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Малайзия не хочет заменить Китай в качестве мировой свалки
00:33 21.07.2020

Токсичные отходы из Европы попытались скрыть в Юго-Восточной Азии
Данила Моисеев
20.07.2020

В порту Танджунг Пелепас нашли 1864 т отходов из Европы, передает малайзийское агентство Bernama. 110 контейнеров, содержащих цинк и кадмий, должны были быть доставлены в Индонезию, однако оказались нелегально ввезенными и брошенными в Малайзии по пути из Румынии. После запрета КНР на ввоз пластиковых отходов с 2018 года в Малайзию и так отправляются на переработку бутылки со всего мира. Однако сам факт обнаружения отходов говорит об относительно низком уровне коррупции, и стране удается изменить ситуацию с мусором к лучшему.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Туан Ибрахим охарактеризовал инцидент как "крупнейшую находку подобного рода в истории Малайзии".

В стране оказались отходы категории EAFD, перемещение которых в принципе должно быть максимально ограничено между государствами, согласно Базельской конвенции 1989 года. Кстати, Соединенные Штаты – крупнейший экспортер мусора в мире – этот документ не ратифицировали.

По словам малайзийских официальных лиц, контейнеры направлялись из Румынии в Индонезию. Этот факт тоже примечателен. Дело в том, что Румыния, по сути, является мусорным полигоном Европы, поскольку здесь утилизация отходов гораздо дешевле, чем в более развитых странах. В феврале этого года Euronews передавали, что государство Юго-Восточной Европы явно не справляется с большой нагрузкой. Не исключено, что таким своеобразным способом ее решили снизить. Румынские власти на запросы СМИ пока не отвечают.

Получилось, что отходы из наиболее "зеленых" стран планеты перевезли в "незеленую" Юго-Восточную Азию. Как, в общем-то, и было на протяжении десятилетий. Только раньше роль Малайзии выполнял Китай, который в 2012 году принял 87% пластика всего Евросоюза на переработку, а к 2016 году половину вывезенного мирового пластика, в том числе американского и британского. Однако власти КНР с 2018 года практически полностью запретили ввоз пластиковых отходов. Местные экологи считали решение правительства большой победой, однако для Юго-Восточной Азии она оказалась пирровой, поскольку переработка иностранных отходов перекочевала в Малайзию, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Индонезию и Турцию, а китайцам все равно приходится бороться с мусором – только теперь со своим собственным.

Переработка пластика вместе с вредными примесями наносит серьезный вред здоровью малайзийцев. Мусоросжигательные заводы, построенные на законных основаниях, – это еще полбеды. Местные жители в последние годы борются с нелегальными предприятиями, сжигающими отходы ночью. Так, рядом с городком Дженджаром к февралю 2019 года образовалась мусорная свалка общим весом в 17 тыс. т.

Статус "мусорной державы" помимо потенциальной угрозы репутации страны опасен еще и тем, что в контейнерах может оказаться не пластик, а обычные бытовые или куда более опасные отходы. Например, в 2019 году случился скандал: президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своей жесткой риторикой, заставил канадцев принять обратно контейнеры с неперерабатываемыми отходами, к тому времени простоявшими в Маниле уже шесть лет. Малайзийцы тоже периодически возвращают в развитые страны подобные "посылки". Так, год назад в направлении западных стран отправилось 3,3 тыс. т мусора.

Постепенно Малайзия решает проблемы с мусором. Это подтверждает руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. "Малайзия довольно развитая страна, и такие инциденты здесь обыденностью не являются. Сам факт того, что о находке заявили во всеуслышание, говорит о честности властей. Напомню, что премьер-министр Наджиб Тун Разак лишился своей должности из-за коррупционного скандала, в котором речь идет о более 4 млрд долл.", – сказал эксперт "НГ".

Мосяков считает, что если кто-то и хотел проверить, можно ли в Малайзию нелегально свозить опасный мусор, то ответ очевиден: это сделать не получится. "Либо речь идет о какой-то серьезной ошибке, либо это был своеобразный пробный шар", – рассуждает эксперт.

Источник - ng.ru
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