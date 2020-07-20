В заботах об народе. Еврейско-казахский олигарх Машкевич. Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?

00:02 21.07.2020

Машкевич Александр Антонович: Забота о народе-путь к процветанию страны

"Работа над улучшением сегодняшнего дня, а также неутомимая забота о лучшем будущем не только для себя, но и для миллионов соотечественников – забота избранных людей. Жизнь и создание собственного бизнеса – непростое занятие, которое занимает все время и силы, из-за чего многие крупные предприниматели не прибегают к стратегическому планированию и не приходят к осознанию того, что их предприятие является частью большой государственной структуры"



Наталья Михайлова, ulpressa.ru, 16 июля 2020



Работа над улучшением сегодняшнего дня, а также неутомимая забота о лучшем будущем не только для себя, но и для миллионов соотечественников – забота избранных людей. Жизнь и создание собственного бизнеса – непростое занятие, которое занимает все время и силы, из-за чего многие крупные предприниматели не прибегают к стратегическому планированию и не приходят к осознанию того, что их предприятие является частью большой государственной структуры, сообщает Infoonline.news.

Из-за этого фундаментального противоречия веками и возникали противоречия между государством и элитами, богатыми и бедными, чиновниками и бизнесменами. К сожалению, многие так и не пришли к выводу о том, что все мы, вне зависимости от статуса, пола и возраста, являемся винтиками единого механизма и влияет на формирование благополучия или неприятностей друг для друга, считает Машкевич. Скандал, к сожалению, постоянно присутствует в нашей жизни.

Лишь при формировании общей стратегии развития и картины будущего между правительством и элитой возможно создание современного, успешного, прогрессивного и развитого общества. Принцип успеха и главное условие результативного партнерства между бизнесом и правительством давно усвоил для себя и сформулировал для дальнейшей популяризации в обществе Александр Машкевич – один из основателей "Евразийской группы" и один из лидеров Евразийского конгресса евреев.

Подробнее о стратегии поддержки населения и своем видении успешного будущего страны Александр Машкевич рассказал в своем интервью на тему представленной программы развития Казахстана.



МАШКЕВИЧ: РАЗВАЛ СССР ВЫЗВАЛ СКАНДАЛ В МИРЕ, НО КАЗАХСТАН СПРАВИЛСЯ

Казахстан получил независимость в 1991 году – с распадом Советского Союза. На протяжении всего прошлого века республика находилась на вторых ролях и не входила во "всесоюзное трио" из РСФР, УССР и БССР. Казахстан и его руководство отодвигали на второй план руководство среднеазиатской республики в борьбе за власть и контроль над обширными ресурсами.

Незначительное внимание уделялось развитию и популяризации уникальной культуры и традиций Казахстана, чье народное наследие пострадало от намеренной русификации и борьбы с вековыми религиозными традициями.

Руководство СССР использовало значительные ресурсы республики Казахстан и даже построило на его территории один из крупнейших в мире космодромов – знаменитый Байконур.

Получив независимость в начале 90-х, народ Казахстана и партийное руководство столкнулись с множеством вызовов, в том числе и экзестенциальных, отмечает Машкевич, скандал, по его словам, накладывался на скандал.

"В Казахстане царила растерянность. Казахи как этническое большинство не знали, как жить и работать в новом статусе, русские, оказавшиеся в меньшинстве, боялись за свои права, другие меньшинства также искали пути для реализации. Вспоминая те дни с высоты сегодняшних лет, я только сейчас понимаю, какой путь был проделан всеми нами за эти десятилетия и каких впечатляющих трансформаций нам удалось добиться", - рассказывает Александр Машкевич.

Формированием модерного государства казахов, его позиционированием в мире и налаживанием сотрудничества с основными партнерами – Россией, Украиной, ЕС и Китаем – занялся Нурсултан Назарбаев.

Личность лидера Казахстана может вызывать дискуссии, но его достижения и роль в превращении Казахстана в самую стабильную, успешную и прогрессивную страну Средней Азии – не оспорима даже его врагами.

Рассмотрим процесс создания уникальной для постсоветского пространства системы взаимовыгодного партнерства между государством и большим бизнесом. Конечным результатом стало формирование успешной экономики, общества, которое отличается высоким уровнем удовлетворенности и взаимодоверием и созданием уникальной мультикультурной среды, в которой люди множества национальностей и вероисповеданий не просто комфортно уживаются друг с другом, но и способствуют взаиморазвитию.

"Факт того, что в 2020 год мы вошли не просто с оптимизмом, а с твердой убежденностью в дальнейшем успехе Казахстана и Евразийской группы, в частности, не стал подарком Небес, хотя лично я считаю себя верующим человеком, - говорит Александр Машкевич. Первые 25 лет существования холдинга и истории независимого Казахстана – самое сложное и одновременно интересное время в моей жизни. Прошедшие годы – уникальны, а будущие поколения дадут нам свою оценку, упомянув про успехи и разберутся с ошибками".



АЛЕКСАНДР МАШКЕВИЧ: ПРОЕКТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАХСТАНА

Филантропия – важная и обязательная сфера деятельности каждой крупной современной компании. Реализация социальных и культурных программ представителями большого бизнеса – естественное продолжение их стратегии развития и позиционирования на мировых и внутренних рынках.

Крупные компании являются ключевой частью в осуществлении социально-экономических процессов, а реализованные ими инициативы улучшают жизни тысяч простых людей ежедневно.

Мало кто знает, что лидер бизнеса и один из основоположников рыночной экономики в современном Казахстане Александр Машкевич является представителем редкого этноса – караимов. Это одна из веток обширной еврейской общины, которая исповедует собственную версию иудаизма, обладает уникальной традицией и культурой, а в качестве компактного места проживания выбрала страны Восточной Европы и отдельные регионы тогдашней Римской империи.

В Киргизии родители Александра Машкевича появились в период Второй мировой войны, куда их срочно эвакуировали власти.

Отец будущего лидера "Евразийской группы" - Александр Антонович Машкевич - знаменитый врач, который несколько десятилетий заведовал санитарно-эпидимеологическими станциями и оказал влияние на боьбу с вирусными заболеваниями и эпидемиями в Средней Азии. Его мать Рахиль Йоффе - знаменитый адвокат и эксперт в области права, которая оказала практическую помощь тысячам нуждающимся.

Деятельность родителей Александра Машкевича сумели оценить лишь в наши дни. Так, в честь матери Рахиль добившийся успеха сын создал специальный благотворительный фонд. Организация реализовала десятки благотворительных, образовательных и культурных проектов в нескольких странах мира.

В стороне от необходимости способстовать демократическим свободам в Казахстане, улучшения социальной инфраструктуры и общей модернизации страны не остался и Александр Машкевич и его "Евразийская группа".

"Одним из принципов руководства во всех моих проектах является участие менеджмента в социально-полезных проектах. Сотрудники должны понимать, что их работа приносить выгоду не только им, но и тем, кто попал в более неблагоприятные условия. Библейский принцип отдачи десятой части средств на благотворительность – один из многих, которых я использую в своей повседневной жизни. Жадность – один из самых худших пороков человечества и источник бед. Отдавайте небольшую часть того, что имеете, будьте открыты, и добры и успех и изобилие не отвернутся от вас", - делится своим опытом с журналистами в интервью Александр Машкевич.

За минувшие более чем 25 лет существования Александр Машкевич помог запуску более чем 1000 благотворительных проектов.



АЛЕКСАНДР МАШКЕВИЧ: СЧАСТЬЕ И КОМФОРТ СОТРУДНИКОВ - ЗАЛОГ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

"На протяжении всей истории существования Евразийской групы мы работали над формированием кофмортной и благополучной среды для быта, досуга и развития наших сотрудников. Чувствовать удовольствие от жизни и ощущать уверенность в завтрашнем днем может каждый сотрудник компании - от рабочего - до представителя топ-менеджмента", - высказывает уверенность Александр Машкевич.

Евразийская группа является одной из немногих компаний в Средней Азии, которые выделяют ресурсы на развитие членов трудового коллектива. "Мы организовываем десятки мероприятий, которые направлены на создание и укрпепление сплоченного и высокопрофессионального коллектива, который мог бы стать ядром новой успешной казахской нации", - отмечает Александр Машкевич.

Миллиарды тенге "Евразийская группа" выделяет на оздоровление сотрудников и членов их семей. Компания предоставляет возможность сотрудникам и членам их семей проводить время в лучших санаториях, а также регулярно заниматься спортом и фитнесом в самым комфортных условиях.