Влиятельнейший зять (муж старшей сестры Дурдынабат) Аркадага - Аннаназар Реджепов - умер от коронавируса?!

11:29 21.07.2020

Зять Бердымухамедова умер от коронавируса,



Российский политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов сообщил о смерти зятя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова - бизнесмена Аннаназара Реджепова, сообщает NUR.KZ.



Политолог сообщил со ссылкой на свои собственные источники и о том, что супруга умершего Реджепова, она же сестра Аркадага, в данный момент подключена к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии. Эксперт опубликовал новость на личной странице в сети "Фейсбук". Дубнов называет умершего Назара Реджепова человеком "чрезвычайно влиятельным" в туркменских бизнес-кругах, а также личностью с неоднозначной репутацией. Также российский политолог в очередной раз заостряет внимание читателей на том, что Туркменистан остается единственным государством в Евразии, не признавшим наличие на своей территории зараженных новой коронавирусной инфекцией.