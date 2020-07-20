Буржуазный геноцид в Латинской Америке, - С.Кожемякин

22:51 20.07.2020 Буржуазный геноцид в Латинской Америке



Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для латиноамериканских стран. Этим пользуются зарубежные силы, которые с опорой на местную реакцию пытаются увековечить господство капитала.



Современные пираты



Если свести риторику руководства США в отношении Латинской Америки к одной фразе, то звучать она будет так: "борьба сил свободы против сил угнетения". Формула справедливая, вот только в изложении американских властей она перевернута с ног на голову. Те "силы свободы", которые поддерживает Вашингтон, в действительности несут смерть, разрушение, нищету и обрекают народы на кабалу у буржуазии. А вот противники американской гегемонии, напротив, спасают миллионы жизней. Доступ к здравоохранению, жилью и образованию обеспечивает свободу куда лучше лукавых лозунгов!



Который год Венесуэла испытывает атаки внешних и внутренних врагов. Блокада, диверсии, вторжения вооруженных до зубов наемников давно бы поставили на колени и более крупные страны. Секрет стойкости Венесуэлы - ее социально ориентированный курс и опора на граждан, спасенных от бедности. Эффективность этой модели показала пандемия коронавируса. Благодаря продуманным мерам страна смогла избежать коллапса, охватившего большинство других стран региона. Общее число заражений меньше, чем в Колумбии и Перу - странах, сопоставимых с Венесуэлой по населению и площади: соответственно в 16 и 36 раз. Еще сильнее контраст по смертности. В Венесуэле она наименьшая на всем континенте: три жертвы на 1 млн человек. В Колумбии показатель превышает 100, в Бразилии, Перу и Эквадоре составляет 350-370.



Причины - в комплексном подходе, объединившем меры медицинского характера (например, достаточный коечный фонд) и социальную поддержку населения. Правительство компенсирует зарплату работникам временно закрывшихся предприятий, запретило увольнения и взимание арендной платы. 7 млн семей получают продуктовые наборы, все жители освобождены от оплаты коммунальных услуг. Удовлетворение важнейших жизненных потребностей повысило эффективность карантина.



Как долго Каракас сможет сдерживать натиск эпидемии, неизвестно. Ни призывы ООН к смягчению санкций, ни аналогичное обращение одиннадцати американских сенаторов к властям США ни к чему не привели. Наоборот, Вашингтон и его союзники пытаются окончательно задушить Венесуэлу. В июне США ввели санкции против нескольких иностранных компаний, танкеров и физических лиц, обвиненных в торговле с Каракасом. Среди них оказались иранские корабли, доставившие в Венесуэлу 1,5 млн баррелей нефтепродуктов. Дальше - больше. 2 июля суд Округа Колумбия удовлетворил запрос американской прокуратуры об аресте танкеров за нарушение санкций. Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, в ближайшее время в "черный список" будут внесены свыше 40 судов из разных стран. "Мы продолжим преследовать тех, кто поддерживает этот режим и способствует страданиям венесуэльского народа", - заявил он.



Не менее ярко эта иезуитская софистика проявилась в похищении у Венесуэлы свыше 30 тонн золота. После того как в 2011 году Уго Ча-вес вернул золотовалютные резервы на родину, этот актив остался в Банке Англии для финансовых операций со Старым Светом. Правительство Николаса Мадуро решило направить запасы золота, эквивалентные сумме более 1 млрд долл., на борьбу с пандемией. Их планировалось использовать для закупки медицинского оборудования и продовольствия через Программу развития ООН. Однако Лондон отказался возвращать средства, заявив, что признает президентом Венесуэлы не Мадуро, а самопровозглашенного Хуана Гуайдо. В Каракасе назвали это пиратством. "Золото принадлежит венесуэльцам, а не банде мошенников, которые хотят принести богатства страны в жертву собственным интересам и интересам захватчиков", - отметила вице-президент Делси Родригес.



С бандитами западные державы роднит не только грабеж, но и бряцание оружием. В конце июня ракетный эсминец США "Нитце" осуществил маневры в 50 км от побережья Венесуэлы. И без того крупный американский контингент в Колумбии усилен армейским спецназом SFAB (Бригады содействия силам безопасности). Формально он должен преследовать наркокартели, но в действительности нацелен на Венесуэлу. Указав, что 800 рейнджеров переброшены в приграничный департамент Араука, колумбийский сенатор Аида Авелла заявила, что это напоминает подготовку вторжения, и потребовала созвать экстренное заседание парламента. Данные подтверждаются венесуэльской разведкой, сообщающей о лагерях подготовки наемников. В этот процесс включены как американские и колумбийские военные, так и наркомафия. Их тесную связку подтвердил инцидент, произошедший в ночь на 8 июля. Средства ПВО Венесуэлы сбили вторгшийся в воздушное пространство страны самолет с американским регистрационным номером. На его борту находился груз наркотиков.



То, что США добиваются не демократизации, а полного порабощения страны, доказало отношение к парламентским выборам. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы назначил их на 6 декабря, допустив к участию 105 политических организаций, в том числе крупнейшие оппозиционные партии. Все они приглашены для обсуждения организации избирательного процесса. Казалось бы, Вашингтон должен приветствовать события, к которым столько раз призывал. На деле же там снова стали лукавить, обвинив Каракас в "неправильном формировании" НИС, а затем заявив о непризнании выборов. "Невозможно провести свободные выборы, пока там остается режим Мадуро", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Трамп прибавил к этому, что "всегда будет противостоять социализму", готов обсуждать с Мадуро только его уход.



В фашистском стиле



Разница между неолиберальными и прогрессивными режимами видна на примере Бразилии. Пока ею руководили левые правительства Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф, страна заслуживала похвалы ООН за развитие системы здравоохранения и успешную борьбу с эпидемиями. Четыре года спустя после переворота Бразилия ставит один антирекорд за другим. С почти 2 млн заражений коронавирусом и 75 тыс. смертей она занимает второе место в мире. Однако даже местный минздрав признает цифры заниженными и допускает, что реальное число инфицированных может достигать 8 млн.



Причины лежат на поверхности. Бюджетные расходы на здравоохранение в пересчете на душу населения сократились за пять лет с 595 до 555 реалов (или с 7,9 тыс. до 7,4 тыс. руб.). Если же учесть инфляцию, составившую в сумме 30 процентов, падение окажется еще сильнее.



Главными жертвами пандемии стали уязвимые слои населения. Среди 20 процентов беднейших граждан заразившихся втрое больше, чем среди 20 процентов самых богатых. В фавеле Маре (Рио-де-Жанейро) от вируса умирают в три раза чаще, чем в районе Леблон - одном из престижнейших в городе. Столь драматические контрасты вызваны, в том числе, скученностью и антисанитарией в бедных районах. Несмотря на это, власти инициировали приватизацию систем водоснабжения и канализации, лишая людей доступа к базовым санитарно-гигиеническим услугам.



О риске нового геноцида предупреждают руководители индейской общины. По данным Ассоциации коренных народов, вирусом поражены 100 из 305 племен, где смертность достигает 10 процентов. Не в последнюю очередь это связано с урезанием программ помощи индейскому населению, а также с вторжениями лесорубов и старателей, несущих с собой инфекцию.



Жизнь миллионов граждан превращена в настоящий ад. Только по официальным данным, работы лишились 8 млн человек. Большинство из них трудились в неформальном секторе и не получили пособий. До максимального в истории Бразилии уровня - свыше 30 млн - выросло количество частично занятых. Это почти треть трудоспособного населения.



Ответственность целиком лежит на правительстве Жаира Болсонару. В стране так и не принята общенациональная стратегия борьбы с коронавирусом, каждый регион действует по собственному усмотрению. Пример безответственного отношения показывает сам президент. Несмотря на явные признаки заболевания, он участвовал в митингах и тесно общался с людьми. Лишь 7 июля Болсонару признался в положительных результатах анализов. После этого Ассоциация прессы подала против него судебный иск, обвинив в несоблюдении правил дистанцирования.



Впрочем, к искам президенту не привыкать. С очередной порцией разоблачений выступил его бывший соратник Сержиу Моро. Экс-министр юстиции рассказал о прошедшем в апреле секретном заседании кабмина. На нем Болсонару якобы предложил вооружить правые группировки и бросить их против губернаторов и мэров, осмелившихся ввести карантин. Федеральный верховный суд (ФВС) начал расследование, постановив обнародовать видеозапись заседания. Признания Моро подтвердились. Встреча министров больше напоминала сбор функционеров НСДАП. И если Болсонару с его истеричными призывами напоминал Гитлера, то министр образования Авраам Вайнтрауб являл собой копию Геббельса. "Мы разговариваем с теми, кого должны беспощадно преследовать! - кричал он. - Я ненавижу жалкую Коммунистическую партию! Я ненавижу термин "коренные народы"! В этой стране только один народ - бразильский!"



И если Вайнтрауб после позорного разоблачения ушел в отставку, то президент, напротив, грозит роспуском и ФВС, и парламенту. Его сторонники устраивают ночные факельные шествия и даже забросали здание суда петардами. Ответным шагом судебной системы стали обыски у соратников президента и арест нескольких из них. В городах страны прошли массовые демонстрации под лозунгом "Остановить Болсонару!". "Курс власти - это некрополитика. Она убивает людей!" - заявила Коммунистическая партия, принявшая в них самое активное участие. Президент назвал протестующих "нищими изгоями и террористами", желающими уничтожить Бразилию, и пообещал увеличить закупку оружия для полиции и армии.



Коррупция и террор



К схожей риторике прибегает руководство Боливии, захватившее власть в результате переворота. Здесь ширится недовольство неолиберальными реформами, которые за какие-то восемь месяцев поставили страну на грань катастрофы. В последние недели в Боливии отмечен взрывной рост числа заболевших и умерших. Больным даже в тяжелом состоянии все чаще отказывают в госпитализации из-за отсутствия мест. Ряд больниц закрылись из-за заражения персонала. Правительство отказывается помогать регионам, предпочитая осыпать людей оскорблениями. Так, глава МВД Артуро Мурильо назвал жителей "невеждами, которые не понимают опасности".



Есть ли у властей моральное право разбрасываться такими словами, продемонстрировал недавний скандал. 179 аппаратов искусственной вентиляции легких были закуплены в Испании по цене почти 28 тыс. долл. каждый, хотя местные производители предлагали аналогичное оборудование намного дешевле. Вдобавок импортные аппараты оказались бракованными. Министр здравоохранения после этого был арестован, а его преемник стал уже третьим главой ведомства с апреля.



Тяжелейшая ситуация сложилась в городе Кочабамба. Тысячи людей вышли на улицы, возмущаясь коллапсом системы здравоохранения, повышением цен на электроэнергию и воду. Против демонстрантов брошены крупные силы полиции. Продолжаются аресты активистов партии "Движение к социализму", принудительно закрыты полсотни общинных радиостанций. Десятки журналистов находятся в тюрьме за "подстрекательство к мятежу". 6 июля прокуратура потребовала выдачи и ареста экс-президента Эво Моралеса, проживающего в Аргентине. Его обвиняют в "поддержке терроризма". Так в новоязе правящего режима именуются действия людей, протестовавших против переворота.



Этими шагами руководство надеется сохранить свою шаткую власть. Согласно опросам, победителем назначенных на 6 сентября выборов уже в первом туре станет кандидат "Движения к социализму" Луис Арсе. В недавнем выступлении он подверг критике режим, резко сокративший госрасходы и отдающий самые прибыльные производства транснациональным корпорациям.



Перед лицом краха президент страны Жанин Аньес пыталась перенести выборы на более поздний срок. Против этого выступили как парламент, контролируемый "Движением к социализму", так и общественные объединения. Акциями неповиновения пригрозила властям Федерация шахтеров. Не приходится сомневаться, что в оставшиеся полтора месяца хунта снова попытается сорвать выборы. В условиях позорного фиаско правые силы готовы на любую подлость и преступление.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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