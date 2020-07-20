Экономический триггер. Путин привел Россию к майдану, - М.Хазин

15:41 20.07.2020

Экономический триггер



МИХАИЛ ХАЗИН



Разговоры о деноминации открыли ящик Пандоры, народ начал всерьез опасаться деноминации рубля. Кое-какие основания для этого есть, но главная причина, безусловно, в другом. Дело в том, что наши люди куда более образованны и куда более реалистичны, чем люди на Западе, они не верят в восстановление экономики (что нашей, что мировой) к осени.



Прежде всего потому что они видят, что власть никаких мер для этого не предпринимает. Ну действительно, 7 лет экономического спада (уже скоро 8, с IV квартала 2012 года) и, соответственно, более шести лет спада реально располагаемых доходов граждан кого угодно приведут в состояние недоверия к правительству. И поскольку никаких оснований для изменений не видно, народ чувствует, что грядут неприятности.



Более того, деньги, которые были даны банкам для поддержки экономики в нее не пошли. Значит, резонно считает народ, они пойдут в валюту. С учетом того, что в правительственной "антикризисной" программе предполагается либерализация валютного контроля, эти доллары из страны уйдут и в экономику не вернутся. Но в процессе перевода рублей в доллары девальвация неизбежна, а это означает падение уровня жизни населения, поскольку большая часть товаров народного потребления – импортная.



Теоретически можно было бы на выданные банкам деньги заняться импортозамещением, но для этого нужно, чтобы банки выдавали кредиты малому и среднему бизнесу на проекты… А банки этого делать не хотят, поскольку работа эта сложная и трудная (в большинстве банков и подразделений-то соответствующих нет), а Центробанк требует от банков брать залоги, которых у малого и среднего бизнеса нет. Ну а раз нет, то нет и кредита… Следовательно, нет и импортозамещения.



Так вот, общество видит, что импортозамещения нет, вывод денег (через доллары) стимулируется и, разумеется, делает свои выводы.



Выводы эти далеко не всегда четко формулируются, поскольку нормального экономического дискурса в стране так и не сформировалось, все говорят на либеральном "новоязе", на котором и формулировать-то толком ничего не получается. Но носителей нормального экономического языка во власти нет (был Глазьев, но он сейчас занимается делами Евразийского союза, к экономике России отношения он сейчас не имеет), так что всем, видно, что не только ничего не делается, но и людей нет, которые бы понимали, что и как можно сделать.



Нет и соответствующих институтов. Все правительственные министерства говорят на том же либеральном языке, про "законы рынка", про "структурные реформы", про "либерализацию валютного законодательства". Даже про запрет на повышение налогов. При этом налоги все время растут (и бессмысленно объяснять народу, что это не "налоги", а "страховые социальные платежи", что "законы не меняют", а меняют только систему администрирования и так далее, народ все понимает правильно, налоги все время растут!), штрафы растут, а прибыль падает, как и спрос… И только продажи особняков на разного рода "рублевках" идет вверх, как только объявляется очередная программа "стимулирования" чего-то там.



Про институты особенно смешно. Несмотря на то, что спад уже почти 8 лет, в правительстве нет ни одного института, ни управленческого (министерства и ведомства), ни учебно-образовательного, который бы это сказал вслух. Сложилась круговая порука, в которой все ручаются друг за друга, единой либеральной стеной встречая всех нелиберальных экономистов, которые осмеливаются говорить правду и, главное, они на всех их характеристиках пишут гадости. Чтобы, не дай бог, ни один из них не мог попасть на позиции, на которых можно вслух и публично объяснить реальное состояние дел.



Недавняя истерика Набиуллиной относительно Глазьева была вызвана банальным обстоятельством: он включил свою критику политики денежных властей в официальный документ! Нарушил либеральную монополию на истину! И Набиуллина потребовала от всего правительства немедленно встать на защиту либеральной идеи! Иначе же может сложиться ужасная ситуация, при которой начнут увольнять "достойных и уважаемых" либералов за то, что они уже скоро как 10 лет ведут Россию на путь постоянного экономического спада! Нет, ну вы подумайте, как такое можно допустить!



Отметим, что ситуация в Хабаровске показывает не только политические ошибки конкретных чиновников, но и самое главное – степень раздражения народа подошла к критической черте. Могу уверить, что если в стране был экономический рост, реакция народа была бы совсем другой. А сейчас, когда экономическая ситуация ухудшается на глазах, когда уровень жизни все время падает, а чиновники демонстративно ничего не делают, никакие объяснения не работают. Ну, точнее, пока еще могут работать, но уже осенью ситуация может измениться.



При этом быстро нарастают претензии к Путину. Его никто не заставлял показывать правительство в прямом эфире, но его показали и народ сделал вывод, что правительство недееспособно и людей игнорирует в принципе, а Путина они воспринимает как досадную помеху. Если бы Путин начал их увольнять пачками, меняя систему управления и ставя новых людей, которые бы говорили на совершенно другом языке (и делали бы что-то для страны), то ситуация могла бы измениться! Но этого-то нет! И все слова Путина народ стал воспринимать однозначно: прикрывает этих, которые вывозят народные деньги (а откуда либерализация валютного законодательства и вывод физического золота банками?) и воруют деньги, выделенные для людей (а откуда продажи особняков на "рублевках")?



Я не зря говорил о том, что радикальная смена политики должна произойти до начала осени. У меня есть глубокое убеждение, что с Хабаровском все, так или иначе, успокоится, но вот осенью может полыхнуть уже много где. Причем – не в рамках разрушительного "майдана", а в рамках конструктивного протеста. Хотя не вызывает сомнений, что очень много крайне высокопоставленных чиновников активно этот "майдан" стимулируют (я про это уже писал), поскольку иначе не очень понятно, как они смогут благополучно завершить свою выдающуюся карьеру.



В общем, ситуация представляется достаточно сложной и, главное, остается очень мало времени. Голосование по Конституции было последним кредитом, предоставленным обществом власти и просто так его проесть на благо вороватых и некомпетентных чиновников было бы крайне глупо. Но в заключение, не могу не сказать важную для меня, экономиста, вещь: даже самые гениальные политические ходы не дадут позитивного эффекта, если экономический спад будет продолжаться! Любой ценой нужно менять финансово-экономическую команду, иначе удержать социально-политическую ситуацию будет невозможно!