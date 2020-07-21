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Эрдоган лично проинспектировал переделку Святой Софии в мечеть
07:09 21.07.2020

Эрдоган лично проверил подготовительные работы в мечети Айя-София

Реджеп Тайип ЭрдоганАдминистрация турецкого лидера опубликовала фотографии этого визита. Внутри собора проходят подготовительные работы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье посетил собор Святой Софии, чтобы проконтролировать, как проходит процесс превращения его в мечеть, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Администрация турецкого лидера опубликовала фотографии этого визита. Внутри собора проходят подготовительные работы: турецкие СМИ сообщали, что планируется на время богослужения скрыть символы христианской веры.

Первое мусульманское богослужение в мечети Айя-София, как ожидается, состоится 24 июля. В нем примут участие около 500 верующих. О том, будет ли среди них сам президент Турции, пока не сообщается.

В июле, напомним, судебные власти Турции отменили решение, принятое в 1934 году, согласно которому Святой Софии присваивался статус музея. Сразу после этого Эрдоган объявил, что собор будет превращен в мечеть.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эрдоган тогда заявил, что не станет учитывать мнения других стран по вопросу смены статуса Айя-Софии. По его словам, Турция принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.

Источник - newsru.com
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