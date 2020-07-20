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|Скончался Насыр Мусаев - депутат Жогорку Кенеша и глава дунган Кыргызстана
15:52 20.07.2020
Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Насыр Мусаев. Об этом сообщили в партии "Кыргызстан".
Отмечается, что Насыр Мусаев внес значительный вклад в развитие туристической сферы страны. Трудовую деятельность начал частным предпринимателем, избирался депутатом Чуйского областного и Токмакского городского кенешей, до 2013 года был вице-президентом Ассоциации дунган КР.
В 2018-2019 годах был депутатом Жогорку Кенеша. Он досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.
У него остались жена и пятеро детей.
Мария ОРЛОВА