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Врио министра цифровизации Казахстана стало очередное киндер-дарование - системотехник с турецким дипломом Мусин
00:17 21.07.2020

Багдат Мусин назначен первым вице-министром цифрового развития
Он будет временно исполнять обязанности министра.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначенного постановлением Правительства РК первого вице-министра Багдата Мусина, который будет временно исполнять обязанности министра, сообщает zakon.kz.

А. Мамин подчеркнул, что Глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по цифровизации государственных услуг и отраслей экономики. Особое внимание необходимо уделить вопросам цифровизации сферы здравоохранения и образования. Реализация всех этих важнейших задач имеет большое значение, особенно во время пандемии. В рамках программы "Цифровой Казахстан" необходимо обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты, развивать инновационную экосистему Казахстана.

Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года в г. Экибастуз Павлодарской области. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля по специальности "инженер-системотехник", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".

Трудовой путь начал инженером-программистом, работал начальником отдела сопровождения ИС РГП "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции, начальником управления информационных технологий Департамента экономики и финансов Министерства юстиции РК, занимал руководящие должности в структуре Министерства связи и информации РК, возглавлял АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
В марте т. г. назначен советником Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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