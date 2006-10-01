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В КазПравительстве началась перетряска - выгнали (за ненадобностью) министра цифровизации Жумагалиева
22:57 20.07.2020

Аскар Жумагалиев освобожден от должности
Он занимал эту должность с июня 2019 года.

Аскар Жумагалиев освобожден от должности, передает zakon.kz.

Указом главы государства Жумагалиев Аскар Куанышевич освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
Он занимал эту должность с июня 2019 года.

Жумагалиев Аскар Куанышевич родился в 1972 году. Окончил Свердловское суворовское военное училище (1989), Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск (1996), Алма-Атинский энергетический институт (1996), Казахский национальный технический университет (г. Алматы), Казахский гуманитарно-юридический университет (2002), Магистр по электронному управлению Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL).

Трудовой стаж:

·Генеральный директор ТОО "Жарык" (1996-1998);

·Заведующий сектором Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1998-1999);

·Главный специалист, начальник отдела Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2000);

·Начальник Управления РГП "Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика" (2000);

·Начальник Управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя Комитета по связи и информатизации Республики Казахстан (01.2001-2003);

·Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (07.2003-05.2005);

·И.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (09.2004-01.2005);

·Первый заместитель Председателя Агентства по информатизации и связи (05.2005-01.2006);

·Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (27.01.2006-09.10.2006);

·Президент АО "Казахтелеком" (10.2006-03.2010);

·Министр связи и информации Республики Казахстан (03.2010-20.01.2012);

·Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (20.01.2012-07.03.2014);

·Председатель Агентства Республики Казахстан по связи и информации (07.03.2014-06.08.2014);

·Заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-05.05.2015);

·Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" (06.05.2015-08.2017);

·Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (с 29.08.2017);

·Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (26.12.2018-02.2019);

·Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (25.02.2019-18.06.2019);

·Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 18.06.2019)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595275020
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