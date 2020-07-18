Умер 99-летний узбекский поэт и писатель Шукрулло

21:35 19.07.2020

Скончался поэт Шукрулло

В возрасте 99 лет скончался известный поэт и писатель Шукрулло, автор автобиографической повести о сталинских репрессиях и множества книг и пьес.



В Ташкенте в возрасте почти 99 лет скончался известный поэт, писатель, переводчик и педагог Шукрулло (Шукрулло Юсупов), сообщил журналист Карим Бахриев.



По данным сайта Ziyouz.uz, Шукрулло Юсупов окончил педагогический техникум (1938) и начал педагогическую деятельность в Каракалпакстане. В 1944 году окончил учебу в Ташкентском пединституте и поступил в аспирантуру САГУ по специальности зарубежная литература. В 1946 году вступил в ряды Союза писателей Узбекистана и занялся творческой деятельностью. Первый сборник стихов "Закон счастья" был опубликован в 1949 году.



Википедия пишет, что в том же 1949 году, вместе с рядом известных писателей и поэтов Узбекской ССР, Шукрулло Юсупов был подвергнут репрессиям. Арест, следствие и пребывание в трудовом лагере в Сибири подробно описаны в автобиографической повести "Погребенные без савана". Опубликование повести стало возможным только после развала СССР, в 1991 году.



В 1958 году опубликован однотомник, в 1973 году - двухтомник, в 1981 году - трехтомник избранных стихотворений поэта. В 1991 году в Москве издан сборник пьес "Крик души", в 1997 году - сборник пьес "Грабитель ограбил вора".



В 1977 году издано эссе "Сундук драгоценностей", в 1999 году - роман "Живые духи", в 2002 году - книга воспоминаний "Радости тяжких дней". В 1987 году московское издательство "Художественная литература" напечатало сборник избранных трудов Шукрулло.



Перевел на узбекский язык пьесу Карло Гоцци "Счастливые нищие", работы Шандора Петефи, Тараса Шевченко, Кайсына Кулиева.



Пьесы Шукрулло поставлены на сценах театров России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и других стран.



Шукрулло было присвоено звание Народного поэта Узбекистана, присуждены Государственная премия имени Алишера Навои, ордена "Дустлик" и "Эл-юрт ҳурмати". В 2017 году был признан "Человеком года в тюркской литературе".