 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.07.2020
00:23  Новый иракский премьер аль-Кязыми пытается недопустить автономизации Басры, - А.Веселов
00:21  Самосбывающийся прогноз раздора и хаоса для Америки, - В.Малышев
00:12  "Хозяева мира" решат, кому жить, а кому умереть
00:09  В Алматы городские объекты начали переоборудовать под госпитали
00:07  Под прикрытием коронавируса: Оружие против русских США испытывают на украинцах
Воскресенье, 19.07.2020
21:35  Умер 99-летний узбекский поэт и писатель Шукрулло
17:08  Разгром гуркхов: как русские уничтожили элиту британской армии в Крымской войне

17:05  Президент Шавкат Мирзиеев - реформатор или последователь каримовской диктатуры? - Н.Атаева
17:04  Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию
17:00  Что за "иностранные инвесторы" прихватизировали ташкентский парк имени Г.Гуляма?
16:50  Скончался президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев
13:17  Последний гвоздь... В Казахстане затевают очередную "кардинальную реформу" образования
12:55  В Санкт-Петербурге скончался бывший Кыргызстанский "акаевский" премьер-министр Николай Танаев
11:40  США против китайского Гонконга. Китай твердо ответит, если США пойдут дальше, - В.Пироженко
11:37  Завоевание вместо Мудрости. Что теряет мир от превращения Айя-Софии в мечеть? - К.Михайлов
11:29  За поджог Нантского собора (погибли уникальные витражи и орган) задержан мигрант
11:17  В отеле в центре Москва найдена загадочно мертвой известный сексолог-красотка Анна А. За...сь?
10:10  Академия фигурного катания имени Дениса Тена открывается в Алматы. ГлавТренером сватают бабульку Тарасову
06:37  Умер американский конгрессмен и борец за права темнокожих, ярый противник Трампа - Джон Льюис
06:18  В КазМинфине расследуют хищение средств, выделенных на борьбу с коронавирусом
06:15  Скончались казахский писатель и госдеятель Кемел Мырзагельды и кыргызский литературовед академик Абдыкадыр Садыков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Алматы городские объекты начали переоборудовать под госпитали
00:09 20.07.2020

Проводятся работы по установке перегородок, шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции.

Управлением комфортной городской среды (УКГС) в рамках исполнения Плана мероприятий по защите жизни и здоровья жителей Алматы в условиях пандемии, а также для недопущения распространения коронавирусной инфекции проводятся работы по оборудованию инфекционных провизорных госпиталей на базе имеющихся объектов здравоохранения в соответствие санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проводятся работы по установке перегородок (для разделения чистых и грязных зон), шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции и ведутся другие работы, - сообщает пресс-служба УКГС.

Городской администрацией в настоящее время предполагается подготовить и обустроить более 15 объектов здравоохранения, санаториев и других зданий в качестве госпиталей.

Как сообщалось ранее, ледовый дворец "Халык Арена" будет функционировать в качестве стационара третьего эшелона. Соответствующие работы ведутся в ЦГКБ№12, ЦГИБ, ГКБ№1, санаториях Казахстан, Коктем и др.

Сейчас проводится анализ территорий стационаров, систем коммуникаций, коммунальных и энергосетей, прорабатываются вопросы логистики, сообщает пресс-служба УКГС.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595192940
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2020 года №364
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2020 года
- Кадровые перестановки
- Зацикленный кабмин
- Азат Перуашев обратился в Генпрокуратуру по фактам неправомерных действий со стороны руководства кладбища "Батыс" в Алматы
- Я сам обманываться рад?
- Информация о начале приема заявок на выплату "42 500 тенге", распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком
- Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ
- Умер экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов
- Слова соболезнования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  