Поле битвы после штурма было буквально усеяно павшими бойцами. Например, в 5 роте Севского пехотного полка из 138 солдат в живых остались только 33 воина, погиб и командир – штабс-капитан Юлиан Островский.



Хотя Крымская война, в итоге, была проиграна, мужеству и боевому духу русских войск не раз поражались во всем мире.



Впрочем, некоторые исследователи считают, что англичане намеренно распространяли слухи о бесстрашии и непобедимости гуркхов, чтобы вселить в их противников настоящий ужас. Источник - Кириллица

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