Против Лукашенко выступила коалиция из трех белорусских баб - Маши, Леры и Ники

12:29 20.07.2020

В Белоруссии началась агитация за кандидатов в президенты

Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии



Кандидат в президенты Светлана Тихановская, супруга Валерия Цепкало Вероника и Мария Колесникова, представляющая Виктора Бабарико, решили объединить усилия штабов. Фото Reuters

Основные противники президента Белоруссии Александра Лукашенко объединились и приступили к агитации. Эксперты считают их коалицию достаточно серьезной для консолидации электорального большинства и не исключают, что власть попытается снять с выборов неожиданно усилившую свои позиции Светлану Тихановскую. Аналитики прогнозируют также, что на помощь президенту Белоруссии может прийти Россия.



Двое суток понадобилось основным противникам действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на то, чтобы объединить свои усилия и выступить против него единым фронтом. Как рассказали на совместной пресс-конференции в минувшую пятницу кандидат в президенты Светлана Тихановская, жена незарегистрированного претендента на этот пост Валерия Цепкало Вероника и представитель штаба находящего в СИЗО КГБ и также получившего отказ в регистрации экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова, они приняли такое решение за 15 минут. Этого времени им хватило, чтобы сформулировать главные принципы их совместной предвыборной стратегии. Самое важное в них – обещание Светланы Тихановской сразу после избрания президентом освободить всех политзаключенных и объявить новые свободные выборы, в которых смогут принять участие те, кто сейчас находится в заключении, и те, кого не допустили к участию.



Оперативность принятия решений участники коалиции объяснили не только приоритетом единой цели (отстранить от власти Александра Лукашенко) над личными амбициями, но и женской солидарностью. Фотография трех красивых женщин, изображающих каждая свой символ избирательной кампании (сердце команды Бабарико, поднятый для борьбы кулак Тихановских и буква V сторонников Цепкало), уже который день украшает страницы всех негосударственных изданий и социальных сетей. Фотография стала мемом, а у победы альтернативных Лукашенко кандидатов стало три символа.



У противников Лукашенко заявление об объединении штабов Бабарико и Цепкало со Светланой Тихановской вызвало почти неконтролируемые эмоции. Накануне эксперты уже констатировали очередную победу действующей власти, быстро и жестко зачистившей политическое поле. Аналитики, исходя из прежнего опыта и поведения оппозиции, за 26 лет так и не объединившей свои усилия для борьбы с Александром Лукашенко, прогнозировали, что и сейчас каждая политическая сила будет преследовать свои интересы. Хотя объединение вокруг Светланы Тихановской всех остальных кандидатов, в том числе и зарегистрированных, эксперты считали идеальным вариантом. "По доступным данным в виде интернет-опросов у нее рейтинг выше, чем у других. Она – человек с чистым бэкграундом, за ней нет отрицательного имиджа, у нее искренние человеческие выступления. На нее переносятся симпатии, завоеванные Сергеем Тихановским. Политизированная публика охотнее пойдет за ней, чем за кем-то другим", – говорил старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.



При этом шансы на победу одной Светланы Тихановской оценивались как минимальные. Во-первых, она сама никогда не занималась политикой и до сих пор была домохозяйкой, закончившей в свое время лингвистический университет. Во-вторых, команда мужа досталась ей в разгромленном состоянии – большинство активистов и соратников блогера Сергея Тихановского, так же как и он, в тюрьме. В то время как у Виктора Бабарико сформирован мощный штаб из грамотных специалистов (юристы, пиарщики и др.), не такая мощная, но тоже неплохая команда и у Валерия Цепкало.



"Это сильный символический шаг. Это консолидация электоратов, пусть и не полная, но это придает ей политический вес", – считает политический обозреватель Артем Шрайбман. Важным фактором, по его мнению, является и то, что Светлана Тихановская фактически не идет в президенты на длительный срок – она идет, чтобы отстранить Лукашенко от власти, а эта цель близка большинству уставших от действующей власти белорусов. "Фактически это выборы против Лукашенко", – констатирует эксперт.



Уже первые агитационные пикеты, которые прошли в выходные, говорят о том, что электорат готов поддержать объединенную коалицию. "Мне много лет, я много видела, но я так рада, что эти девочки объединились. Пусть у них будет не то что удача, но чтобы мы им помогли, чтобы они победили. У них есть детки, им есть за что бороться и им есть что терять. Мы должны им помочь – прийти на выборы и проголосовать. Мне уже много лет, я уже могла ничего не делать, уже жизнь прожита, но все равно зацепило", – цитируют местные СМИ пожилую участницу первого пикета Светланы Тихановской в Могилеве. Пикет собрал более 500 человек. Не менее многолюдным был пикет в воскресенье в Дзержинске. Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова призывали людей идти в наблюдатели, не участвовать в досрочном голосовании, рассказывали, как не позволить власти сфальсифицировать выборы и в день голосования обозначить свою поддержку Светланы Тихановской белым браслетом на руке. "Давай разрушим эту тюрьму! Здесь этих стен стоять не должно! Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут! Обветшавшие давно", – пели собравшиеся.



Сейчас на уровне экспертов обсуждается два вопроса – снимут ли свои кандидатуры в пользу Светланы Тихановской оставшиеся кандидаты, в частности представитель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Сергей Черечень, и не выйдет ли на поддержку Александра Лукашенко, оказавшегося в очень сложном положении, Россия. Что касается объединения, то это было бы беспрецедентным случаем в истории Белоруссии, консолидировавшейся против Александра Лукашенко. Сами кандидаты уже заявляли, что не исключают такой возможности. "Мы со Светланой Тихановской идем одним фронтом, у нас абсолютное единство целей и задач, я готов к координации и совместным действиям – это вообще без вопросов. Что касается дальнейших шагов, то тут надо смотреть, как будет развиваться кампания", – заявил Андрей Дмитриев. О том, что ему нужно подумать, говорил и Сергей Черечень. Впрочем, политические аналитики рекомендуют им пока не торопиться, поскольку власть не гнушается ничем. Александр Лукашенко заявлял, что он будет отстаивать свою власть всеми способами, и не исключено, что найдет способ снять с гонки и получившую колоссальную поддержку Светлану Тихановскую.



Минск

19.07.2020