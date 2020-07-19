Байден, Флойд и коронавирус стали звеньями одной цепи президентской гонки, - С.Колдин

09:37 20.07.2020

Демократическая партия США набирает очки



Что, казалось бы, общего у вынесенных в заголовок примелькавшихся персонажей и вируса, полгода терроризирующего население планеты? Прямой связи вроде не видно? Но это только на первый взгляд!



Сразу же оговорюсь: никакой конспирологии! Только логические выводы, основанные на широкодоступной информации.



18 июля на разных информационных порталах в Сети появились заголовки, наподобие "Байден заявил, что узнал от разведки о планах России вмешаться в президентские выборы".



Ну, скажет читатель, это же заезженная пластинка. Согласен. Но пластинку эту обдули от пыли, протерли мягкой тряпочкой и поставили уже не на старый патефон, а на новый проигрыватель, собранный с учетом новых требований к его звучанию.



Звучать эта пластинка должна не для мировой, а исключительно для американской аудитории. Так уж повелось, что "америкоцентризм" господствует в умах и крупных политиков, и рядовых граждан США. Все происходящее в остальном мире для них американцев - лишь далекий шумовой фон. Политики используют его в борьбе за политический олимп, а американские избиратели вообще его практически не замечают (если только СМИ не ставят этот "шум" на максимальную громкость).



Соединенные Штаты полным ходом готовятся к президентским выборам. И в этой связи нетрудно понять, что Байден таким нехитрым образом загодя избирательские массы "предупреждает": если Трамп снова победит, то это опять-таки происки коварной России!



То есть правомочность потенциальной победы нынешнего президента заранее подвергается не просто сомнению, а полному отрицанию.



Те, кто стоит за Байденом, не допускают и мысли, что Трамп имеет право победить во второй раз. Ни при каких обстоятельствах! Даже если победит!



Может, они делают это потому, что Трамп не вполне адекватен как политик? Нет. Просто потому, что слишком много ими уже сделано такого, что против всех правил даже в такой игре без правил, как борьба за Белый дом.



Трамп, при всей своей непредсказуемости и, как бы мягче выразиться, непоследовательности на международной арене, на поприще решения внутренних проблем до начала коронавирусной эпопеи добился впечатляющих успехов: рост экономики, сильное снижение уровня безработицы…



Это очень мощные козыри, которые могли бы привести его ко второму президентскому сроку. С этим надо было что-то делать!



И тут пандемия коронавируса пришлась очень кстати. До такой степени "кстати", что многие даже заговорили об искусственном происхождении COVID-19. Мол, не случайно же по всему миру разбросаны американские биолаборатории, на которые, потрачена уйма денег.



"Повезло" Штатам и с первоначальным очагом эпидемии. Китай для этой роли подошел идеально, следуя американской логике. Благо, теперь КНР попутно можно обвинить перед всем миром в распространении гадости, опасной для жизни всей человеческой популяции.



Китайскую карту готовы разыграть все, участвующие в гонке за место в овальном кабинете Белого дома.



Эпидемия нанесла мощный удар по экономике США. От достижений Трампа не осталось и следа. Таким образом, выбит из его рук важный и крупный козырь в предвыборной борьбе. Но этого было недостаточно. Для закрепления результата надо было к экономическому "антиэффекту" добавить и социальные потрясения.



Трамп – олицетворение политики "Америка – для американцев". Одна только его стена на границе с Мексикой чего стоит! По его мнению, каждый житель США должен работать, чтобы получать деньги. С этим трудно было согласиться многочисленным "нелегалам-латинос", из года в год притекающим с юга стабильным бурлящим потоком и успешно завоевывавшим страну "гринго". Но еще более необходимость трудиться является неприемлемой для законных и потомственных граждан США из "черных кварталов". Им ведь все белые вечно должны!



Нет, Трамп не посмел, конечно, как-то ущемить их право из поколения в поколение жить в социальном жилье на пособие по безработице, размер которого китайцу или вьетнамцу не снился даже в качестве оплаты за тяжелый труд. На такой шаг смелости не хватит даже у гипотетического супер-Трампа.



Но перманентное недовольство черных маргиналов их недостаточно обеспеченной жизнью всегда можно в нужный момент использовать. А повод для бунта найти легко. Как и "невинную" жертву полицейского "беспредела". В таком полицейском государстве, как США, это сделать не трудно.



Так появляется новый американский национальный герой Джордж Флойд! Он несколько раз сидел в тюрьме? Не беда. Он наркоман? Тоже не важно. Он как-то приставил к животу беременной белой женщины ствол и угрожал убить ее вместе с неродившимся еще ребенком? Да ладно, с кем не бывает. Даже с точки зрения уголовников это человек конченый: сдал всех подельников с потрохами и получил за это всего 5 лет вместо длительного срока! Разве может он быть героем? Может, если очень надо и никого нет в данный момент с более приличной биографией.



И вот Джордж Флойд, до белого каления разозливший полицейских своим буйством при очередном задержании, умирает от удушья. И начинается театр абсурда!



Стоит ли напоминать сюрреалистичные сюжеты вокруг героизации Флойда, включая погромы, коленопреклонения и избиения белых. Важно то, что противники Трампа могут теперь сказать: "Вот видите, до чего он довел страну!".



А теперь скажите, что коронавирус, Флойд и Байден с американскими демократами – это не звенья одной цепи. Когда что-то происходит, древние советовали задаваться вопросом: "В чьих это интересах?". А тут интересы Демократической партии США и ее финансово-спекулятивных спонсоров видны так же отчетливо, как столб черного дыма на фоне голубого неба в ясный солнечный день.



Сергей Колдин

19.07.2020