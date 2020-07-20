Китайские ученые опять ставят вопрос о "возвращении" Памира в родную гавань

00:35 21.07.2020

Пекин претендует на Памир? Что пишут китайские СМИ о таджиках и о Таджикистане?

Июль 20, 2020

Фарзон Мухаммади



Последние дни китайские СМИ не раз перепечатали статью "Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель и потерянные горы Памира были возвращены истинному хозяину". В статье использованы только китайские источники, в ней нет ни мнения таджикских историков, ни ссылок на другие исторические документы. Автор статьи журналист-историк Чу Йао Лу пишет в основном об исторических регионах Китая. Статья с интервалов в несколько дней была перепечатана на двух самых известных в КНР вебсайтах.



Автор пишет, что в конце правления династии Цин (1644-1912) под давлением Запада некоторые исторические территории были отделены от Китая, что привело к распаду государства. "После становления новейшего китайского государства (1911) первостепенной задачей властей стало возвращение потерянных земель. Некоторые земли были возвращены, другие до сих пор остаются под контролем соседних стран. Одним из таких очень древних регионов является Памир, который из-за давлений мировых держав 128 лет находился вне Китая", пишет Чу Йао Лу. Под "мировыми державами" подразумеваются Россия и Великобритания.



С распадом СССР, по мнению автора, появилась возможность вернуть некоторые территории. "В первые годы становления новый Таджикистан, который находился в сложной экономической ситуации, получил "честные" помощи из Китая. Именно после получения китайской помощи, таджикская сторона выступила с инициативой о возвращении КНР когда-то потерянных ею земель. В 2010 году переговоры были завершены, и Китай получил 1158 кв. км своих потерянных земель. В 2011 году эти земли Памира, которые на протяжении 128 лет были отделены от своих исторических корней, были официально присоединены к Китаю", пишет журналист-историк



Автор пишет, что Таджикистан передал КНР 1158 кв. км, хотя официальные СМИ Таджикистана всегда писали о 1100 кв. км. земель, переданных Китаю, называя это "дипломатической победой" (выражение бывшего министра иностранных дел Хамрохона Зарифи).



СМИ КНР при освещении этого вопроса всегда опирались на китайские исторические источники, и ни разу не упомянули, что существуют другие исторические документы, и что известные историки, в том числе, академик Рахим Масов, придерживаются абсолютно противоположного мнения.



Почему эта тема вновь стала актуальной в китайских СМИ – неизвестно. Возможно это связано с вооруженным столкновением в Ладакхе, на границе КНР и Индии, в ходе которого погибло не менее 20 индийских военнослужащих. СМИ Индии пишут, что Китай граничит с 14 государствами и ко всем соседям имеет территориальные претензии, и иногда даже возвращается к уже разрешенным проблемам, чтобы заявить о новой дипломатической победе.



В статье о Таджикистане СМИ Китая территорию, на которую претендует Пекин, называют не "Мургаб" как прежде, а "Памир".



СМИ Китая показывают нищим и нуждающимся не только Таджикистан, но и его население – об этом свидетельствуют опубликованные на прошлой недели путевые заметки журналиста Джонга Лусена. Эти заметки могут затронуть за живое любого таджикского читателя – автор на примере одной душанбинской семьи пишет о сложной экономической ситуации и о том, что большинство таджикских семей не может позволить себе мясо и у них на дастархане нет даже бананов. Китаец удивлен отсутствием бананов, скорее всего, из-за того, что у него на родине их много и продаются они по очень низкой цене. Но он не ведает, что в Таджикистане бананы не растут, а растут другие сладкие и сочные фрукты, купить которые могут позволить себе не все китайцы.



Журналист начинает свое повествование со знакомства с некой женщиной по имени Мавлюда (имя вымышленное) на проспекте Рудаки: она просит китайца найти ей работу. Джонг Лусен, проявляя милосердие к женщине, приглашает ее в свое жилище, чтобы она за вознаграждение постирала его одежду и делала уборку в комнате.



Однажды Мавлюда пригласила китайского журналиста к себе домой в гости. "Когда я был в гостях у нее дома, она накрыла стол и приготовила плов из куриного мяса. На столе кроме плова были сладости и несколько почти испорченных яблок. Я очень люблю бананы и поэтому спросил - нет ли у нее бананов. Она виновата ответитал, что бананы очень дорогие и у нее нет возможности купить их. Я еще спросил: сколько раз в году они употребляют в пищу мясо? Она ответила, "мы покупаем мясо очень редко и сегодня купили мясо потому, что Вы находитесь у нас в гостях и этому мы очень рады". После этого, каждый раз, приходя в гости к Мавлюде, я покупаю несколько бананов и немного говядины и баранины. Девятилетний сын Мавлюды очень любит бананы, а у матери нет возможности купить на рынке эти фрукты", пишет китайский журналист.



Китайский журналист побывал в Таджикистане в 2018 году, а его путевые заметки появились на информационном сайте "Новый взгляд на Шелковый путь летом 2020 года.



Другая тема, которая интересует "стратегического партнера" Таджикистана – полезные ископаемые этой центральноазиатской страны. На днях китайский поисковой ресурс Байду 百度 сообщил, что Главное управление геологии при правительстве Таджикистана опубликовало отредактированную карту недр, в том числе, месторождений золота, и вскоре приступит к их разработке. Китайский ресурс уточняет, что только на севере Таджикистана находятся 145 месторождений золота. "В ближайшее время будут уточнена информация еще о 30 месторождениях", пишет Байду.



Напомним, Таджикистан официально разрешил китайской компании ТВЕА о разработку золотых месторождений. Центр экономических исследований Китая на прошлом месяце сообщил, что ТВЕА получила сертификат на добычу золота на месторождениях "Верхний Кумарг" и "Верхний Дуоба". "Реализация проекта должна была начаться весной 2020 года, однако этому помешала пандемия коронавируса. Строительство предприятия, согласно плану, завершится за полтора года. В случае, если коронавирус не помешает доставке оборудования, строительство завершится до середины или, в крайнем случае, до конца 2021 года", сообщает китайский центр экономических исследований