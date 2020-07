Пазлы предвыборной борьбы в США, - В.Овчинский

15:48 20.07.2020 Пазлы предвыборной борьбы в США

демократы, понимая, что могут проиграть президентские выборы, могут пойти на любые провокации



Владимир Овчинский



17 июля 2020 года предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил со ссылкой на разведданные, что Россия продолжает попытки вмешательства в ноябрьские выборы в США. Байден утверждает, что такие данные содержатся в брифингах американских спецслужб, доступ к которым у него теперь появился.



Во время онлайн-мероприятия по сбору средств на свою предвыборную кампанию, Байден сообщил, что Китай также провел мероприятия "направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах выборов 2020 года".



"Мы знаем об этом из прошлого опыта, и я гарантирую вам, что я знаю, что это происходит сейчас, потому что я теперь снова получаю брифинги [разведки]. Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт", - сказал Байден.



Такие заявления Байден делает в ситуации, когда многочисленные СМИ, ориентированные на демократов, распространяют в последние дни информацию о якобы постоянно увеличивающемся разрыве в опросах электората в пользу демократического кандидата.



Если у Байдена все так хорошо, то зачем тогда заранее настраивать общественное мнение на возможное искажение результатов выборов русскими хакерами?



Боровой как Нострадамус



На этот вопрос интересный ответ дает в своей статье "Следующим президентом станет Трамп" на русскоязычном американском сайте Наш Дом nashdom. us (18.07.2020) небезызвестный российский политик - оппозиционер и предприниматель Константин Боровой, живущий сейчас в США. Боровой всегда пропагандировал либеральную идеологию, но эта статья заметно отличается от того, что публикует о предстоящих выборах в Америке российская либеральная пресса, ориентированная на демократическую партию США. Поэтому есть смысл опубликовать ее полностью для российского читателя:



"Сегодня основная установка СМИ, поддерживающих Демократическую партию, - говорить о хороших шансах Байдена на выборах. Недавние "опросы" демократических (поддерживающих Демпартию США) СМИ отдают предпочтение Байдену аж на 10–13%.



И это притом, что сегодня серьезные объективные эксперты отдают предпочтение Трампу (91%), а брокеры принимают ставки на выборы в отношении 10:1 в пользу Трампа.



Каждый раз, когда очередному ненавистнику Трампа предлагается сделать денежную ставку на Байдена, у него оказывается куча дел, которыми он должен заняться прямо сейчас - не до споров.



Следующим президентом США будет Дональд Трамп. А Демократическая партия не только не выиграет сенат, но с большой вероятностью проиграет и нижнюю палату конгресса.



Что же произошло в США, что ситуация впервые за многие десятилетия стала столь однозначна?



Пять лет назад я напросился в штаб Берни Сандерса на период его конкуренции с Хиллари Клинтон за место кандидата на выборы президента, который называл себя сторонником социализма (не социалистом и не марксистом, как сейчас) и говорил буквально следующее: "Немного социализма Соединенным Штатам не повредит".



В начале этого года от Демократической партии кандидатами на выборы в президенты выдвигалось уже несколько открытых социалистов. А на их дебатах избирателям были обещаны бесплатная медицина для всех, бесплатное образование для всех, минимальный гарантированный доход (3000–5000) для всех.



В связи с тем, что Демпартия считает черное и латиноамериканское население Америки своим электоратом, впервые прозвучало предложение о "компенсации черному населению США за столетия рабства" и за столетия "белого превосходства". То есть те, кто никогда не был рабовладельцем, будут компенсировать деньгами тем, кто никогда не был рабом, столетия несправедливости. Предлагались разные варианты компенсации, что-то вроде 3000 долларов каждому ежемесячно. Общая сумма выглядела как 14–18 триллионов долларов.



Это примерно 1/3 миллиона на каждого черного гражданина США. Притом, что сегодня большая часть черного работоспособного населения США живет за счет государственных программ, фактически предлагалось все черное население перевести на программы. Что при этом произойдет в "общественной жизни", показали недавние погромы.



Возникает естественный вопрос, что произошло с Демпартией, откуда взялся этот бескрайний популизм и безответственность?



Явление, с которым столкнулась элита Демократической партии, хорошо знакомо и в России. Задолго до выборов 2016 года, впервые в США, была запущена мощнейшая пропагандистская кампания в поддержку Демпартии. За два дня до выборов твердую победу по "социологическим опросам" предрекали Хиллари Клинтон, а не "рыжему клоуну". Назывались цифры преимущества Клинтон 8%, 6%, 4% в CNN, Financial Times, New York Times, Los Angeles Times и других.



Сторонники Демократической партии и ее лидеры стали заложниками своей же пропаганды, попались на ее крючок. Сами поверили своему вранью.



Результат был шоковым. Тут же возникло несколько теорий заговора.



"Русские помогли Трампу". Сторонники Хиллари Клинтон, которая обменивалась с Лавровым кнопкой "Перезагрузка" ("Перегрузка"), вдруг обвинили Трампа в сотрудничестве с Кремлем.



Комиссия Мюллера искала следы русских там, где их не было. А там, где они были, искать не заказывали.



А потом был бессмысленный и беспощадный импичмент, который обвинял Трампа в том, что он попросил президента Зеленского "сделать ему одолжение" и расследовать коррупционные преступления Байдена в Украине.



Мне лично особенно нравятся обвинения Трампа в коррупции, когда он поймал Байдена на взятке, и обвинения Трампа в пропагандистской кампании в штатах, проголосовавших за него в 2016 году. Это серьезные обвинения, об этом написано несколько книг, статей, сняты передачи, проведены телевизионные дискуссии.



Но в Соединенных Штатах очень профессиональный избиратель. Похоже, что пропаганда здесь приводит к прямо противоположному результату.



Демократическая элита проиграла выборы 2016 года, потому что дискредитировала себя. А дальше началась кампания Демпартии, в которой отчаяния было больше, чем здравого смысла.



Четырехлетняя грязная кампания борьбы демократов с республиканцами и Трампом, отчаянный социализм и популизм "во спасение" демократов, политкорректность, понятая как обязанность повторять всякую пропагандистскую ерунду, переданную CNN, нетерпимость демократов и их сторонников к любому отличному от их мнению - все это не осталось незаметным для граждан США. Вопрос о том, кто будет следующим президентом США, был однозначно решен еще перед карантином.



Умениями не вести войну там, где ее вести не надо, оказались начисто лишены демократы. В начале карантина прозвучал разумный призыв со стороны самих демократов прекратить политиканство и борьбу, прекратить раскалывать общество, начать бороться с эпидемией совместно.



Но борьба не прекратилась ни на секунду. Понятно, кого демократы обвинили в расколе общества, - Трампа. Я задал вопрос одному из ведущих журналистов, сторонников демократов:



- Что, по вашему мнению, должен сделать Трамп, чтобы прекратить раскалывать общество в США?



- Очень просто. Он должен сам подать в отставку.



Когда по стране начались выступления с требованием прекратить карантин, начать возвращаться к работе, Трамп призвал страну начать "запускать экономику".



Какова же была реакция губернаторов и мэров, выбранных от Демократической партии?



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прямо сказал: "Трамп нам не указ, когда мы сами решим, тогда и начнем запускать экономику".



Трамп заявил, что запуск экономики должен приниматься самими штатами, губернаторами. Это их ответственность.



А протесты ширились. Некоторые районы в самой Калифорнии стали принимать решения об открытии бизнесов, запуске экономики.



Последовала немедленная реакция губернатора. В эти районы направили исследовательские группы с только что появившимися тестами на COVID-19.



- Какое открытие экономики? У вас вторая волна вируса началась.



- Так вроде это не вторая волна, а результаты тестирования, старые заражения.



- Не важно. Вы не имеете права открывать экономику.



А напряжение росло. Компенсационный пакет 2,2 трлн долларов был явно недостаточен.



Американцы, привыкшие сами зарабатывать и сами решать, что делать с деньгами, не радовались подачкам "на бедность", требовали открытия бизнесов.



Подростки, которые раньше были заняты в школах и институтах, а родители которых работали, оказались без дела и без денег на улице. Дистанционное обучение было неэффективно, никто не контролировал "дистанционщиков".



Никакого "убийства афроамериканца Джорджа Флойда руками белых полицейских" не было. Было задержание серийного преступника, который потом скончался в участке от сердечного приступа вследствие передоза наркотиками.



Но это была искра в подготовленную демократами среду. Последовал взрыв, который случался и раньше много раз.



Но в этот раз была одна особенность - демократы губернаторы и мэры, элита Демократической партии, сторонники поддержали протестующих.



Начался сбор денег на адвокатов и на залог для грабителей магазинов;



громкие публичные обвинения всей полиции в жестокости;



требования и действия по роспуску полиции и прекращению ее финансирования;



требования и действия по разоружению полиции;



финансовая помощь общественным организациям афроамериканцев, поддержавшим протесты и грабежи, - сотни миллионов;



массовое "вставание на колено" перед протестующими.



По-моему, Демократическая партия сделала все возможное по собственной дискредитации. Уже массово распространяются ролики самих афроамериканцев в поддержку Трампа и с призывами прекратить это безумие демократов.



Победа Трампа 4 ноября не просто гарантирована. Она будет сокрушительной.



Демократическая партия напугала своими действиями обывателей США до икоты. А уж законодательные инициативы демократов в конгрессе по выплате черному населению компенсации за столетия рабства ставят окончательный крест на перспективах Демократической партии на выборах в конгресс. Американский избиратель хорошо знает, что компенсации, которые планируют демократы, могут быть выплачены только из его личного кармана.



А тем временем объективная оценка действий Трампа позволяет Республиканской партии смотреть в будущее с оптимизмом.



Несмотря на сопротивление демократов, экономика США успешно запускается.



Достигнутый до карантина минимальный уровень безработицы будет достигнут опять.



Процесс возврата производств в США продолжился.



Тарифные переговоры с Китаем были более чем успешными.



При Трампе США стали экспортером энергии.



Никакого раскола с ЕС и НАТО не случилось, как пугали. Все наоборот.



И много других маленьких и больших побед Трампа. Нет, американский избиратель не дурак. Ему нравится такой президент.



А левые московские либералы, умудряющиеся получать гранты и в Кремле, и у Сороса, и у американских демократов, ненавидящие Трампа, поддерживающие марксистов и социалистов в США, предсказывающие победу воришке Байдену, достойны лишь жалости. Что они будут делать после победы Трампа, после ухода демократов из конгресса, после прекращения финансирования многочисленных демократических фондов, трудно себе представить. Возможно - опять в управдомы".



Гангстеризация демократов



Боровой не одинок в своих прогнозах результатов предстоящих американских выборов. В другой газете русскоязычной Америки "Еврейский мир" обозреватель Игорь Гиндлер в статье "Гангстеризация Демократической партии" (09.07.2020) задает в начале публикации серию риторических вопросов, которые связаны с предстоящими в ноябре этого года президентскими выборами:



– добавляет ли демократам голосов каждая разбитая витрина?



– добавляет ли демократам голосов каждая сожженная машина?



– добавляет ли демократам голосов каждый убитый или раненый полицейский?



– добавляет ли демократам голосов каждая разбитая статуя?



– добавляет ли демократам голосов каждая "автономная зона"?



– добавляет ли демократам голосов каждая разгромленная синагога или разгромленная церковь?



Простая человеческая логика, пишет Гиндлер, подсказывает, что ответы на все эти вопросы – отрицательные. В настоящее время мнение большинства американцев категорически против участников беспорядков. Почему же демократы делают все это?



Почему они перешли от идеологического бандитизма к реальному? Ведь все это глупо, просто глупо. Демократы завели Америку в пост-оруэлловский мир, в котором они потребовали присутствие полиции на акции протеста, посвященной урезанию финансирования полиции. Они что, полные дураки? Или политические простофили?



Гиндлер заявляет, что не принадлежит к лагерю тех, кто демократов идиотами не считают. Так почему же они скатываются в эту уголовную трясину?



Всеамериканский погром, по мнению Гиндлера, происходит потому, что демократы, возможно, знают – Трамп уже выиграл выборы 2020 года.



Выборы состоятся 3 ноября, но демократы уже сейчас уверены, что знают имя победителя, и действуют соответственно. При этом Трамп не атакует "безмозглых марксистов-чернорубашечников" (автор говорит об Антифе – В.О.) с помощью армии, хотя и имеет такую возможность.



"Выборный штаб Трампа работает только над одной задачей – выборы. До тех пор, пока беспорядки сконцентрированы в основном в традиционных демократических штатах, не следует ожидать каких-либо жестких действий Белого Дома. Вмешательство в действия погромщиков в демократических штатах не добавят Трампу ни одного голоса Коллегии Выборщиков – эти штаты все равно проголосуют против него. . . Трамп знает, что вандализм демократов-мятежников не является ответом на его действия или его политику – этот вандализм является ответом на его победу. . .



Гангстеризация Демократической партии – это последнее усилие, последние резервы, последняя соломинка утопающих в собственном левом расистском дерьме демократов, чтобы поддержать дух в стане заведомо проигравших.



Без сомнения, как люди образованные, они прекрасно знают, что не могут победить. Почему же они это делают? Они знают, что Трамп накопил достаточный политический капитал, а его выборный штаб собрал внушительные денежные пожертвования.



Демократы хотят, чтобы Трамп этим летом попусту растратил свой политический и денежный капитал на борьбу с демократами-погромщиками в демократических штатах, и тем самым разбазарил бы всю политическую амуницию еще до начала выборной гонки.



К настоящему времени Президент Трамп на эту удочку не поддался.



Кроме того, демократы знают о синдроме Баадера-Майнхоф (лидеры немецкой леворадикальной террористической организации "Фракция Красной Армии" (RAF), действовавшей в несколько этапов в ФРГ и в объединенной Германии с 1968 по 1998 год – В.О.) – одержимым какой-либо идеей нужно постоянно подпитывать свою веру в эту идею. Те, кто хочет видеть Америку в огне погромов и вандализма, всегда найдут подходящие источники. Те, кто видит везде и во всем промысел божий, всегда найдут этому подтверждение. Если кто-то ищет доказательства того, что Соединенные Штаты Америки превратились в Соединенные Штаты Анархистов, он всегда найдет этому доказательства на каналах CNN, MSNBC, и других левых изданий. Другими словами, пропаганда гангстеризации Демократической партии интересна тем, кто, собственно, и заинтересован в гангстеризации Демократической партии".



При этом, по мнению Гиндлера, "никакая социалистическая революция в Америке не произойдет. В самом деле, все левые революции в мире произошли в странах, где народ не имел возможности защитить свои права с оружием в руках. Все же правые революции в мире произошли в странах, где народ не только имел право, но и владел достаточным количеством оружия. Примеры этого хорошо известны – левые революции во Франции (1789) и России (1917), и правая революция в Америке (1776).



Поэтому, если Америке и грозит очередная революция, то она будет, как и революция XVIII века, правой. . . Закон и порядок будет в конце концов восстановлен – от политических гангстеров в Америке после выборов 2020 года избавятся быстро и эффективно".



P.S. Либералы остаются либералами, когда с ненавистью пишут о социализме. На самом деле, "социализм" миллионера Сандерса - это превращенно – извращенная форма социализма, которая весьма далека от социализма как марксистско – ленинской теории. Здесь мы видим суррогат некоего социал – демократического анархизма, который лидеры демократов весьма умело используют в деструктивных целях. Так же как движение Black Lives Matter (BLM) ничего общего не имеет с классическими движениями за права афроамериканцев в США. Но, при реальном осознании демократами возможности поражения на выборах, и леваки Сандерса, и Антифа Сороса, и BLM могут выделить из себя группы, которые могут действовать как RAF – террористические организации. У лидеров гангстеров из Демократической партии никаких ограничителей не существует.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595249280

