Глава Узбпартии "Миллий тикланиш" Кадиров предлагает "остановить ввоз граждан из-за рубежа"

14:10 21.07.2020

Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров, ссылаясь на опыт Израиля, предложил остановить ввоз граждан Узбекистана из зарубежных стран и финансировать их лечение по месту пребывания. Ранее президент Шавкат Мирзиеев обещал вернуть всех оставшихся за границей.



Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции Демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров предложил прекратить ввоз граждан Узбекистана из зарубежных стран.



"Опыт Израиля по выявлению и борьбе с вирусами достоин изучения. Они закрыли свои границы для всех въезжающих до 1 сентября 2020 года. Почему? Потому что любой, кто въезжает, может привезти новый, не адаптированный к среде тип вируса. Это означает новую волну", - написал депутат у себя в Telegram-канале.



Алишер Кадиров заявил, что нужно продумать вариант о финансировании лечения граждан Узбекистана в странах пребывания.



"Нам нужно подумать о том, чтобы прекратить ввоз наших соотечественников из-за границы и финансировать их лечение в странах, где они находятся. Это будет хорошо, в первую очередь, для их родственников и для всего Узбекистана. Еще один новый штамм [вируса] будет очень тяжелым для нашего народа", - указал он.



Ранее Израиль продлил введенный с 18 марта запрет на въезд иностранцев до 1 сентября. Ограничение не касается израильтян, возвращающиеся из-за границы, - они по-прежнему должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилета.



В мае в Израиле возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день подтверждено 52 тысячи случаев, 22,1 тысячи выздоровели, 415 умерли.



В начале июля президент Шавкат Мирзиеев заявил, что все граждане Узбекистана, оставшиеся за границей и желающие вернуться на родину, будут возвращены.



С 20 июля по 2 августа организуется 18 чартерных рейсов из России, Южной Кореи, Турции, Беларуси, ОАЭ, США, Израиля и Германии для доставки соотечественников в Узбекистан.



"Газета.uz" 4 392

#алишер кадиров #вывоз соотечественников #миллий тикланиш

Коронавирус в Узбекистане В мире Статистика

17 590 9 463 92 14 703 293 8 290 431 609 887

выявленных случаев выздоровели умерших выявленных случаев выздоров