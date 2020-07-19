Новый иракский премьер аль-Кязыми пытается недопустить автономизации Басры, - А.Веселов

00:23 20.07.2020

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 19.07.2020 |

Глава правительства Ирака переходит от слов к делу

В Багдаде понимают, что предоставление автономии провинции Басра – это даже не шаг, а прыжок к распаду государства



После недавних громких публичных заявлений глава правительства Ирака Мустафа аль-Кязыми продемонстрировал решимость сдвинуть ход дел в стране с мертвой точки.



Одним из первых его шагов стало выездное заседание Кабинета министров 15 июля в Басре. Выбор места носит знаковый характер: в апреле прошлого года провинциальный совет Басры единогласно проголосовал за автономию и направил официальное обращение в канцелярию премьер-министра и в Высшую независимую избирательную комиссию с призывом "поддержать волю народа". Официального ответа не последовало, и на Юге вновь стали раздаваться голоса в поддержку автономии в связи с отсутствием изменений в нищенском положении богатейшей провинции.



Аль-Кязыми прекрасно понимает, что предоставление автономии Югу – это даже не шаг, а прыжок в сторону форсированной децентрализации и в конечном итоге к распаду государства. Допустить этого нельзя.



Положительно можно оценить жесткие, но необходимые меры по наведению порядка на погранпереходах и пунктах пропуска. После поездки в порт Умм Каср были приняты кадровые решения: своих должностей лишились восемь высокопоставленных сотрудников всех четырех таможенных постов – практически все руководство таможенной службы на этом крупнейшем и важнейшем объекте.



Особо глава правительства отметил, что в ближайшее время на всех таможенных постах будет внедрена система электронного документооборота, а каждый сотрудник будет находиться под контролем. Будет усилена физическая защита таможенников – посты будут охранять специальные подразделения с целью борьбы с контрабандистами и недопущения попыток проникновения посторонних лиц на охраняемые территории. Эти силы уже получили право на применение оружия на поражение.



Что касается проблем бытового характера, то глава правительства дал указание губернатору Басры ускорить распределение новых участков земли жителям провинции. Одновременно принято решение запретить ношение оружия членам всех партийных и племенных группировок. Премьер-министр правильно оценивает обстановку; все прежние попытки ввести запрет на владение боевым огнестрельным оружием, а также выкупить или изъять его у местного населения заканчивались безрезультатно. Однако это означает, что впереди – новые вооруженные столкновения, так как различные политические партии и члены племен не особо раздумывают, когда берутся за оружие и с его помощью решают свои вопросы – от устранения неугодного журналиста до споров из-за пастбища для скота.



Одной из главных проблем Ирака остается обеспечение безопасности. Несмотря на то, что власти страны еще в конце 2017 года объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*, ситуация остается неспокойной. Периодически активность "спящих ячеек" террористов в отдельных районах возрастает настолько, что власти вынуждены проводить войсковые операции по зачистке местности, выявлению схронов и уничтожению боевиков.



11 июля началась четвертая фаза операции "Герои Ирака"; первые три проводились в провинциях Салах эд-Дин, Анбар и Нейнава, теперь пришел черед приграничной с Ираном провинции Дияла. О масштабах боевых действий свидетельствует то, что, помимо механизированных и бронетанковых частей сухопутных войск, а также ударных вертолетов армейской авиации, к операции привлечены силы МВД, "народного ополчения" и даже боевые самолеты ВВС США и их союзников по "международной коалиции".



Между тем боевики, выступающие против американского военного присутствия в Ираке, постепенно приходят в себя после резких движений премьера М. аль-Кязыми. Обстрелы посольства США в Багдаде прекратились, но теперь главной мишенью стали пути коммуникаций тылового обеспечения ВС США. 12 июля в провинции Васит была атакована колонна, которая доставляла снабжение для американской военной базы. Машины принадлежали подрядной организации, водители – иракцы. Нападавшие не стали трогать водителей, но сожгли все четыре единицы техники – три трейлера и один большегрузный автомобиль. Через три дня произошло новое нападение: в провинции Салах эд-Дин была уничтожена колонна из 11 фур с грузами для американских военных. Ответственность взяла на себя малоизвестная организация "исламского сопротивления" под названием "Асхаб аль-Кягф", которая угрожает продолжать нападения, "пока оккупанты не покинут страну".



По случаю годовщины антимонархической революции 14 июля 1958 года Совет министров присвоил очередные воинские звания большой группе офицеров. В Ираке присвоение званий традиционно производится дважды в году: в январе по случаю Дня армии и в июле. Высшее в Ираке воинское звание генерал-полковника получили недавно назначенный начальником Генштаба Абдель Амир Яралла и новый командующий антитеррористическими силами Абдель Ваххаб ас-Саиди. Торжества, однако, были омрачены очередным терактом. 17 июля в городе Тармия на севере провинции Багдад был застрелен снайпером бригадный генерал Али Хамид аль-Хазраджи, командир 59-й бригады 6-й пехотной дивизии. По мнению местных экспертов, это стало ответом ИГ* на ликвидацию спецслужбами высокопоставленного боевика – "наместника Багдада", известного как Омар Шаляль аль-Обейд. О полной победе над ИГ в Ираке говорить рано.



Что касается попыток оппозиции вызвать премьера в парламент по поводу ситуации с коронавирусом, то иракское правительство объявило, что аэропорты страны будут вновь открыты 23 июля. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ирака, положительный результат на коронавирус выявлен у 86148 человек, 58492 пациентов выздоровели, 3616 заболевших погибли.