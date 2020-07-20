Фейерверк для Нурсултанов. Больной Казахстан лихорадочно справил юбилей Елбасы, - В.Половинко

15:38 20.07.2020

В Казахстане на фоне второй волны короновируса устроили масштабное празднество в честь 80-летия Назарбаева



Вячеслав ПОЛОВИНКО, спецкор "Новой"



6 июля Казахстан отметил 80-летие первого президента Нурсултана Назарбаева (совпадает с днем столицы, переименованной в честь него в Нур-Султан). После бурного общественного недовольства планируемые изначально концерты были перенесены в онлайн. Однако от праздничного фейерверка в честь обоих Нурсултанов власти столицы отказаться не смогли.



При этом даже государственные СМИ цитируют данные The New York Times, что Казахстан стал лидером по темпу заболеваемости коронавирусом во всем мире. На сегодняшний день число заболевших в стране приближается к 50 тысячам, официально умерло 232 человека. В эту статистику, однако, не входят умершие от "сопутствующих причин" ("Медиазона Центральная Азия" насчитала еще минимум 100 жертв), а также умирающие от внебольничной пневмонии, темпы прироста которой официально называются не по стране, а по регионам и лишь время от времени.



По распоряжению нового главы Минздрава Алексея Цоя число погибших в стране называют не каждый день, а раз в неделю - по понедельникам (однако сегодня из-за дня рождения Назарбаева это сделано не было). Формально это происходит потому, что ведомствам нужно время на то, чтобы синхронизировать данные.



Оппозиционные активисты Казахстана объявили о том, что 6 июля они считают траурной датой. YouTube-канал "Басе" гражданского активиста Айдоса Садыкова распространил сегодня анонимное видео, сделанное, вероятно, возле морга в Алма-Ате, где женщина в защитном костюме зачитывает имена умерших перед собравшимися людьми. Титрами утверждается, что это умершие от коронавирусной инфекции, однако подтвердить это пока никто не смог.



На фоне празднований власти страны констатировали нехватку лекарств в аптеках - в частности, отовсюду пропали парацетамол и градусники, - а из России вечером 6 июля в Нур-Султан прибыло несколько десятков врачей, которые должны помочь справиться со всплеском заболеваемости.



Тем временем Нурсултан Назарбаев встретил свой 80-летний юбилей в загородной резиденции. С поздравлениями к нему приехали глава КНБ Карим Масимов, председатель правления главного квазигосударственного фонда "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Токаев, как видно на фото, вручил Назарбаеву большой букет роз.



Однако журналисты заметили, что снимки точно обработаны в фотошопе (см. количество елей на заднем фоне). Зачем это было сделано, не очень понятно.



Впрочем, на праздничном настроении юбиляра, судя по всему, ни пандемия, ни странные манипуляции с фотографиями никак не сказались.