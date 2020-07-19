В Бишкеке опять захотели убрать президента. Киргизы борются с коронавирусом сами, без помощи власти, - В.Панфилова

13:37 20.07.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.07.2020



Жителям Киргизии приходится выстаивать многочасовые очереди для получения врачебной помощи.

В Киргизии эпидемическая ситуация ухудшается. Ежесуточно фиксируется 500–700 новых заболевших COVID-19. За последние сутки – 75 смертей. Население ропщет и подписывает петицию за отставку президента Сооронбая Жээнбекова. А сам он обвинил в происходящем сограждан.



"За два месяца ЧП мы так и не научились мыть руки и маски носить", – сказал глава Киргизии в интервью местной радиокомпании "Биринчи радио". О том, что власть за два месяца карантина не успела подготовить систему здравоохранения к наплыву больных, президент говорить не стал. Зато об этом все громче говорит народ: не были созданы дополнительные площади для госпитализации больных, не закуплен ни один аппарат ИВЛ, нет запаса лекарств, а врачей, которые сообщали о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) и т.п., увольняли.



В итоге республику, которая более-менее благополучно пережила первую волну эпидемии, накрыло второй, более тяжелой волной COVID-19. В начале июня в Киргизии начали публиковать данные по умершим от пневмонии. Их оказалось в пять-шесть раз больше, чем инфицированных коронавирусом. Согласно публикациям в соцсетях, люди падали на улицах, умирали во дворах клиник, больных не принимали в больницы. С 16 июля в Киргизии объединили статистику по коронавирусу и пневмонии, которая, как теперь принято считать, является осложнением COVID-19. Так, по данным Минздрава Киргизии, в стране зарегистрировано 28 890 заболевших, 858 человек умерли.



Когда ситуация стала критической, а власть пустила все на самотек, граждане сами начали создавать волонтерские объединения, помогать друг другу, открывать стационары и даже покупать концентраторы и ИВЛ. Был открыт дневной стационар в одном из пригородов Бишкека. Люди собрали деньги и собственными силами организовали на базе мечети полевой госпиталь. Деньги на кислородную станцию прислали трудовые мигранты из Южной Кореи. В столице также открылись ночные стационары, где заболевшим ставят капельницы и отпускают домой. Очереди огромные. Люди ждут "своей" капельницы по полтора-два часа. Коек достаточно, но не хватает врачей и медсестер – в среднем на 150 больных приходится 15 врачей. И на таком фоне в Бишкек прилетают самолеты-неотложки из Турции, которые вывозят богатых депутатов и бизнесменов на лечение за границу.



Ответственность за провал в сфере здравоохранения возложили на теперь уже бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьера Алтынай Омурбекову. Против них возбудили уголовное дело по фактам коррупции и лоббирования интересов некоторых фармацевтических компаний. До назначения на пост министра Чолпонбаев возглавлял Фармацевтический союз Кыргызстана. Его подозревают также в причастности к продаже за рубеж СИЗ.



Помощь Киргизии начала было поступать из России. На днях в Бишкек прибыли 45 медиков, но… власти их даже не встретили. Другая группа российских врачей направилась в город Ош – на юге республики ситуация также тяжелая: для прибывающих из-за границы трудовых мигрантов не устроены карантинные зоны, их стали отпускать домой на режим самоизоляции, который соблюдают не все. А соответствующий закон о преднамеренном распространении вируса принят не был.



Тем временем парламент ушел на каникулы. Политики готовятся к предстоящим выборам, намеченным на 4 октября. Народ возмущен и требует перенести парламентские выборы на более позднее время. Однако президент Сооронбай Жээнбеков считает, что выборы в Жогорку Кенеш (парламент) должны состояться в срок. Он попросил партии и политиков не политизировать этот вопрос. "С одной стороны, существует дефицит лекарств, с другой – наблюдается нехватка врачей, и это наша главная забота. Впору сказать: "Да какие выборы, какая политика?" Но тем не менее, дорогие соотечественники, я как президент скажу, что все должно быть сделано своевременно. Какие бы сложности ни были, что бы ни случилось, мы не имеем права забывать о завтрашнем дне. У нас правовое государство, и мы – его сознательные граждане. Осенние парламентские выборы пройдут в установленные Конституцией сроки. Я подписал соответствующий указ. Центральная избирательная комиссия начала свою работу в соответствии с законом", – заявил в радиоинтервью Жээнбеков.



Глава государства настроен решительно и готов противостоять силам, которые хотят или захотят дестабилизировать обстановку в стране. Так, 17 июля был заблокирован сайт Change.org, где была опубликована петиция с требованием отставки Сооронбая Жээнбекова с поста президента Киргизии и возбуждения против него уголовного дела. Инициатором стала журналист и общественный деятель Раушан Айткулова. Она подала в Генпрокуратуру заявление с требованием привлечь к ответственности президента и других ответственных чиновников за то, что они не подготовились должным образом и допустили массовую смертность от коронавируса. "Смертность в Киргизии очень высокая – выше 6%. Люди, которые приезжают в больницу, умирают либо в тот же день, либо через день, поскольку поступают в тяжелом состоянии", – пояснила Айткулова. Она считает, что выделенные на борьбу с коронавирусом средства были потрачены не по назначению: "Если бы в период карантина вместо того, чтобы тратить деньги на мытье улиц и базаров, где никто и так не ходил, власти приобрели компьютерные томографы, было бы совсем по-другому". Она считает, что Жээнбеков не может после всего, что произошло в Киргизии, занимать должность президента.



Инициатива Айткуловой нашла отклик – подписей под петицией собралось немало, а после блокировки сайта активность по этой линии перешла в социальные сети.