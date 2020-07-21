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    Узбекистан   | 
Мирзияев опять раскритиковал работу по борьбе с коронавирусом в стране. А дальше?..
08:57 21.07.2020

Президент Узбекистана указал на несистемную организацию на местах работы по сдерживанию пандемии.

Об этом Шавкат Мирзияев заявил в ходе видеоселекторного совещания, на котором рассмотрена текущая ситуация с пандемией в Ташкенте и столичном регионе и меры по ее стабилизации.

По данным пресс-службы президента, на встрече Мирзияев отметил, что отделение первичной медицинской помощи, то есть семейные поликлиники и сельские врачебные пункты не были переведены на круглосуточный режим по оказанию помощи населению.

По данным президента, хотя в 11 районных многопрофильных центрах и 64 семейных поликлиниках Ташкента насчитывается от 50 до 200 медицинских работников в каждом, большинство из них принимают пациентов только в первой половине дня.

В каждой клинике должна быть сформирована мобильная группа из 3 врачей, которая будет консультировать пациентов с легкой или бессимптомной формой COVID-19, но в некоторых бригадах вообще нет врача.

Почти во всех клиниках имеются кабинеты рентгенодиагностики, но их оборудование не используется.

"Если эти клиники будут предоставлять населению эффективные патронажные услуги, давление на скорую помощь 103 снизится и будут предотвращены панические настроения среди населения", – отметил глава государства.

Заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву и Министерству здравоохранения поручено полностью мобилизовать 75 поликлиник столицы, более 3000 врачей и медсестер, работающих в этих учреждениях, для круглосуточного обслуживания больных с легким и бессимптомным течением инфекции.

Президент отметил, что с сегодняшнего дня в каждом медучреждении, работающем с больными коронавирусом, будут организованы кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595311020
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