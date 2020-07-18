 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.07.2020
15:58  Strategist: Решение убить Касема Сулеймани больно аукнулось США?
15:55  Здоровье как религия. Общество после коронавируса, - Бернд Марин
15:52  Скончался Насыр Мусаев - депутат Жогорку Кенеша и глава дунган Кыргызстана
15:51  Что нужно знать о получении российского гражданства
15:48  Пазлы предвыборной борьбы в США, - В.Овчинский
15:47  Крах капитализма: Человечество не согласно, что "хозяевами мира" себя считают 26 олигархов
15:44  В Ташкенте вышла книга профессора К.Насырова о казахском мыслителе Абае

15:41  Экономический триггер. Путин привел Россию к майдану, - М.Хазин
15:38  Фейерверк для Нурсултанов. Больной Казахстан лихорадочно справил юбилей Елбасы, - В.Половинко
15:36  Забытый первый русский исследователь "Шахнаме" Фирдоуси - В.Григорьев, - Х. Хомидий,
15:23  ВВП совсем труханул. Врио губера в Хабаровск, вместо арестованного Фургала, поехал другой ЛДПРовец - Дегтярев (автор книги "От самодержавия личности к самодержавию императора")
13:37  В Бишкеке опять захотели убрать президента. Киргизы борются с коронавирусом сами, без помощи власти, - В.Панфилова
13:07  Соблюдая дистанцию. КазВласть и Вирус - кто кого? - В.Ковтуновский
12:29  Против Лукашенко выступила коалиция из трех белорусских баб - Маши, Леры и Ники
11:36  "Северный поток-2" - это Арденны для США, - А.Халдей
10:45  Кто же завоеватель Сибири и угнетатель татар – Ермак или Кучум? - Вл.Мальцев
09:45  "Мир экономики сегодня покоится не на товарном производстве, а на оказании услуг", - академик Дынкин
09:40  Волею стрельбы. Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад, - К.Кривошеев
09:37  Байден, Флойд и коронавирус стали звеньями одной цепи президентской гонки, - С.Колдин
09:35  Откуда взялся коронавирус: Госдеп рассекретил депеши об Уханьском институте вирусологии
09:27  Выборы в Центральной Азии в этом году. Новая эпидемия, которая даст старые результаты, - К.Кари
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Соблюдая дистанцию. КазВласть и Вирус - кто кого? - В.Ковтуновский
13:07 20.07.2020

Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог
18.07.2020

За десять дней ситуация с пандемией, захлестнувшей Казахстан, почти не поменялась.

Массового тестирования так и не проводится, инфекционные отделения переполнены, в аптеках по-прежнему нет элементарных лекарств. За бардак, который творится с нашей эпидемиологической статистикой стыдно перед всем миром. Через пять месяцев (!!!) после начала пандемии выяснилось, что свой урожай смерти в стране собирает некая "пневмония неизвестной этиологии". Министерство здравоохранения, в очередной раз, демонстрирует свою профессиональную несостоятельность и только под давлением общественности и ВОЗ вынуждено было признать связь пневмонии с коронавирусной инфекцией.

А глава государства озабочен, прежде всего, поисками тех, на кого можно будет списать собственные провалы. Если в марте Касым-Жомарт Токаев не моргнув глазом объявлял своими указами режим ЧП (впервые за всю историю современного Казахстана), то теперь он переквалифицировался в блоггеры. Твиттер президента анонсирует нам будущие решения межведомственной комиссии и Минздрава. Он же обещает еще одну раздачу МЗП – те самые 42 500 –всем "нуждающимся".

Дуализм на нашем властном Олимпе накладывает свой отпечаток на всю политику, в том числе экономическую и социальную. Тот, кто поручал правительству новую раздачу пособий, прекрасно понимал, что общественный запрос на них будет не меньше, чем в апреле-мае. Также, как и то, что таких денег (примерно полмиллиарда долларов в месяц) в его резервах на чрезвычайные случаи нет. Другими средствами государственного бюджета премьер-министр самостоятельно не распоряжается. Для перераспределения статей расходов нужно созывать распущенные на каникулы палаты парламента, а также просить новых траншей из Нацфонда.

Другой вариант – президент может подписать еще один чрезвычайный указ. Однако он предпочитает держать дистанцию. Самоизолировался.

Токаев знает, что своими "поручениями" ставит правительство в весьма уязвимое положение. Вторая волна выплат будет сильно ограничена в объеме и, стало быть, общественного скандала избежать не получится. Пик народного недовольства придется, в аккурат, на срок, когда Токаев грозился поставить очередную окончательную оценку работе кабинета Аскара Мамина.

Из всего происходящего можно сделать вывод о том, что президент намеренно подставляет правительство, назначенное его предшественником. Но способен ли он сам сформировать свой, более эффективный в кризисной ситуации, кабинет министров? Тут есть объективные сомнения, ибо ломать – не строить.

В своем последнем обращении к казахстанцам Токаев заявил:

"Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией. Борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, лидерства".

Тут правомерно задаться вопросом распространяются ли высказанные главой государства тезисы на него самого?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На прошлой неделе Нурсултан Назарбаев в качестве председателя совета по управлению Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" поручил его председателю правления Ахметжану Есимову, выделить средства из внутренних резервов на строительство двух медицинских центров в крупных мегаполисах – городах Нур-Султан и Алма-Аты, сообщается на сайте елбасы.

"Эти медицинские центры будут предназначены для консолидации научно-исследовательского потенциала. Это позволит обезопасить будущие поколения казахстанцев от возможных угроз. Уверен, что правительство и акимы поддержат эту инициативу", – сказал Нурсултан Назарбаев.

То есть, елбасы, а не президент, до сих пор распоряжается гигантскими финансовыми ресурсами Фонда национального благосостояния. Ключевое слово здесь – "национального".

Это пока все, что надо знать о двоевластии.

Источник - novgaz.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595239620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Днем металлурга
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в заседании ЕМПС в Минске и провел встречу с Президентом РБ А. Лукашенко
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2020 года №434
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2020 года №436
- Действующее правительство в состоянии поставить диагноз происходящему в стране - Ашимбаев
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2020 года №441
- За 11 дней выявлено 396 правонарушений в сфере реализации лекарств и медицинских изделий
- Азат Перуашев попросил Минздрав и Агентство по противодействию коррупции разобраться с сообщениями о нарушениях в ФСМС, приведших к нехватке ИВЛ в критический период
- Ералы Тугжанов проинспектировал ход реализации поручений Президента в медучреждениях столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  