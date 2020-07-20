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Скончался Насыр Мусаев - депутат Жогорку Кенеша и глава дунган КыргызстанаСкончался Насыр Мусаев - депутат Жогорку Кенеша и глава дунган Кыргызстана
15:52 20.07.2020

Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Насыр Мусаев. Об этом сообщили в партии "Кыргызстан".

Отмечается, что Насыр Мусаев внес значительный вклад в развитие туристической сферы страны. Трудовую деятельность начал частным предпринимателем, избирался депутатом Чуйского областного и Токмакского городского кенешей, до 2013 года был вице-президентом Ассоциации дунган КР.

В 2018-2019 годах был депутатом Жогорку Кенеша. Он досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.

У него остались жена и пятеро детей.

Мария ОРЛОВА

Источник - 24.kg
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