ПИаР во время чумы. Казчиновники продолжают выделять деньги на улучшение имиджа, разработку брендов и блогтуры

14:28 21.07.2020

ПИаР во время чумы

Казахстанские чиновники продолжают выделять деньги на улучшение имиджа, разработку брендов и блогтуры



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 16 июля



Центр занятости Алматы пользуется огромной популярностью у жителей города, но все равно выделяет деньги на рекламу.

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил войну пандемии, а еще раньше призвал прекратить расточительство, особенно в тяжелый для страны период. Но казахстанские чиновники мыслят по-своему. Чем дальше они находятся от столицы, тем хуже воспринимают указания руководства. Несмотря на то что в Казахстане растет число больных коронавирусом и все больше людей умирают от пневмонии, в акиматах и других госструктурах продолжают тратить деньги на свой имидж и приглашение блогеров. Корреспондент "Времени" изучил самые свежие объявления на сайте госзакупок.



Весь этот бренд

Атырауская область лидирует по числу выявленных случаев заражения COVID-19. Ситуация настолько сложная, что туда даже вылетала госкомиссия во главе с вице-премьером, после чего было принято решение направить в Атырау группу медиков из других городов, а также дополнительную партию лекарств.

Чем же в это время занимаются местные власти? Вы не поверите - они озабочены созданием туристского бренда Атырауской области. На эти цели чиновники управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития не пожалели 3 719 642 тенге. Что же именно они хотят получить за эти деньги?

Как указано в техспецификации, речь идет о разработке бренда и слогана, о повышении имиджевой привлекательности и узнаваемости региона на внутренней и международной арене, об укреплении патриотизма казахстанцев, содействии информационному продвижению области. Помимо бренда и слогана заказчик планирует получить брендбук с уникальным дизайном, который можно использовать для изготовления брошюр, карт, футболок и прочего. Самое главное, чтобы логотип не был похож на уже существующие, но при этом "эффективно доносил сущность потенциала региона".

Что интересно, в мае этот конкурс уже отменяли, однако в июне упорные атырауские чиновники попытались провести его повторно, но закупка пока не состоялась. Впереди еще половина июля, не надо сдаваться. Конечно, самое время заниматься разработкой уникального бренда, когда твоя область на первом месте по ковиду. Можно этот факт обыграть в слогане.



Главное - подписчики!

Ситуация в Мангистауской области не такая печальная, как у соседей, но свыше двух тысяч зараженных здесь тоже выявили. Для одних коронавирус - это страшная болезнь, а для других - новые возможности. Именно этим фактором решили воспользоваться в Мангистау, чтобы провести инфотур в целях формирования имиджа области. За каких-то 7 миллионов 304 тысячи тенге поставщик должен привезти в Актау 25 человек, чтобы показать им самые красивые места на побережье Каспийского моря. В программе визита - подземная мечеть, раскопки древнего городища, этноаул, смотровая площадка, а также отели и базы отдыха.

То есть в это непростое время мангистауские чиновники решили поднять уровень внутреннего туризма. Все логично - Турция наших граждан не принимает, в ОАЭ всех вылечили, поэтому нас туда точно не пустят. Остается Каспий с его древними городищами и пляжами...

В группе из 25 приглашенных должны быть журналисты, сотрудники турфирм и обязательно популярные блогеры. Не менее трех, работающих в формате путешественников с аудиторией от 100 тысяч подписчиков. Еще две популярные личности из соцсетей должны представлять жанр лайфстайл и чтобы у каждого было не меньше 200 тысяч фолловеров. Количество поклонников должно быть подтверждено документально.

По состоянию на 23 июня эта закупка не состоялась. Интересно, будет ли переобъявлен этот безусловно актуальный конкурс?



Путь для Абая

2020 год запомнится казахстанцам не только страшной болезнью, но и юбилеем Абая, про который все начали забывать на фоне коронавируса. Но в управлении внутренней политики Восточно-Казахстанской области просто не могут допустить такое, поэтому выделили 7 142 857 тенге на продвижение постов про великого казахского мыслителя в социальных сетях.

Согласно размещенной документации в акимате ВКО решили, что важнее всего напомнить о 175-летнем Абае пользователям Инстаграма и ВКонтакте. При этом где попало размещать посты нельзя, а исключительно в популярных пабликах, где число подписчиков варьируется от 50 тысяч до 1,1 миллиона человек. Первые попавшиеся фолловеры чиновникам не подойдут - например, если там сплошь индусы или китайцы, то управление внутренней политики не подпишет акты выполненных работ. Нужны именно казахстанские подписчики, причем не менее половины из них обязаны проживать в Восточном Казахстане. В результате этот тендер достался ТОО "Шыгыс Акпарат".

Другой свежий лот, связанный с Абаем, объявил Восточно-Казах­станский музей искусств управления культуры, архивов и документации ВКО. Здешние чиновники решили, что необходимо организовать пленэр-выставку художников на родине поэта за 12,7 миллиона тенге, но эта закупка не состоялась. Лучшего времени для выставки и не придумаешь.



Безработная среда

А что делать тем чиновникам, которым не пришла на ум идея разработать бренд региона или отметить с размахом юбилей? В отделе внутренней политики акимата Павлодара придумали - надо похвастаться на весь интернет успешным социально-экономическим развитием города. Это в других областях закрываются крупные и мелкие предприятия, свыше 4 миллионов человек остались без работы, а в Павлодаре все наоборот. Именно поэтому там выделили 1 миллион 319 тысяч тенге на видеоролики, которые необходимо продвинуть в социальных сетях.

К слову, безработица стала одним из символов пандемии. В Алматинском городском центре занятости населения каждый день собираются огромные очереди - люди встают на учет, чтобы получить возможность устроиться на любую работу. Руководителей центра осенило, что популярность организации надо повышать, поэтому был объявлен конкурс на размещение рекламы в интернете. За публикацию постов в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и Твиттере не пожалели 16 миллионов 275 тысяч тенге. В техспецификации даже прописано, что не менее восьми раз в месяц нужно снимать так называемые сторис для подписчиков. Интересно, как это будет выглядеть? "Дорогие подписчики, а сегодня у нас очередь из безработных заметно меньше - поспешите, и вы встанете на учет быстрее!"



Пошли в отказ

Справедливости ради стоит отметить, что люди со здравым смыслом еще остались на госслужбе. Именно они отказались от расходов на соцсети и улучшение имиджа в этот сложный период. Например, Служба центральных коммуникаций при президенте планировала потратить более 65 миллионов тенге на разъяснение государственной политики в соцсетях и мессенджерах, но в итоге сняла этот лот. Приличная экономия.

Аналогичным образом поступило руководство ТОО "Туристский информационный центр города Алматы", относящегося к акимату города. В этой организации заложили свыше 9 миллионов тенге на продвижение в соцсетях. В техспецификации даже прописали, что заниматься этим должны 30 согласованных блогеров и чтобы у каждого было не менее 5 тысяч подписчиков. Все вместе они обязаны были опубликовать 70 постов о прекрасном городе Алматы, но в итоге в акимате решили отказаться от этих затрат.

Одним словом, в эти тяжелые дни каждый делает выбор самостоятельно. Одни горят желанием провести праздничные мероприятия и блогтуры, а другие считают, что с этим лучше повременить.