Призрак китайского коммунизма добрался до Америки, - А.Комраков

00:06 21.07.2020

Российская экономика может выиграть от обострения холодной войны между США и КНР

Анатолий Комраков

20.07.2020

Диснейленд в Шанхае был построен ценой идеологических уступок коммунистам, считают власти США.

В США подводят теоретическую базу противостояния с Китаем, который под флагом Компартии готовится сместить Штаты с позиции глобального лидера. Американские чиновники призывают остановить инвестиции в Поднебесную. Эксперты "НГ" объясняют, что давление на Китай будет увеличиваться, и это шанс для России нарастить связи с восточным соседом.



Рыночная конкуренция с Китаем невозможна из за контроля со стороны Компартии. Концепция рыночной глобализации заменяется концепцией экономического противостояния и угрозы мировой диктатуры. Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить Соединенные Штаты в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру. Это тезисы программной речи генпрокурора США Уильяма Барра.



Речь о будущем всей мировой экономики. Компартия железной рукой правит одной из великих древних цивилизаций мира, стремясь отодвинуть Америку с центра мировой сцены. Конечная цель китайских правителей – не торговля с США, это рейд по стране с целью заменить американских бизнес-лидеров, которые сейчас умиротворяют КНР, сказал прокурор.



Чтобы склонить игровое поле в свою пользу, коммунистическое правительство Китая усовершенствовало широкий спектр хищнических и часто незаконных тактик: валютные манипуляции, тарифы, квоты, государственные стратегические инвестиции и приобретения, кражи и принудительная передача интеллектуальной собственности, государственные субсидии, демпинг, кибератаки и шпионаж, заявил он.



В таком же ключе выступал недавно советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, директор ФБР Крис Рэй, а глава Госдепа Майк Помпео назвал Китай в числе главных нарушителей прав человека (куда попала также и Россия).



В течение 100 лет Америка была крупнейшим в мире производителем, что позволяло ей служить "арсеналом демократии" в мире. Но Китай обогнал США по объему производства в 2010 году и сейчас является "арсеналом диктатуры" в мире, заявил Барр, обозначив главную претензию – китайцы воспользовались благами глобализации и стали превосходить США по многим показателям, поставив при этом целью сократить закупки в самой Америке. Экономика Китая выросла с примерно 2% мирового ВВП в 1980 году (когда Конгресс США предоставил КНР статус наибольшего благоприятствования в торговле в надежде, что торговля и инвестиции приведут к либерализации политической системы Китая) до почти 20% сегодня, и, по некоторым оценкам, основанным на паритете покупательной способности, китайская экономика уже больше американской, сетовал прокурор.



Его возмутило, что программа "Сделано в Китае до 2025 года" ставит цель довести до 70% долю внутреннего рынка по поставкам основных компонентов и материалов для таких отраслей, как робототехника и телекоммуникации, то есть сократить их импорт из США. "Понятно, что КНР стремится не просто вступить в ряды других развитых индустриальных экономик, но и полностью их заменить", – сокрушался он.



Досталось от прокурора и Голливуду, который подвергает самоцензуре свои фильмы, чтобы "успокоить Компартию". Его насторожило, что в 2018 году на фильмы с китайскими инвесторами приходилось 20% продаж билетов в США по сравнению с 3,8% пятью годами ранее. Припомнил он старую историю и студии Disney, которая извинялась за фильм с антикитайской тематикой, чтобы получить возможность инвестировать 5,5 млрд долл. в парк развлечений в Шанхае.



В Китае, безусловно, такие речи не оставляют незамеченными. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил СМИ, что власти США так отвлекают внимание от внутренних проблем, "доходя до такой степени, что теряют рассудок и сходят с ума".



Эксперты "НГ" поясняют, что в Китае все больше осознают, что давление со стороны США будет нарастать, и видят в этой ситуации шанс для России укрепить собственную экономику.



По словам руководителя Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексея Маслова, Китай активно и успешно воспользовался концепцией глобальной экономики. "Теперь задача США сменить концепцию, в новом мироустройстве Китай не должен играть ключевую роль. Прежде всего задача вытеснить КНР из лидеров технических новаций, таких как технология 5G, облачного хранения и других, то есть остановить реализацию китайской программы "Сделано в Китае до 2025 года". Вторая долгоиграющая цель американцев – нанести удар по проекту "Один пояс, один путь", сделать так, чтобы страны отказывались от китайских инвестиций".



У России в связи с продолжающимся наращиванием давления США на Китай появляются неплохие возможности для укрепления экономических связей с КНР, полагает Маслов. "У нас хороший потенциал в торговле углеводородными ресурсами, продукцией агропромышленного комплекса. Если Китай снимет ограничения на импорт нашей сельхозпродукции, то мы сможем на 10–15% увеличить оборот торговли по этой статье", – говорит эксперт.



Но препятствия находятся не только на китайской стороне, считает он: "Развитие торговли тормозится и тем, что наши бизнесмены плохо знают особенности китайского рынка".



Маслов считает, что шансы активизации российско-китайского взаимодействия растут по мере того, как в Китае понимают: американское давление – это надолго. "Очень хорошая перспектива у нас в создании совместных научно-технических лабораторий по мере вывода американских инвестиций, сокращения научного и образовательного обмена между США и КНР. Также возможно создание российских университетов в Китае по мере того, как США сокращают поддержку обучения китайских студентов в своих университетах, – продолжает эксперт. – Сейчас хороший момент, когда от теоретических рассуждений можно переходить к активизации нашего взаимодействия на практике".



Давление на Китай США могут наращивать и с тактическими целями, в преддверии заключения второй фазы соглашения (по первой, заключенной в январе 2020-го, Китай обязался купить американских товаров на 200 млрд долл. за два года).



"Сейчас активно обсуждается вторая фаза сделки по торговым соглашениям между КНР и США, притом США все чаще заявляют о срыве сделки и нежелании договариваться о чем-либо с Китаем. Однако сделка, вероятно, все же состоится", – считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Товарооборот США и КНР за полгода рухнул на 9,7%, до 233,9 млрд, при этом китайский экспорт упал на 11,1%, до 177,5 млрд, а импорт сократился на 4,8%, до 56,4 млрд, но если при падении американцы заявляли об эффективности сделки, то сейчас, когда появляются зачатки восстановления экономик двух стран и товарооборота, США говорят о том, что сделка не нужна", – говорит он.



По мнению эксперта, Китаю невыгодно разрывать отношения с США по причине масштабной локализации американских производств на территории КНР, США также не могут перенести свои производства в соседние страны в короткие сроки и без экономических потерь. "Кроме этого, США и Китай являются крупнейшими рынками сбыта друг для друга. Срыв сделки создаст дополнительное давление как на доллар, так и на юань, что крайне непривлекательно для обеих сторон".



По словам Манкевича, противостояние между США и КНР вряд ли заменит одну систему глобализации на другую.