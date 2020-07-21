От КОВИД (которого нет в Туркмении) умер Хасан Меткулыев - хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята

08:46 21.07.2020

От пневмонии скончался руководитель одного из этрапов Лебапа



Cкончался хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята Туркменистана Хасан Меткулыев.



Меткулыев по информации разных источников умер либо 14, либо 18 июля.



По данным корреспондентов "Хроники Туркменистана", за день до смерти он был госпитализирован в инфекционную больницу Туркменабата.



Несколько членов его семьи находятся в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония, остальных поместили под домашний карантин.



26 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгие выговоры с последним предупреждением за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей нескольким хякимам этрапов, в том числе Меткулыеву.