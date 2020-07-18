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"Северный поток-2" - это Арденны для США, - А.Халдей
11:36 20.07.2020

Александр Халдей
18 июля 2020

Вообще события вокруг "Северного потока-2" разворачиваются самым благоприятным образом – это если понять, что именно считать благоприятным. Немецкий бизнес для Германии – это очень серьезно, так же, как американский бизнес для США.

И если Восточный комитет экономики ФРГ называет новые санкции Трампа против СП-2 беспрецедентным вмешательством в энергосуверенитет ЕС, попыткой шантажа, и больше того - требует от ЕС создать механизм защиты европейских компаний, то процесс пошел, и вмешательство не требуется.

Дело даже не в газе, а в том, в каких выражениях нынче ведется диалог между Германией и США. Германия тут не одинока, там уже Франция, Австрия и примкнувшая к ним Чехия, переметнувшаяся на сторону сторонников проекта. Сказать теперь "ну ладно, мужик, все, извини, я погорячился" уже не получится ни у кого. Теперь все пойдут до конца.

Понятное дело, процесс пошел в сторону невозможности ни для какой стороны сдать назад без потери уже не лица, а больше того – мандата доверия на власть от национального бизнеса. Последние 164 километра газовой трубы в Балтийском море – это 164 гвоздя в крышку гроба послевоенной симфонии США и Германии. Это революция в геополитике, ни больше и не меньше.

Между Германией и США после войны отношения строились хотя и сложно, были конфликты, но сор из избы не выносился, и Германия всегда избирала тактику уклонения и компромисса.

Даже когда из СССР протянули нефтепровод "Дружба" и потом газопровод, конфликт ФРГ и США не вышел за рамки подчинения вассала сеньору, так как позитивный потенциал сотрудничества русских и немцев надежно компенсировался следованием ФРГ в проамериканской антисоветской глобальной повестке. Даже СП-1 не разрушил это соотношение, хотя стал серьезным инцидентом. Обе стороны могли позволить себе изменить точку зрения на конфликт и тем самым дать ему исчезнуть.

Специфика ситуации вокруг СП-2 в том, что теперь такое невозможно. Ни США, ни Германия, ни Франция с Австрией теперь позволить себе изменить мнение о природе нынешнего конфликта уже не могут. СП-2 – это приведение к присяге, от которого ЕС уклоняется. Германия помнит про трансатлантическое партнерство Обамы, которое Байден в случае прихода к власти непременно реанимирует. Трамп просто требует открыть рынки и слиться под американские ТНК. По сути, кто бы в США ни пришел к власти, бизнес Германии и Франции приговорен. Подсчитан, взвешен и найден легким.

Русские сейчас – единственное спасение немцев. Граница для компромиссов между оккупантом США и оккупируемой ФРГ пройдена. Как немцы могут упорно обороняться, мы помним по недавней войне. Если их поставить в эту позицию, американцев ждут вторые Арденны.

В мае 45-го американцы ухватили немцев за интерес, и тем добились их согласия на подчинение. Да, им промыли мозги, переформатировали в либералов, но все это поверхностный слой косметики. В глубине души немцы остались прежними. Их национальные рефлексы за 70 лет насилия не изменить. Если сейчас задеть их привычные струны, то они встрепенутся и вспомнят, что ходить удобнее всего строем, а лучше всего у них получалось делать не Мерседесы, а Мессершмитты. Порше – это не автомобили премиум-класса, а танки "Тигр". Остановить их могли только русские.

Теперь немцам угрожают американцы, они утратили зацепку немцев за интерес и вызвали их растущее сопротивление, подавить которое сразу не смогли, а теперь уже поздно. Немцы уперлись, и извиняться в этот раз не собираются. Русские же, наоборот, за интерес немцев ухватили так плотно, что американцам никак не втиснуться, несмотря на все круги, которые они выписывают вокруг Германии.

Период вассалитета Европы перед США заканчивается. От глобальной катастрофы США отделяют последние 164 километра. Европа встает с колен, и чем сильнее США давят, тем сильнее немцы и французы сопротивляются. Передел мира начался.

Источник - zavtra.ru
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