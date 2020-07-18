Соблюдая дистанцию. КазВласть и Вирус - кто кого? - В.Ковтуновский

13:07 20.07.2020

Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог

18.07.2020



За десять дней ситуация с пандемией, захлестнувшей Казахстан, почти не поменялась.



Массового тестирования так и не проводится, инфекционные отделения переполнены, в аптеках по-прежнему нет элементарных лекарств. За бардак, который творится с нашей эпидемиологической статистикой стыдно перед всем миром. Через пять месяцев (!!!) после начала пандемии выяснилось, что свой урожай смерти в стране собирает некая "пневмония неизвестной этиологии". Министерство здравоохранения, в очередной раз, демонстрирует свою профессиональную несостоятельность и только под давлением общественности и ВОЗ вынуждено было признать связь пневмонии с коронавирусной инфекцией.



А глава государства озабочен, прежде всего, поисками тех, на кого можно будет списать собственные провалы. Если в марте Касым-Жомарт Токаев не моргнув глазом объявлял своими указами режим ЧП (впервые за всю историю современного Казахстана), то теперь он переквалифицировался в блоггеры. Твиттер президента анонсирует нам будущие решения межведомственной комиссии и Минздрава. Он же обещает еще одну раздачу МЗП – те самые 42 500 –всем "нуждающимся".



Дуализм на нашем властном Олимпе накладывает свой отпечаток на всю политику, в том числе экономическую и социальную. Тот, кто поручал правительству новую раздачу пособий, прекрасно понимал, что общественный запрос на них будет не меньше, чем в апреле-мае. Также, как и то, что таких денег (примерно полмиллиарда долларов в месяц) в его резервах на чрезвычайные случаи нет. Другими средствами государственного бюджета премьер-министр самостоятельно не распоряжается. Для перераспределения статей расходов нужно созывать распущенные на каникулы палаты парламента, а также просить новых траншей из Нацфонда.



Другой вариант – президент может подписать еще один чрезвычайный указ. Однако он предпочитает держать дистанцию. Самоизолировался.



Токаев знает, что своими "поручениями" ставит правительство в весьма уязвимое положение. Вторая волна выплат будет сильно ограничена в объеме и, стало быть, общественного скандала избежать не получится. Пик народного недовольства придется, в аккурат, на срок, когда Токаев грозился поставить очередную окончательную оценку работе кабинета Аскара Мамина.



Из всего происходящего можно сделать вывод о том, что президент намеренно подставляет правительство, назначенное его предшественником. Но способен ли он сам сформировать свой, более эффективный в кризисной ситуации, кабинет министров? Тут есть объективные сомнения, ибо ломать – не строить.



В своем последнем обращении к казахстанцам Токаев заявил:



"Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией. Борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, лидерства".



Тут правомерно задаться вопросом распространяются ли высказанные главой государства тезисы на него самого?



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На прошлой неделе Нурсултан Назарбаев в качестве председателя совета по управлению Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" поручил его председателю правления Ахметжану Есимову, выделить средства из внутренних резервов на строительство двух медицинских центров в крупных мегаполисах – городах Нур-Султан и Алма-Аты, сообщается на сайте елбасы.



"Эти медицинские центры будут предназначены для консолидации научно-исследовательского потенциала. Это позволит обезопасить будущие поколения казахстанцев от возможных угроз. Уверен, что правительство и акимы поддержат эту инициативу", – сказал Нурсултан Назарбаев.



То есть, елбасы, а не президент, до сих пор распоряжается гигантскими финансовыми ресурсами Фонда национального благосостояния. Ключевое слово здесь – "национального".



Это пока все, что надо знать о двоевластии.