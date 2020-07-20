Крах капитализма: Человечество не согласно, что "хозяевами мира" себя считают 26 олигархов

15:47 20.07.2020

Наш лозунг - всемирный Советский Китай



Андрей Иванов



В нынешней системе капитализма нет смысла получать образование, строить карьеру, пытаться конкурировать за место под солнцем. К такому выводу можно прийти, если прочитать доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, который сделал весьма недвусмысленный вывод о современном положении человечества.



Согласно докладу Гутерриша, сегодня 26 человек владеют богатством половины человечества. Вдуматься в этот постулат не представляется возможным даже теоретически. Какие жалкие тысячные доли процентов владеют состоянием, которое могло бы принадлежать трем с половиной миллиардам человек?



"Мы все плывем по одному морю, но кто-то - на яхте, а кто-то - цепляясь за обломки". Так назван доклад генсека ООН, организации, которая в полной мере владеет информацией о состоянии дел по всему миру.



В докладе Гутерриша выделяется один очень значимый момент. Генсек говорит о том, что в странах с так называемым высоким "уровнем человеческого развития" более 70% людей старше 20 лет имеют высшее образование. При этом в странах с низким "уровнем человеческого развития" 17% тех, кто родился 20 лет назад, не дожили до наших дней.



Страны неоднородны по своему развитию, это знают все. Но о чем говорят приведенные цифры? Только о том, что все несчастливы. Одни умирают с голоду буквально, а другие пытаются карабкаться вверх по карьерной лестнице, и тоже ничего не получают. Можно иметь высшее образование, и при этом быть рабом системы, состоящей из ипотеки, автокредитов, погоней за так называемым "успехом". В какой-то степени умершие от голода и криминальных разборок подростки в странах "третьего мира" даже более счастливы, чем вынужденные влачить жалкое существование представители офисного планктона, мечтающие об "успехе".



В своей речи Антонио Гутерриш упомянул, что в период с 1980 по 2016 годы на 1% населения планеты приходилось около 27% совокупного роста доходов. Сейчас же получается, что на 26 человек приходится половина земного богатства.



Однако может ли долго продолжаться безумие? Иначе, ведь, не назовешь. Смогут ли богатые дальше богатеть, естественно за счет других, а другие бесконечно беднеть? История человечества свидетельствует, что существовать бесконечно такое положение дел не может по определению.



В то же время встает вопрос об альтернативе. И сейчас она оказывается как нельзя зримой. Эта альтернатива социального устройства - Китай. Пандемия коронавируса обнажила очень многие проблемы современности. И беспорядки в США это проявление не какого-то межнационального противостояния, а именно классовой борьбы. От этих понятий классического марксизма пытались отмахиваться последние десятилетия, даже не воспринимали всерьез.



Но вот люди в разных городах Соединенных Штатов жгут дорогие автосалоны. Что за этим стоит? Люди протестуют против неравенства, и именно так надо воспринимать массовые протесты в Америке. Люди понимают, что дорогие "тачки" им никогда не купить, какую бы карьеру они не построили. Но они и не хотят считать себя грабителями. Они просто уничтожают воплощенные в автомобилях символы неравенства.



Вернемся к Китаю. Это государство показало удивительную эффективность социальной организации во время эпидемии COVID-19. Наоборот, западное общество продемонстрировало неспособность справляться с такими вызовами. И вполне естественно, КНР сейчас станет примером социальной организации для трудящихся Запада, которые просто лишены перспектив вследствие растущего неравенства.



Те, кто следит за международной информационной повесткой дня, не могут не замечать, что против Китая на Западе развязана настоящая информационная война. В ход идут любые приемы. И не важны даже прежние инвестиции. Вот сейчас в Лондоне сказали о завершении эры "золотого века" китайско-британских отношений. И Германия подключилась к травле, вытащив из нафталина свою прискорбную тему "прав человека". Это при том, что в самой ФРГ многие гражданские права не соблюдаются в принципе.



И все знают, что простых людей обманывать бесконечно долго невозможно. Рост неравенства в мире толкает людей на социальные преобразования. Какими они будут? Конечно, мало кто захочет бездумно копировать китайскую модель. Но задуматься над тем, как строить жизнь в ином мире, придется большинству.