 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.07.2020
15:16  В Израиле продолжаются Covid-беспорядки против премьера Нетаньяху, - Le Figaro
15:08  Волонтеры прорвались на встречу с Кырпрезом Жээнбековым и зашугали его угрозами
15:01  КырДепутатка Строкова (учительница по образованию) сделала 8 ошибок в одном посте
14:54  Covid-19 поражает почти весь организм - в том числе и психику, - Der Spiegel
14:47  Израиль встал на сторону врагов "Турецкого потока". Трубой EastMed в Грецию, - "НГ"
14:28  ПИаР во время чумы. Казчиновники продолжают выделять деньги на улучшение имиджа, разработку брендов и блогтуры
14:10  Глава Узбпартии "Миллий тикланиш" Кадиров предлагает "остановить ввоз граждан из-за рубежа"

12:56  Россия: сокращение числа трудовых мигрантов бьет по экономике? - А.Мусина
11:29  Влиятельнейший зять (муж старшей сестры Дурдынабат) Аркадага - Аннаназар Реджепов - умер от коронавируса?!
10:30  Украина – государственный переворот как коммерческое предприятие. Ч. 1, - А.Дудчак
10:16  Маразматик Джо (Байден) резко вырвался вперед в американской президентской гонке
10:07  Надо переименовать таджикский язык в таджико-персидский, - ученый Шуджо (очень-но актуально)
09:59  США внесли еще 11 китайских компаний в "черный список" из-за нарушений прав уйгур в Синьцзяне
08:57  Мирзияев опять раскритиковал работу по борьбе с коронавирусом в стране. А дальше?..
08:46  От КОВИД (которого нет в Туркмении) умер Хасан Меткулыев - хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята
07:50  Умер от вируса экс-депутат и сопредседатель "Демократического движения Кыргызстана" Жыпар Жекшеев
07:09  Эрдоган лично проинспектировал переделку Святой Софии в мечеть
00:35  Китайские ученые опять ставят вопрос о "возвращении" Памира в родную гавань
00:33  Малайзия не хочет заменить Китай в качестве мировой свалки
00:17  Врио министра цифровизации Казахстана стало очередное киндер-дарование - системотехник с турецким дипломом Мусин
00:06  Призрак китайского коммунизма добрался до Америки, - А.Комраков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
От КОВИД (которого нет в Туркмении) умер Хасан Меткулыев - хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята
08:46 21.07.2020

От пневмонии скончался руководитель одного из этрапов Лебапа

Cкончался хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята Туркменистана Хасан Меткулыев.

Меткулыев по информации разных источников умер либо 14, либо 18 июля.

По данным корреспондентов "Хроники Туркменистана", за день до смерти он был госпитализирован в инфекционную больницу Туркменабата.

Несколько членов его семьи находятся в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония, остальных поместили под домашний карантин.

26 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгие выговоры с последним предупреждением за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей нескольким хякимам этрапов, в том числе Меткулыеву.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595310360
Новости Казахстана
- Глава МВД доложил Президенту страны о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств и нарушению карантинных мер
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2020 года №437
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2020 года №443
- О снижении базовой ставки до 9,00%
- В рамках Карты индустриализации наибольшее количество проектов сконцентрировано в городе Шымкент и в СКО
- Более 1 млн человек подали заявления на назначение выплаты "42 500 тенге"
- Больше использовать отечественные товары потребовал Женис Касымбек
- АО "АК Алтыналмас" осуществило ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики "Долинное"
- Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе передали больницам Карагандинской области необходимые аппараты и медикаменты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  