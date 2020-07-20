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|Послом Израиля в Ташкент пакует чемодан кадровая дипломатка Зехавит Бен-Хиллель
22:30 20.07.2020
Назначена посол Израиля в Узбекистане
Новым послом Израиля в Узбекистане назначена дипломат Зехавит Бен-Хиллель. Она сменит Эдуарда Шапиру, который возглавлял израильскую дипмиссию в стране с 2017 года.
Вчера, 13:03 Политика
Новым послом Израиля в Узбекистане назначена дипломат Зехавит Бен-Хиллель, сообщило ИА "Дуне".
До назначения в Узбекистан Зехавит Бен-Хиллель работала главой отдела по связям с общественностью МИД Израиля. На посту она сменит Эдуарда Шапиру, возглавлявшего израильскую дипмиссию в стране с 2017 года.
Зехавит Бен-Хиллель занимала различные дипломатические должности в МИДе и за рубежом. Владеет английским, испанским и немецким языками.
Ранее в июне стало известно о назначении Ферузы Махмудовой послом Узбекистана в Израиле.