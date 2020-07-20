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Откуда взялся коронавирус: Госдеп рассекретил депеши об Уханьском институте вирусологии
09:35 20.07.2020

Американские дипломаты информировали о дефиците технических специалистов

Дипломатическая депеша Госдепа США двухлетней давности о ситуации в Уханьском институте вирусологии послужила распространению утверждений администрации Трампа о том, что коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане.

Откуда взялся коронавирус: Госдеп рассекретил депеши об Уханьском институте вирусологиифото: pixabay.com
Государственный департамент выпустил дипломатическую депешу 2018 года, в которой отмечалось, что в Уханьском институте вирусологии "возникла серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасной работы этой лаборатории с высоким уровнем защиты".

В депеше также говорится, как сообщает Washington Post, что ученым в уханьской лаборатории было разрешено изучать полученные от летучих мышей SARS-подобные коронавирусы, но им было запрещено изучать вызывающие заболевания человека атипичной пневмонией (SARS) коронавирусы в своей лаборатории, если не было получено явное разрешение от специальной комиссии.

Содержание позапрошлогодней депеши, утечка которой произошла ранее в этом году, послужило основанием для недоказанных утверждений членов администрации Трампа и представителей Конгресса о том, что коронавирус мог сбежать из лаборатории в эпицентре вируса, сообщает CNN.

В датированном январем 2018 года сообщении, которое после судебного разбирательства по Закону о свободе информации получило издание Washington Post, отмечалось, что связи между Уханьском институтом вирусологии и медицинским отделением Техасского университета в Галвестоне могут помочь решить проблему нехватки, и, как сообщается, американское учебное заведение готовило техников для работы в Уханьском институте вирусологии.

Во второй телеграмме об Уханьском институте вирусологии от апреля 2018 года упоминался некий французский чиновник, говоривший, что "французские эксперты предоставили лаборатории руководство и обучение по биобезопасности, которое будет продолжено".

Как отмечает CNN, госсекретарь Майк Помпео был одним из самых громких сторонников идеи, предполагающей, что смертельный вирус мог вырваться наружу из Уханьсконр института вирусологии.

Хотя Помпео по-прежнему решительно критикует китайское правительство за его роль в неспособности остановить вспышку пандемии и отсутствие прозрачности, недавно госсекретарь, похоже, отказался от теории о том, что вирус однозначно возник в лаборатории. В одном из интервью в середине мая он признал: "Мы знаем, что это началось в Ухане, но мы не знаем, откуда и от кого, и это важные вещи".

В то время как госсекретарь Помпео и президент Дональд Трамп ранее в этом году утверждали, что они видели свидетельства, связывающие вспышку с лабораторией в Ухане, по оценке ученых, "весьма маловероятно", что вирус возник в лаборатории.

Как напоминает Washington Post, в мае президент Дональд Трамп заявил, что видел свидетельства, которые дали ему "высокую степень уверенности" в том, что коронавирус возник в китайской лаборатории. Когда его спросили, почему он так в этом уверен, Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать. Мне не разрешено тебе это говорить".

"Я не вижу никаких доказательств в поддержку идеи, что это [вирус] было выпущено преднамеренно или непреднамеренно, - цитирует Washington Post комментарий содержания раскрытых дипломатических депеш, который дал директор Центра по инфекциям и иммунитету при Колумбийском университете Ян Липкин. – Вы не можете просто сказать, что кто-то виновен в случайном распространении вируса. Это требуется доказать".

Другие эксперты преуменьшают значение критики со стороны телеграммы о квалификации персонала лаборатории. "Существует постоянная глобальная проблема в поддержании соответствующей квалификации рабочей силы. Все учреждения по всему миру сталкиваются с этой проблемой", - говорит директор по здравоохранению и биобезопасности в Научно-промышленной исследовательской организации Содружества Роб Гренфелл.

Андрей Яшлавский

Источник - mk.ru
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