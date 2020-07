"Хозяева мира" решат, кому жить, а кому умереть

Питер Кениг



Представьте себе, что вы живете в мире, который, как вам говорят, является демократией. И вы даже можете в это поверить. Но на самом деле ваша жизнь и судьба находятся в руках нескольких сверхбогатых, сверхмощных и сверхнечеловеческих олигархов. Их можно назвать "глубинное государство", или просто Зверь, или что-то еще смутное или недоступное для отслеживания - это не имеет значения. Их меньше 0,0001%.



За неимением лучшего выражения давайте назовем их пока "смутными людьми".



Этих смутных людей, которые притворяются, что они управляют нашим миром, никто никогда не избирал. Нам даже нет нужды как-то их называть. Вы поймете, кто они, и почему они знамениты, а некоторые из них совершенно невидимы. Они создали структуры или организмы вне какого-либо юридического формата. Они полностью вне международной легальности. Для Зверя они - передовая линия. Может быть, есть несколько конкурирующих зверей. Но у них одна и та же цель - Новый или Единый Мировой Порядок (NWO или OWO).



Эти смутные люди руководят, например, Всемирным экономическим форумом (ВЭФ, представляющим Большую Промышленность, Большие Финансы и Большую Славу), Группой 7 - G7, Группой 20 - G20 (лидерами экономически "сильнейших" стран). Есть также некоторые менее значимые организации, называемые "Бильдербергским обществом", "Советом по международным отношениям" (CFR), Chatham House и другими.



Значительная часть членов всех этих структур одни и те же люди. Но даже этот расширенный передний план в совокупности составляет менее 0,001%. Все они "наложили" себя на суверенное национальные избранные и конституционные правительства, а также на многонациональный мировой орган - Организацию Объединенных Наций, ООН.



На самом деле, они поглотили ООН, чтобы та выполняла их приказы. Генеральные директора ООН, а также генеральные директора многочисленных организаций ООН избираются в основном Соединенными Штатами с согласия их европейских вассалов - в соответствии с политическим и психологическим профилем кандидата. Если его или ее "работа" в качестве главы ООН или главы одной из суборганизаций ООН не складывается, то его или ее дни сочтены. Зверь/звери также создали или поглотили Европейский Союз, Бреттон-Вудские организации, Всемирный банк и МВФ, а также Всемирную торговую организацию (ВТО) и - не сомневайтесь - Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Этот - беззубый. Его создали просто для того, чтобы он обеспечивал нахождение закона всегда на стороне преступников.



Помимо ключевых международных финансовых институтов, ВБ и МВФ, существуют так называемые региональные банки развития и аналогичные финансовые институты, контролирующие страны своих соответствующих регионов.



В конце концов, их финансовая или долговая экономика контролирует все. Западный неолиберальный бандитизм создал систему, в которой за политическое неповиновение могут наказать экономическим угнетением или прямым воровством национальных активов, находящихся на международных территориях. Общим знаменателем системы является (все еще) вездесущий доллар США.



"Неизбранные личности"



Господство этих смутных, никем не избранных, людей становится все более открытым. Мы, народ, считаем "нормальным" то, что они заказывают музыку, а не то, что мы называем - или когда-то гордились называть - нашими суверенными государствами и суверенно избранными правительствами. Народы стали стадами послушных овец. Зверь постепенно и тихо захватил власть. А мы этого не заметили. Это - тактика салями: вы отрезаете крошечный кусочек вслед за таким же кусочком, а когда салями уже нет, вы понимаете, что у вас ничего не осталось, что ваша свобода, ваши гражданские права и права человека исчезли. К этому времени уже слишком поздно. В качестве примера можно привести "Патриотический акт" США. Он был подготовлен до 11 сентября. После того, как "11 сентября" произошло, "Патриотический акт" протащили через конгресс в кратчайшее время - для защиты народа в будущем - и бинго!, "Патриотический акт" отнял у гражданского населения США 90% свобод и прав. Навсегда!



Мы стали рабами Зверя. Зверь заказывает музыку и при подъеме, и при спаде в нашей экономике, он решает, кого заковать в долги, когда и где разразится пандемия, каковы будут условия выживания при пандемии, например, социальное ограничение. И в довершение всего - инструменты, которые Зверь использует очень хитро, это крошечный невидимый враг, называемый вирусом, и огромный, но также невидимый монстр, называемый СТРАХ. Это не пускает нас на улицу, на встречи с друзьями и на наши социальные развлечения, театра спорт или пикник в парке.



Скоро Зверь будет решать, кому жить, а кому - умереть. Буквально. Если мы это позволим. Это, может быть, уже недалеко. Еще одна волна пандемии, и люди могут просить, кричать и визжать о вакцине, о гвозде в крышку своего гроба и о супербонанзе для Большой Фармы - и ближе к целям евгеников, нагло бродящих по миру. Еще есть время, чтобы коллективно сказать НЕТ. Коллективно и солидарно.



Возьмите последний случай вопиющего обмана. Это было сделано удобно - после того, как прошла первая волна Covid-19, по крайней мере, на Глобальном Севере, где принимаются основные мировые решения. В начале июня 2020 года никем не избранный президент ВЭФ Клаус Шваб объявил "Великую Перезагрузку". Воспользовавшись экономическим коллапсом - кризисным шоком, как в книге "Доктрине шока" - г-н Шваб, один из лидеров Зверя, открыто объявляет, что ВЭФ обсудит и примет решение о будущем мире на своем следующем форуме в Давосе в январе 2021 года.



Примем ли мы, народ, повестку дня неизбранного ВЭФа?



Они сосредоточатся - вполне своевременно - на "защите" того, что осталось от Матери-Земли. Очевидно, в центре внимания окажется искусственное "глобальное потепление", основанное CO2. Инструментом для такой защиты природы и человечества будет Повестка дня на период до 2030 года ООН, которая соответствует Целям ООН в области устойчивого развития (ЦУР). Основное внимание будет уделено тому, как восстановить сознательно разрушенную глобальную экономику при соблюдении ("зеленых") принципов 17 ЦУР.



Имейте в виду, все это увязано. Никаких совпадений нет. Печально известная Повестка дня на период до 2021 года, которая совпадает и дополняет так называемую (ООНовскую) Повестку дня на период до 2030 года, будет должным образом введена в действие в январе 2021 года официальной декларацией ВЭФ "Великая перезагрузка". Аналогичным образом, реализация программы "Великой перезагрузки" стартовала в январе 2020 года началом пандемии короны. Это было запланировано на десятилетия. Последними заметными событиями стали "Доклад Рокфеллера 2010 года" и "Событие 201" от 18 октября в Нью-Йорке, которое при помощи компьютеров имитировало пандемию короны. Итог был таков - 18 месяцев, 65 миллионов смертей и разрушенная экономика, запрограммированные всего за несколько недель до начала настоящей пандемии короны.



Расовые беспорядки, инициированные движением Black Lives Matter (финансируемым "Фондом Форда" и "Фондом Открытого общества" Сороса) после жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейской бандой Миннеаполиса распространились, как пожар, на более чем 160 городов - сначала в США, а затем в Европе. Это не только связано с повесткой дня Зверя, но и представляет собой удобное отвлечение внимания от человеческой катастрофы, оставленной Covid-19.



Злобный план Зверя по реализации того, что действительно стоит за "Повесткой дня на период до 2030 года", - это малоизвестная повестка дня ID2020. Ее создал и профинансировал гуру вакцинации Билл Гейтс - также, как и GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), ассоциацию Большой Фармы, занимающуюся созданием коронавирусных вакцин и финансируемую совместно с "Фондом Билла и Мелинды Гейтс" (BMGF) - основным донором в бюджет ВОЗ.



"Великая перезагрузка", как объявил Клаус Шваб из ВЭФ, предположительно будет реализована в "Повестке дня ID2020". Все это больше, чем кажется на первый взгляд. "Повестка дня ID2020" даже закреплена в ЦУР, поскольку ЦУР 16.9 "к 2030 году обеспечит юридическую [цифровую] идентичность для всех, включая бесплатную регистрацию рождения". Это идеально вписывается в общую цель ЦУР 16: "Содействовать мирным и инклюзивным обществам в интересах устойчивого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать эффективные, подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях".



Следуя официальному пути "Повестки дня ООН до 2030 года" по достижению ЦУР, "реализуемая" "Повестка дня ID2020", которая в настоящее время тестируется на школьниках в Бангладеш, предоставит оцифрованные идентификаторы, возможно, в виде наночипов, имплантированных во время осуществления программы обязательной вакцинации, будет способствовать оцифровке денег и внедрению 5G. Это необходимо для загрузки и мониторинга личных данных на нано-чипах и для контроля за населением. "Повестка дня ID2020", скорее всего, также будет включать "программы" - через вакцинацию? - по значительному сокращению населения мира. Евгеника является важным компонентом в управлении будущим населением мира в рамках NOW/OWO (См. Скрижали Джорджии, таинственным образом построенные в 1980 году).



Правящая элита использовала блокировку как инструмент для реализации этой повестки дня. Ее реализация, естественно, натолкнется на массовые протесты, организованные и профинансированные по тем же направлениям, что протесты и демонстрации BLM. Они не могут быть мирными - и не могут быть запланированы как мирные, поскольку для контроля над населением в США и в Европе, где ожидается большая часть гражданских волнений, необходима полная милитаризация людей.



В своем эссе "Большая плантация" Джон Стэпплинг сообщает, ссылаясь на статью в газете "Нью-Йорк Таймс", что в США с 2006 года "минимум 93 763 пулеметов, 180 718 магазинов для патронов, сотни глушителей и неизвестное количество гранатометов были предоставлены полицейским управлениям местного уровня и уровня штатов". И - это в дополнение к 533 самолетам и вертолетам и 432 колесным бронемашинам с усиленной противоминной защитой и более 44 900 единиц оборудования ночного видения, регулярно используемого в ночных рейдах в Афганистане и Ираке".



Он добавляет, что эта милитаризация является частью более широкой тенденции. С конца 1990-х годов около 89 процентов полицейских управлений в Соединенных Штатах, обслуживающих население в 50 000 человек или более, имели PPU (военизированное подразделение полиции), что почти вдвое больше, чем в середине 1980-х годов. Он называет эту военизированную полицию новым гестапо.



Еще до Covid в Соединенных Штатах от 15 до 20% населения находились у черты бедности или ниже ее. Аннигиляция экономики после блокировки, по крайней мере, удвоит этот процент - и соразмерно увеличит риск гражданской турбулентности и столкновений с властями. А это еще больше укрепит основания для существования военизированных полицейских сил.



Китайский криптоюань



Ни один из этих сценариев ВЭФ в январе 2021 года, разумеется, не представит широкой публике. Это - решения, принятые за закрытыми дверями ключевыми действующими лицами в интересах Зверя. Однако этот грандиозный план "Великой перезагрузки" не должен осуществиться. По крайней мере, половина населения мира и некоторые из стран, самых влиятельных в экономическом и военном отношении - такие, как Китай и Россия, выступают против него. "Перезагрузка", может быть, да, но не в этих западных терминах. Фактически, в случае с Китаем перезагрузка уже происходит. Страна собирается ввести новую криптовалюту, основанную на блокчейне, - криптовалютный юань. Это не только твердая валюта, основанная на солидной экономике, она также обеспечена золотом.



В то время как президент Трамп продолжает клеймить Китай за нечестную торговлю, за ненадлежащее управление коварной пандемией, за кражу прав собственности. Избиению Китая нет конца. Трамп твердит, что Китай зависит от США, что США прекратят торговые связи с Китаем или вообще разорвут с этой страной все связи. А Китай отвечает на блеф Трампа и тихо переориентируется на страны АСЕАН, а также Японию (да, Японию!) и Южную Корею. Объемы торговли с этими странами, как ожидается, удвоится в ближайшие пять лет.



Несмотря на блокировку и нарушение торговли, общий экспорт Китая в апреле восстановился с увеличением на 3,2% по сравнению с апрелем 2019 года. Эти общие показатели в экспорте Китая, тем не менее, сопровождались резким сокращением торговли между США и Китаем. Экспорт Китая в США в апреле снизился на 7,9% (по отношению к апрелю 2019 года.



Понятно, что подавляющее большинство отраслей промышленности США не смогли бы выжить без китайских цепочек поставок. Особенно сильно зависит Запад от китайских медикаментов. Не говоря уже о зависимости потребителей в США от китайских товаров. В 2019 году общее потребление в США, составляющее около 70% ВВП, составило 13,3 трлн. долл., из которых значительная доля приходится на импорт из Китая.



Хозяева ВЭФ сталкиваются с настоящей дилеммой. Их план в значительной степени зависит от господства доллара, что будет по-прежнему позволять отменять санкции и конфисковывать активы у стран, выступающих против правления США.



В настоящее время доллар - это бумажные деньги, долговые деньги, созданные из воздуха. Он ничем не обеспечен. Поэтому его ценность в качестве резервной валюты все больше падает, особенно по отношению к новому криптоюаню Китая. Чтобы конкурировать с китайским юанем, правительство США должно было бы отойти от своей денежной схемы Понци, отделив себя от Закона о Федеральном резерве 1913 года и начав печатать свои собственные (крипто)деньги, основанные на экономике США и, возможно, на золоте, и не пользоваться FED-деньгами, как это делается сегодня. Этот шаг означал бы разрыв более чем 100-летних связей с ФРС, принадлежащей клану Ротшильдов и Ко, и создание реального центрального банка, принадлежащего людям. Не невозможно, но весьма невероятно. Здесь могут столкнуться два Зверя, поскольку на карту поставлена мировая власть.



Между тем Китай с его философией бесконечного творчества будет продолжать безостановочно продвигаться вперед с помощью своего гигантского плана социально-экономического развития XXI века - инициативы "Пояс-путь", объединяющей мир инфраструктурой для наземного и морского транспорта, совместными исследованиями и промышленностью, проектами, культурными обменами и - не в последнюю очередь - многонациональной торговлей с беспроигрышными характеристиками ради равенства для всех партнеров в многополярном мире, в мире с общим будущим для человечества.



Сегодня уже более 120 стран связаны с инициативой "Пояс-путь". И это поле открыто для того, чтобы к ней присоединились другие, бросая вызов, разоблачая и отключая "Великую перезагрузку" Запада.



Перевод Сергея Духанова.



Автор: Питер Кениг - Peter Koenig - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.



Публикуется с разрешения автора.



Copyright © Peter Koenig, Global Research, 2020 Источник - СвободнаяПресса

