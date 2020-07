К чему приведет Узбекистан попытка избавиться от российского влияния? - В.Прохватилов

00:04 21.07.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 20.07.2020 |



О политической подоплеке волны арестов и судебных приговоров в Ташкенте



Военный суд Узбекистана 15 июля вынес приговор бывшему начальнику управления Объединенного штаба Вооруженных сил Акбару Ярбабаеву и его супруге Елене Ярбабаевой, сообщила пресс-служба Верховного суда.



Акбар и Елена Ярбабаевы были арестованы 15 июля 2019 года. По данным узбекской службы Радио "Свобода" – Радио "Озодлик", Акбара Ярбабаева обвинили в шпионаже в пользу России (официальными властями Узбекистана информация не подтверждена). Он осужден на 11 лет и 6 месяцев тюрьмы. Его супруга Елена Ярбабаева по аналогичному обвинению приговорена к 6 годам условно.



Вместе с Ярбабаевым были арестованы бывший директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана 61-летний политолог Рафик Сайфулин, корреспондент газеты Минобороны Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") подполковник в отставке Владимир Калошин и еще "около десяти сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны Узбекистана", сообщило Радио "Озодлик".



По данным "Независимой газеты" и Радио "Озодлик", против них были выдвинуты обвинения, предусмотренные ст. 157 (измена государству) УК Узбекистана.



Главным фигурантом процесса, по мнению западных СМИ, был Рафик Сайфулин, который в советское время служил в КГБ СССР, после обретения Узбекистаном независимости был сотрудником Государственного комитета Узбекистана по прогнозированию и статистике, позднее возглавил ИСМИ.



В своих аналитических материалах Сайфулин выступал за сближение Узбекистана с Россией. "Сайфулин был очень хорошим специалистом, но у него были пророссийские взгляды", – заявил в интервью финансируемому Пентагоном порталу "Каравансарай" эмигрировавший во Францию узбекский политолог, бывший сотрудник ИСМИ Камолиддин Раббимов. Это "но" говорит о многом. В мае 2020 года Сайфулина приговорили за "пророссийские взгляды" к 12 годам лишения свободы.



В марте сего года Военный суд Узбекистана признал виновным в государственной измене Владимира Калошина. Его приговорили также к 12 годам тюрьмы.



Владимир Калошин – военный пенсионер, инвалид второй группы. По словам родственников, следователи применяли к Калошину недозволенные методы, угрожали физической расправой детям, внукам и супруге, требуя нужных показаний. Калошин заявил об этом в письменной форме суду. Судебный процесс, по мнению проживающей в России дочери Калошина Анастасии Епишевой, проходил с процессуальными нарушениями.



Калошин был автором ряда публикаций о становлении узбекской армии. За активное участие "в осуществлении духовно-просветительских и социальных реформ в стране, воспитании молодежи в духе верности родине" награжден медалью "Шухрат". Он автор книги "Нашей истории строки", которая посвящена Вооруженным силам Узбекистана и изучается на военных кафедрах Узбекистана и Российской Федерации. В защиту военного журналиста выступили многочисленные общественные и правозащитные организации, в том числе Совет ветеранов и выпускников Ташкентского высшего общевойскового командного училища имени Ленина (ТВОКУ), а также ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих.



Какова политическая подоплека этой волны арестов и приговоров? Рассмотрим последовательность фактов.



19 мая 2020 года МВФ одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в $375 млн. 22 мая 2020 года правительство США объявило о выделении Узбекистану еще $3 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). 30 июня прошла онлайн-конференция "Центральная Азия – США" (С5+1) с участием госсекретаря США Майка Помпео и министров иностранных дел Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Туркмении. 7 июля в Женеве в формате видеоконференцсвязи состоялось четвертое заседание Рабочей группы по вступлению Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию (ВТО). Переговоры были возобновлены после 15 летнего перерыва. А 15 июля военный суд Узбекистана вынес приговор супругам Ярбабаевым. Логично предположить, что, по замыслу узбекских правоохранителей, это должно было понравиться "американским партнерам".



И действительно. Финансируемый Пентагоном портал "Каравансарай" положительно оценил действия властей республики, отметив, что "продолжающееся судебное разбирательство по делу политического аналитика и ряда военнослужащих по обвинению в шпионаже в пользу Москвы знаменует собой попытку правительства Узбекистана избавиться от российского влияния".



Интересы США в регионе известны. Они сформулированы в концепции "Большой Центральной Азии", разработанной в Университете Джона Хопкинса. Эта концепция предусматривает контролируемую Вашингтоном интеграцию республик Центральной Азии с Афганистаном и Пакистаном.



В феврале 2020 года, выступая на круглом столе в Heritage Foundation, заместитель помощника президента США, старший директор по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Лиза Кертис сказала: "Мы хотим содействовать соединению между Центральной Азией и Афганистаном… В 2018 году Узбекистан провел историческую конференцию, в которой приняли участие различные афганские группировки. Мы ценим ту поддержку, которую мы получили, и уверены, что можем и впредь рассчитывать на это".



В 2018 году в Узбекистан пришла американская "мягкая сила": в республике была зарегистрирована первая американская НПО за последние полтора десятилетия – American Councils for International Education.



Вашингтон открыто заявляет, что его политика в Центральной Азии направлена против России и Китая. Между тем мониторинг общественного мнения населения региона, проведенный экспертами Пентагона, свидетельствует, что в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане наибольшим одобрением пользуется Россия (80 процентов респондентов), значительно меньшим – Китай (46 процентов). И лишь 30 процентов жителей Центральной Азии выражают свое одобрение Соединенным Штатам.



В такой обстановке наиболее простым для США способом нейтрализовать влияние Китая и России в регионе является его дестабилизация. Одним из ее инструментов стало принуждение правительств региона к организации возвращения с Ближнего Востока боевиков-салафитов. Майк Помпео об этом заявлял неоднократно.



Что принесет это странам Центральной Азии?



Эксперт по радикальному исламу, проживающий в США сотрудник аналитического центра The Modern Diplomacy Уран Ботобеков, которого не заподозришь в симпатиям к России, в январе 2020 года опубликовал свой доклад Anti-Russian Ideology of Central Asian Salafi-Jihadi Groups: Causes and Consequences, где подробно описывает деятельность лидеров салафитов, окопавшихся в Сирии.



Перечисленные Ботобековым группировки придерживаются доктрины "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ). Один из идеологов центральноазиатского джихадизма Абу Юсуф Мухожир, лидер узбекской группировки "Катибат Имам аль-Бухари", в видео, опубликованном 26 декабря 2019 года, призывал мусульман Центральной Азии и России делать финансовые пожертвования на нужды джихада. Он же призвал мусульман Центральной Азии не становиться рабами русских кафиров (неверных) и провозгласил джихад обязанностью всех мусульман.



"Несмотря на то, что центральноазиатские джихадисты считаются маленьким винтиком в транснациональной суннитско-джихадистской сети, они фактически разрабатывают и распространяют антироссийскую идеологию на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке", – пишет Ботобеков. И вот этих врагов России Майк Помпео хочет вернуть в Центральную Азию.



В декабре прошлого года Помпео, принимая в Вашингтоне министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, настойчиво муссировал тему приема в республике граждан Казахстана из Сирии и Афганистана, а также беженцев из китайского Синьцзяна.



Госсекретарь США Майк Помпео и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев



В этом году в Госдепе ждут гостей из узбекского МИД. Можно ожидать, что Помпео не забудет обсудить с узбекскими коллегами тему репатриации из Идлиба ненавидящих Россию узбекских махаджиров-салафитов.



Не означает ли все это, что Ташкент не только не противится, но фактически подыгрывает антироссийским планам Вашингтона? Как иначе можно расценить арест и осуждение на длительные сроки отставных военных и известного политолога, вся "вина" которых состояла в том, что они симпатизировали России?



Посеять хаос в Центральной Азии – конечная цель Вашингтона. Подыгрывать этой политике – значит приближать наступление хаоса.