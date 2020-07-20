Украина – государственный переворот как коммерческое предприятие. Ч. 1, - А.Дудчак

10:30 21.07.2020

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК | 20.07.2020 |



О создании долговременной "горячей точки" в Восточной Европе на границе с Российской Федерацией



Борьба за влияние и контроль над территорией, называемой ныне Украиной, велась Западом давно. После развала СССР эта деятельность перешла в открытую фазу с использованием невоенных методов в рамках "мягкой силы". С помощью НПО, агентурной работы, вовлечения в международные программы действующих политиков было создано мощное лобби, отрабатывавшее интересы коллективного Запада на Украине. Должного противодействия этому со стороны Москвы не было.



Различия в результатах развития украинского государства и экономики при ориентации на Запад и при восстановлении связей с бывшими республиками СССР демонстрировали все более заметные различия. Прагматика экономических подходов при президенте Л. Кучме и премьер-министре В. Януковиче отразилась в очень высоких темпах роста ВВП – 9,3% в 2003 году и 12,6% в 2004-м. Прозападная администрация Виктора Ющенко резко затормозила развитие Украины и остановила крайне выгодное для Украины вхождение в Таможенный союз. Это было сделано исключительно в интересах Запада.



Свертывание кооперационных связей и партнерских отношений с Российской Федерацией при Ющенко нанесло серьезный удар по наукоемким отраслям украинской экономики. Темпы ее роста заметно снизились, саботажу подверглись совместные российско-украинские проекты в области авиастроения, энергетики, судостроения. А военно-техническому сотрудничеству был нанесен непоправимый ущерб предательством Киева – передачей американцам образцов военной техники, стоявших на вооружении ВС РФ.



Последний шанс на развитие Украины как страны, обладающей высокими технологиями и замкнутыми циклами наукоемкого производства, был предоставлен стране в декабре 2013 г. Тогда Киев и Москва подписали соглашения, в соответствии с которыми экономика Украины могла получить мощный импульс к развитию, а население могло ощутимо повысить уровень жизни. Было запланировано создание около 80 единиц самолетов Ан-124 "Руслан", на них должны были быть установлены двигатели производства запорожского предприятия "Мотор Сич", (которое теперь будет или продано Китаю, или достанется американцам и будет ликвидировано как ненужный конкурент).



Мотор Сич



"Мотор Сич"



Суммарно Украина получила бы около 13 млрд долл. только благодаря сотрудничеству с РФ в авиационной сфере. Вновь появлялись перспективы у проекта Ан-70. Планировалось строительство двух ядерных реакторов для украинских АЭС, подтверждались планы строительства завода по производству ядерного топлива. Украина получала кредит в размере 15 млрд долл. на выгодных условиях, без политических условий и необходимости изменять внутреннее законодательство, как в случае сотрудничества Украины с МВФ. Украина получала также снижение текущих цен на газ в 1,5 раза. Были запланированы инвестиции в банковскую сферу около 4 млрд долларов, подписан документ о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив и о дальнейшем упрощении пересечения российско-украинской границы. Всему этому не суждено было сбыться. Пожалуй, кроме моста через Керченский пролив, но уже без участия Украины.



Керченский мост



Керченский мост



За этим последовал февральский государственный переворот, в результате которого президент Янукович был свергнут, а к Украине была приставлена (полу)колониальная администрация.



Майдан на Украине



Майдан на Украине



Наиболее откровенно противоречия между интересами народа Украины и прозападной политикой Киева проявились в сфере энергетики. Доставшиеся Украине в наследство от СССР 95% газопроводов для экспорта природного газа из Российской Федерации в Европу были источником постоянного дохода и одновременно поводом для шантажа России "монопольным транзитером". Порой Украина осуществляла несанкционированный отбор российского газа из трубопроводной системы, но в итоге проблемы разрешались путем переговоров, добрососедство еще сохранялось.



Сеть трубопроводов на Украине



Отношения Украины и России все эти годы имели выраженную политическую окраску. После прихода к власти Ющенко у украинской власти проявилась новая тенденция – ставить во главу угла не экономические интересы государства, а политическую целесообразность, часто прямо в ущерб Украине. Так, в декабре 2005 года было заявлено, что Украина будет покупать российский газ за деньги, не пользуясь бартерными расчетами. Это был отказ от выгодных для Украины условий в интересах компаний-газотрейдеров.



В отстаивании своих интересов украинские газотрейдеры предпринимали и крайне рискованные меры. Несмываемым пятном в российско-украинских газовых отношениях останется полное прекращение транзита российского газа через территорию Украины в январе 2009. Пауза продолжалась 13 дней – с 7 по 20 января, но имела далеко идущие последствия. Украина в очередной раз показала себя ненадежным транзитером, а в отношении премьер-министра Украины Ю. Тимошенко, подписавшей прямой договор о поставках и транзите газа на 2009-2019 гг., в Киеве было возбуждено уголовное дело. Тогдашний украинский премьер Н. Азаров заявил, что действия правительства Тимошенко нанесли "ущерб государству" в 100 млрд гривен. Так для России возникла необходимость строительства альтернативных маршрутов доставки газа в Европу.



Команда, пришедшая к власти в Киеве в результате февральского государственного переворота 2014 года, состояла, по сути, из назначенцев демократической администрации Барака Обамы. Членами этой организованной преступной группировки были Александр Турчинов, занявший несоответствующую Конституции Украины должность "и. о. президента" и отдавший приказ о начале войны в Донбассе; А. Аваков, ставший министром внутренних дел без юридического образования и опыта работы в правоохранительных органах; А. Яценюк, бывший подписантом Соглашения об урегулирования политического кризиса и не выполнившей его; П. Порошенко – участник переворота, впоследствии ставший президентом Украины; агент ЦРУ В. Наливайченко, возвращенный на должность главы СБУ (в этой должности он при Ющенко вручал дипломы выпускникам Академии СБУ вместе с послом США Уильямом Тейлором).



Члены "команды" стали действовать в качестве наемных менеджеров в интересах американского работодателя, соблюдая при этом интересы личной выгоды. Грабительские по отношению к собственному населению действия объяснялись "интересами обеспечения независимости от России" и задачами противостояния "стране-агрессору".



Внешнюю агрессию тоже изобрели, назвав так сопротивление огромной части населения, не согласившегося с государственным переворотом. Часть населения вместе с территорией предпочла спасаться в России, сменив юрисдикцию полуострова Крым; другая часть вынуждена была взяться за оружие. А новые власти получили возможность все трудности в экономике списывать на войну и развернули репрессии против всех, кого подозревали в нелояльности к новому режиму.



Вооруженный конфликт в Донбассе не нужен населению как подконтрольной, так и не подконтрольной Киеву территорий. Война наносит колоссальный ущерб экономике, обществу, искусственно превращая добрых соседей во врагов. А выгоду вновь получают те, кто был организатором госпереворота на Украине – Соединенные Штаты Америки, успешно создавшие долговременную "горячую точку" в Восточной Европе на границе с Российской Федерацией.



(Окончание следует)