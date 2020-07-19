В Алматы городские объекты начали переоборудовать под госпитали

00:09 20.07.2020

Проводятся работы по установке перегородок, шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции.



Управлением комфортной городской среды (УКГС) в рамках исполнения Плана мероприятий по защите жизни и здоровья жителей Алматы в условиях пандемии, а также для недопущения распространения коронавирусной инфекции проводятся работы по оборудованию инфекционных провизорных госпиталей на базе имеющихся объектов здравоохранения в соответствие санитарно-эпидемиологическими нормами.



Проводятся работы по установке перегородок (для разделения чистых и грязных зон), шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции и ведутся другие работы, - сообщает пресс-служба УКГС.



Городской администрацией в настоящее время предполагается подготовить и обустроить более 15 объектов здравоохранения, санаториев и других зданий в качестве госпиталей.



Как сообщалось ранее, ледовый дворец "Халык Арена" будет функционировать в качестве стационара третьего эшелона. Соответствующие работы ведутся в ЦГКБ№12, ЦГИБ, ГКБ№1, санаториях Казахстан, Коктем и др.



Сейчас проводится анализ территорий стационаров, систем коммуникаций, коммунальных и энергосетей, прорабатываются вопросы логистики, сообщает пресс-служба УКГС.