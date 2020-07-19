Самосбывающийся прогноз раздора и хаоса для Америки, - В.Малышев

00:21 20.07.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 19.07.2020



Потерявшая ориентиры страна принимается уничтожать свое прошлое



В США приобрели большую актуальность книги двух американских писателей, в которых удивительно точно предсказано происходящее сейчас в Америке: бунт темнокожих, уничтожение памятников исторических деятелей, выворачивание истории наизнанку.



Это книга Джеймса Роббинса, сотрудника American Foreign Policy Council, "Стирая Америку: уничтожая наше будущее, стирая прошлое" (2018) и книга обозревателя "Фокс Ньюс" Такера Карлсона "Корабль дураков: как эгоистический правящий класс подводит Америку к революции" (2019).



Книга обозревателя "Фокс Ньюс" Такера Карлсона "Корабль дураков: как эгоистический правящий класс подводит Америку к революции" (2019).



…"Не будет монументов американским героям, не будет истории, которая их восхваляет. Соединенные Штаты превратятся в темную главу истории человечества, лучше ее забыть", – пишет Джеймс Роббинс. Он описывает установившийся в США климат культурной революции, проводимой политиками, которые контролируют образование, СМИ, Демократическую партию. Они "стараются разрушить и неустанно атаковать прошлое, чтобы контролировать настоящее".



"Помните Америку?" – спрашивает Роббинс и отвечает: "Если вы читали про нее в учебнике истории, вы наверняка узнали про страну угнетения, расизма, сексизма, неравных доходов, полицейской жестокости и имперских войн. В остальном это было замечательное место. Такой образ Америки рисуют в большинстве американских колледжей и школ для старшеклассников, в американских СМИ, фильмах и речах американских политиков-прогрессистов… Джордж Оруэлл понимал, что самый эффективный способ уничтожить народ – это отрицание и вытравливание их понимания собственной истории".



Такер Карлсон



Такер Карлсон



Такер Карлсон тоже утверждает, что в будущем Америки не останется ни памятников американским героям, ни истории об их подвигах. Он считает, что американским государственным кораблем командует неумелый экипаж. Ответственными за это он считает либеральных членов Конгресса США и политиков обеих политических партий, которых обвиняет в истреблении среднего класса, в расширении пропасти между богатыми и бедными. Избрание Трампа, по его мнению, – это отчаянная попытка пассажиров "корабля дураков" направить послание команде.



Когда в 2018 году книга Роббинса появилась, она произвела в США сенсацию. Телеканал FOX NEWS посвятил ей специальную передачу с участием автора. Отвечая на вопросы ведущего, Роббинс снова повторил, что скоро наступит время, когда в США начнут сносить статуи даже Христофора Колумба. "Тенденция, – заявил он, – заключается в нападках на идею Америки. Чтобы заставить нас всех стыдиться того, что мы американцы. Рассмотреть все, что касается Америки, и заявить: "Отцы-основатели плохие, конституция расистская…" И с чего же начать, как не с Христофора Колумба, с которого и началось европейское вторжение в Америку!"



А когда ведущий задал ему вопрос, в чем смысл этих попыток дискредитировать историю Америки как таковую, Роббинс ответил так: "Думаю, смысл в том, что, если наша страна, наше прошлое вызывает у нас неприятные чувства, они могут переделать будущее, как им угодно".



"Но как же мы дошли до жизни такой?" – снова спрашивает корреспондент, и Роббинс отвечает: "Думаю, это десятилетиями внедрялось в американскую систему образования".



Оба, и Джеймс Роббинс, и Такер Карлсон, критикуют происходящее в США с консервативных антикоммунистических позиций, упрекая во всем "левых радикалов" (демократов), которые будто бы хотят превратить Америку в "социалистическую страну". Однако ни тот ни другой не говорят, что с подъемом Китая, Индии, других крупных государств США утратили первородство "единственной глобальной сверхдержавы" (выражение, которое изобрел Збигнев Бжезинский).



Америка потеряла ориентиры, а потерявшая ориентиры страна принимается коверкать и уничтожать свое прошлое, закрывая тем самым для себя дорогу в будущее.



Питер Турчин



Питер Турчин



Советско-американский ученый Питер Турчин (эмигрировавший в 1977 г. из СССР), который ввел понятие "клиодинамика" (математическое моделирование социально-исторических процессов), еще в 2010 году предсказывал, что к 2020 году в Америке и Европе начнется хаос.



По словам Турчина, в американском обществе массовое недовольство правящими верхами копилось долгое время. И Дональд Трамп умело использовал это недовольство, чтобы стать президентом в 2016 году. Однако с тех пор ситуация только ухудшилась – Америка не стала "снова великой", как Трамп обещал своим избирателям, ее социальные и расовые проблемы лишь обострились.



Петр Валентинович Турчин выделяет в американской истории два больших цикла. Первый начался в 1820 году и привел к Гражданской войне 1861-1865 годов. Период социально-политического бурления Америки продолжался вплоть до конца 1920-х годов. При "Новом курсе" государство пошло на реформы, которые улучшили благосостояние людей и оздоровили политический климат в стране. Вершиной этого цикла стали американские 1950-е годы. Однако в 1970-1980-х годах ситуация снова начала меняться в худшую сторону. "Средняя заработная плата упала по отношению к ВВП на душу населения, а поляризация политических партий достигла новых максимумов. Мы вступили во вторую "эпоху раздора"", – говорит Турчин. По мнению ученого, именно сейчас американское общество наиболее уязвимо. Такие периоды упадка, считает он, длятся 5-15 лет. Однако даже Турчин, будучи специалистом по математическому моделированию социально-исторических процессов, не предполагал, по его словам, что "раздор" в США приобретет такие чудовищные формы, как сейчас.



Вторая гражданская война в Соединенных Штатах фактически началась.