Скончался Насыр Мусаев - депутат Жогорку Кенеша и глава дунган Кыргызстана

15:52 20.07.2020

Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Насыр Мусаев. Об этом сообщили в партии "Кыргызстан".



Отмечается, что Насыр Мусаев внес значительный вклад в развитие туристической сферы страны. Трудовую деятельность начал частным предпринимателем, избирался депутатом Чуйского областного и Токмакского городского кенешей, до 2013 года был вице-президентом Ассоциации дунган КР.



В 2018-2019 годах был депутатом Жогорку Кенеша. Он досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.



У него остались жена и пятеро детей.



Мария ОРЛОВА