Послом Израиля в Ташкент пакует чемодан кадровая дипломатка Зехавит Бен-Хиллель

22:30 20.07.2020

Назначена посол Израиля в Узбекистане

Новым послом Израиля в Узбекистане назначена дипломат Зехавит Бен-Хиллель. Она сменит Эдуарда Шапиру, который возглавлял израильскую дипмиссию в стране с 2017 года.

Вчера, 13:03 Политика

Новым послом Израиля в Узбекистане назначена дипломат Зехавит Бен-Хиллель, сообщило ИА "Дуне".



До назначения в Узбекистан Зехавит Бен-Хиллель работала главой отдела по связям с общественностью МИД Израиля. На посту она сменит Эдуарда Шапиру, возглавлявшего израильскую дипмиссию в стране с 2017 года.



Зехавит Бен-Хиллель занимала различные дипломатические должности в МИДе и за рубежом. Владеет английским, испанским и немецким языками.



Ранее в июне стало известно о назначении Ферузы Махмудовой послом Узбекистана в Израиле.