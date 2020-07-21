Маразматик Джо (Байден) резко вырвался вперед в американской президентской гонке

10:16 21.07.2020

Джо Байден усилился двузначно

Опросы показывают подавляющее превосходство демократа над Дональдом Трампом



Алексей Наумов, "Коммерсант", 21 июля



Американская президентская гонка постепенно теряет интригу. Согласно последним опросам, демократический кандидат Джо Байден опережает выдвигающегося на второй срок президента-республиканца Дональда Трампа более чем на 10%. Основная претензия избирателей к главе Белого дома - плачевная ситуация с коронавирусом в стране. Новичок президентской гонки рэпер Канье Уэст помешать двум кандидатам вряд ли способен: на текущий момент он может рассчитывать на голоса лишь примерно 2% избирателей.

15% - такое преимущество демократа над республиканцем среди зарегистрированных избирателей показал опрос ABC News / The Washington Post. Это не просто рекордный показатель, это тенденция: уже пятый общенациональный телефонный (то есть считающийся наиболее качественным) опрос подряд показывает более чем десятипроцентное превосходство господина Байдена.

Другие социологические исследования также не сулят действующему президенту США ничего хорошего.

По данным агрегатора всех предвыборных опросов RealClearPolitics, уровень поддержки господина Байдена на 8,6% выше, чем у Дональда Трампа.

К этой цифре все уже привыкли, но стоит напомнить, что в 2016 году на этом же этапе избирательного цикла преимущество Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом составляло лишь 3%. Наибольший разрыв в той гонке составил 8% и был кратковременным, в то время как преимущество Джо Байдена можно назвать устойчивым.

Госпожа Клинтон по тем же опросам могла рассчитывать на поддержку 44% избирателей, а господин Байден - на 49%, и это данные по совокупности всех опросов: уже упомянутое исследование ABC News / The Washington Post показывает уровень поддержки Джо Байдена в 54%. Напомним, впрочем, что в США речь идет не о прямом голосовании и не всегда самый популярный кандидат становится президентом: исход гонки будет зависеть от результата в так называемых колеблющихся штатах.

В вину действующему главе Белого дома избиратели в первую очередь ставят катастрофическую ситуацию с коронавирусом: в трех опросах, результаты которых были опубликованы на прошлой неделе, стратегию главы государства по борьбе с эпидемией одобрили лишь 35%, 37% и 38% респондентов. Каждый из этих опросов зафиксировал снижение показателя по сравнению с периодом мая-июня. Ситуация в стране с тех пор действительно стала хуже: число подтверждаемых диагнозов COVID-19 в день выросло с 20 тыс. до 60–70 тыс., и многие штаты начали вновь возвращать карантинные ограничения.

Примечательно, однако, что на фоне снижения числа желающих голосовать за Дональда Трампа растет их энтузиазм: 94% его избирателей поддерживают его "охотно". Для Джо Байдена схожий показатель - 79%.

Голосующие за демократа избиратели, однако, пристально следят за выборами (71% против 67%), а это значит, что поддержать своего кандидата они могут в пику господину Трампу, пусть и не слишком "охотно".

Что касается стратегии самого главы государства, то она заключается в привычной попытке перевести гонку из "референдума по Дональду Трампу" в "референдум по Джо Байдену". Одно из свидетельств: республиканцы вновь прибегли к тактике, опробованной в 2016 году,- они направили деньги на дискредитацию Джо Байдена среди чернокожих и латиноамериканцев. Один из роликов, размещенных на телеканалах "колеблющихся штатов", подчеркивает ключевую роль демократа (в то время - сенатора от штата Делавэр) в принятии закона о борьбе с преступностью 1994 года, который получил название "уголовный закон Байдена". Это крупнейший антикриминальный правовой акт в истории США (текст документа занимает 356 страниц). Он предусматривал наем 100 тыс. полицейских, выделение $9,7 млрд на тюрьмы и $6,1 млрд на предотвращение преступлений.

Тот же закон предусматривал систему "закона трех ошибок": судам было предписано давать длительные сроки заключения, если преступник попадал на скамью подсудимых за совершение третьего в своей жизни противоправного деяния. На сегодняшний день разные вариации "закона трех ошибок" введены в 28 штатах. Уровень преступности после принятия документа, правда, упал, однако этот закон стал символом перехода к бескомпромиссной борьбе с криминалом и, соответственно, резкому росту числа заключенных, и потому у американцев с отличным от белого цветом кожи он непопулярен.

Кроме того, выходят видеоролики на испанском языке, в которых Джо Байдена обвиняют в старческом слабоумии: политтехнологи республиканца в курсе, что, по данным опросов, Джо Байдена поддерживают меньше латиноамериканцев, чем поддерживали Хиллари Клинтон. Кроме того, в 2016 году успешно сработали нападки на госпожу Клинтон, призванные отвадить от нее чернокожих: в роликах припоминали ее комментарии о "суперпреступниках" (о новом поколении "безбожных, безработных преступников без отцов", которые сбиваются в банды, состоящие в основном из чернокожих) и ее поддержку закона 1994 года.

Особняком в электоральной гонке США стоит рэпер Канье Уэст, давший в воскресенье официальный старт своей кампании. Дело происходило в городе Чарлстон (штат Южная Каролина). Рэпер выступал в бронежилете, без микрофона и с выбритым числом 2020 на голове. Он пообещал бороться с абортами (не запрещая их, а давая максимальную финансовую поддержку будущим матерям, в том числе "по миллиону долларов всем, у кого есть ребенок"), говорил о Боге и о своей сделке с компанией Adidas. Пока ему удалось попасть в бюллетень лишь в штате Оклахома. По данным опроса компании Redfield & Wilton Strategies, господин Уэст может рассчитывать на 2% голосов избирателей.