Что нужно знать о получении российского гражданства

15:51 20.07.2020

Абдулло Ашуров

Афсона Акобиршоева



Россия упростила условия для получения гражданства этой страны. Закон об этом подписан президентом страны и 27 июня текст опубликован на официальном сайте правительства Российской Федерации. Закон вступает в законную силу 24 июля, спустя 90 дней со дня принятия.



Объявление об упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации дало надежду гражданам Таджикистана на получение российских паспортов. По результатам переписи 2010 года 250 тысяч таджиков имели российское гражданство. За последнее десятилетие этот процесс активизировался и только в 2019 году гражданство России получили 44,7 тыс таджикских граждан.



В 2005 году Таджикистан и Россия подписали соглашение о двойном гражданстве, но Россия в 2004 году, а Таджикистан в 2017 году ввели ограничения для лиц с двойным гражданством занимать государственные должности, а также запрет на работу в органах безопасности или других правоохранительных структурах.



Какие главные новшества внесены в Закон Российской Федерации о гражданстве:



Во-первых, гражданам бывших советских республик больше не нужно проживать в России как минимум 5 лет. Срок ранее исчислялся с даты получения ВНЖ. Для тех, кто получил образование в РФ и работает по своей специальности, срок работы по специальности сократили с трех лет до одного года. Этот срок отличается для тех, кто состоит в браке с гражданином РФ. И еще одно дополнение – кто подает по браку-супруг должен проживать на территории России. При этом если иностранный гражданин, состоящий в браке с гражданином России, проживающем на территории России, имеет в этом браке общих детей- без трехлетнего срока.



Во-вторых, отменяются заявления об отказе от гражданства. Ранее при подаче документов на гражданство необходимо делать нотариальный отказ от гражданства и отправлять его в консульство своей страны. Причем российские компетентные органы требовали это даже от граждан Таджикистана, с которым у России заключен договор о двойном гражданстве. Сейчас с 24 июля 2020 это не нужно.



В-третьих, не нужно подтверждать законный источник к существованию. Ранее необходимо было представить справки, какие у гражданина доходы или принести справку из банка, что него есть достаточно средств на счету.



Какие цели преследует Кремль, упрощая процедуры вступления в гражданство России?



Во-первых, Россия желает с привлечением новых граждан увеличить численность населения и выйти из "демографической ямы", в которую она сначала попала в 90-е годы прошлого века, и, после небольшого роста в начале этого века, с 2004 года вновь покатилась вниз. По занимаемой площади Россия является самым крупным государством в мире, однако по населению – в ней проживает всего 146,8 млн. человек – она занимает только 9-е место.



Во-вторых, с наплывом новых граждан Россия хочет решить проблему рынка труда. Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию 2 июля заявил, что для экономического развития страна нуждается в притоке новых граждан, в том числе из других стран. Во многих сферах труда уже испытывают дефицит кадров. "Скоро это будет очень заметно - не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем", - отметил в своем выступлении президент России.



Однако в некоторых постсоветских странах рост численности граждан, получивших российское гражданство, рассматривается как угроза безопасности. Однако для жителей Таджикистана принятие поправок об упрощении процедуры получения российского гражданства дало надежду на то, что с получением российских паспортов они смогут защититься от произвола российской полиции. И при этом Россия может как облегчить прием в гражданство, так и лишить этого гражданства в "упрощенном порядке".



Так, в 2015 году был лишен таким способом российского гражданства Максуд Ибрагимов, руководитель общественной организации "Молодежь Таджикистана за возрождение". Россия лишила его гражданства после того, как Ибрагимов десять лет проживал на законных основаниях в Российской Федерации вместе с семьей, хотя в соответствии с Конституцией российской Федерации ни одни гражданин России не может быть лишен гражданства.



В 2017 году был буквально "выброшен" из России Каромат Шарипов, правозащитник, отстаивающий права и трудовые интересы таджикских мигрантов. Он ранее служил в российских вооруженных силах и получил на этом основании российское гражданство и с 1996 года постоянно проживал на территории Российской Федерации. Шарипов скончался 9 мая этого года у себя на родине, в Файзабадском районе.