Умер от вируса экс-депутат и сопредседатель "Демократического движения Кыргызстана" Жыпар Жекшеев

07:50 21.07.2020

На 74-м году жизни скончался общественный деятель, экс-депутат Жыпар Жекшеев.



Как сообщили редакции близкие, у Жекшеева была выявлена коронавирусная инфекция, в последние дни он находился в больнице с пневмонией.



Жекшеев родился в 1947 году в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. С 1989 года он был председателем исполкома общественного объединения "Ашар", с 1990 года - сопредседатель общественно-политического объединения "Демократическое движение Кыргызстана".



С 1995 по 2000 годы был депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша, председателем Комитета по правам человека и этике госслужащих.



В 2019 году Жекшеев был председателем Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации