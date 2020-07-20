Врио министра цифровизации Казахстана стало очередное киндер-дарование - системотехник с турецким дипломом Мусин

00:17 21.07.2020

Багдат Мусин назначен первым вице-министром цифрового развития

Он будет временно исполнять обязанности министра.



Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначенного постановлением Правительства РК первого вице-министра Багдата Мусина, который будет временно исполнять обязанности министра, сообщает zakon.kz.



А. Мамин подчеркнул, что Глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по цифровизации государственных услуг и отраслей экономики. Особое внимание необходимо уделить вопросам цифровизации сферы здравоохранения и образования. Реализация всех этих важнейших задач имеет большое значение, особенно во время пандемии. В рамках программы "Цифровой Казахстан" необходимо обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты, развивать инновационную экосистему Казахстана.



Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года в г. Экибастуз Павлодарской области. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля по специальности "инженер-системотехник", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".



Трудовой путь начал инженером-программистом, работал начальником отдела сопровождения ИС РГП "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции, начальником управления информационных технологий Департамента экономики и финансов Министерства юстиции РК, занимал руководящие должности в структуре Министерства связи и информации РК, возглавлял АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В марте т. г. назначен советником Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.