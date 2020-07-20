100 русских врачей летят в Киргизию спасать от дури и хвори

22:55 20.07.2020

20 июля 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстан завтра прибудут из России 100 врачей



21 июля в Бишкек прибывает спецборт Министерства обороны России с группой медицинских работников, оборудованием и лекарственными препаратами. Специалисты из РФ будут работать в госпиталях Бишкека и Оша, оказывая помощь своим кыргызстанским коллегам. Об этом 24.kg сообщили в посольстве РФ в КР.



Уточняется, что следом прибудет борт МЧС России, который также доставит большую группу специалистов и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.



Численность "медицинского десанта" составит около 100 человек.



Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией.



Медицинская помощь, как и ранее, предоставляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.



Помощь российская сторона оказывает согласно договоренности между президентами России и Кыргызстана Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым.



Ранее сообщалось, что в КР прилетит 51 врач из Республики Башкортостан РФ для работы в медицинских учреждениях Кыргызстана и оказания консультативной помощи.



В рамках межрегионального сотрудничества между КР и РФ из Чеченской Республики также ожидается поступление гуманитарной помощи в виде медицинских препаратов и СИЗ.



Российская Федерация и ранее содействовала Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией, оказывая дружескую помощь в виде предоставления наборов ПЦР тест-систем, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также средств индивидуальной защиты.