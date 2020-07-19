Надо переименовать таджикский язык в таджико-персидский, - ученый Шуджо (очень-но актуально)

10:07 21.07.2020

Таджикский ученый: необходимо назвать государственный язык таджикско-персидским.

Июль 19, 2020

Тохир Сафар



Таджикский ученый Шахобуддин Шуджоъ призвал руководство Таджикистана назвать язык, на котором говорят люди в этой стране, официально "фарси точики" или таджикско-персидским.



В открытом письме, которое он опубликовал 17 июля в Фейсбуке, Шахобуддин Шуджоъ обратился к властям страны "помочь восстановить историческую справедливость и назвать государственный язык Республики Таджикистан таджикско-персидским и тем самым заслужить уважение славной таджикской нации, и остаться на века в памяти народа".



В Таджикистане до 2009 года 22 июля отмечался День языка, так как именно в этот день в 1989 году в Таджикской ССР был принят первый на пространстве бывшего Советского Союза закон "О языке". В 2009 году парламент страны перенес День языка на 5 октября – день, когда родился президент Эмомали Рахмон. "Этот льстивый шаг, который есть ничто иное, как предательство истории нации, было предложено только с целью подняться повыше и защитить свое управленческое место", - говорит ученый.



Таджикский ученый в беседе с Радио Озоди 19 июля сказал, что не думает, что высокопоставленные таджикские чиновники воспримут положительно его предложение и вернут слово персидский в название языка, а также восстановят дату празднования Дня языка. Он заявил, что, написав свое открытое письмо, он исполнил свой гражданский долг и надеется, что когда-нибудь "историческая правда" восторжествует.



Интервью с Шахобуддином Шуджоъ: