Израиль встал на сторону врагов "Турецкого потока". Трубой EastMed в Грецию, - "НГ"

14:47 21.07.2020

Газопровод EastMed свяжет в энергетический блок Иерусалим, Афины и Никосию



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20.07.2020



Президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и израильский премьер Биньямин Нетаньяху перед подписанием договора о строительстве газопровода.

Правительство Израиля ратифицировало соглашение с Грецией и Кипром о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который выступает прямым конкурентом проекта "Турецкий поток". Несмотря на то что власти еврейского государства осторожны в своих комментариях о перспективах EastMed, процесс создания энергетического блока с Афинами и Никосией неизбежно приводит к столкновению интересов с Турцией, которая ведет свою игру в Восточном Средиземноморье.



Израильский министр энергетики Юваль Штайниц заметил, что EastMed отвечает экономическим интересам его страны. Соглашение о сооружении газопровода, проектная мощность которого достигает 10 млрд куб. м газа ежегодно, было подписано Израилем, Грецией и Кипром еще в январе этого года. Как ожидается, EastMed будет поставлять добытые на месторождениях "Афродита" и "Левиафан" ресурсы в континентальную часть Греции и пройдет через Кипр и Крит. Конечной целью является поставка голубого топлива в Италию, от которой пока еще требуется официальный ответ. "Афродита" находится к югу от Кипра и к западу от расположенного вблизи берегов Израиля газового месторождения "Левиафан".



Израильтяне проявляют осторожность, комментируя цели EastMed, чтобы не усугублять споры с Турцией и ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еврейское государство ограничивается заявлениями о весомых экономических преимуществах проекта и о необходимости укреплять безопасность в регионе.



Тем не менее конфликт интересов с Анкарой неизбежен: газопровод должен проходить через морские зоны, которые не разграничены и являются предметом территориальных противоречий. К примеру, Турция оспаривает часть акватории между Грецией и Кипром и называет ее своей собственной морской зоной. Не говоря уже о том, что EastMed просто перекрывает дорогу проекту Москвы и Анкары "Турецкий поток".



В пользу Израиля, Греции и Кипра говорит то, что создание газопровода EastMed получило американскую поддержку: Вашингтону принципиально важно снизить зависимость европейских столиц от российского газа. Более того, признание за Кипром права на использование богатств "Афродиты", на которые претендует и Турция, а также находящегося рядом с островом месторождения "Калипсо" дает американцам неплохой инструмент политического давления на Анкару, которая привыкла шантажировать американскую элиту качеством своих отношений с Россией. Степень чувствительности этого вопроса для турецкого руководства хорошо иллюстрируют попытки Анкары вести демонстративные геолого-разведочные работы в спорных районах.



Власти Турции неоднократно демонстрировали, что готовы к любым сценариям. Не случайно, как сообщила греческая газета "Катимерини", Афины просчитывают риски вооруженной конфронтации. В ходе последних контактов между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом была поднята тема приобретения Грецией двух многоцелевых фрегатов класса Belharra для своих военно-морских сил (ВМС). Основным препятствием для сделки пока что остается большая цена (3 млрд евро), если учесть нынешние финансовые трудности Греции. Тем не менее Афины настроены получить гарантию того, что их ВМС будут готовы к потенциальным вызовам со стороны Турции.



Важно то, что строительство EastMed осложнено не только политическими, но и техническими факторами. Сомнения в перспективах проекта вызывают не только протяженность газопровода, но и глубина, на которой планируют укладывать трубы. Длина Восточносредиземноморского газопровода достигает примерно 1900 км, потому что он начинает свой путь от Левантийского нефтегазоносного бассейна примерно в 200 км к югу от Кипра, затем идет до греческого острова Крит, потом тянется по материковой части Греции и заканчивается на побережье региона Апулия на востоке Италии. А под водой должно быть проложено 1300 км труб. Тем временем глубина моря в некоторых охватываемых проектом местах превышает 3 км.



За этим следует вопрос о цене. Ожидают, что стоимость газопровода превысит декларируемые 7 млрд долл. По независимым оценкам, она может достичь от 11 до 12 млрд долл., если принять во внимание сухопутные участки EastMed, а также подводный район, который пролегает между Грецией и Италией. В то же время есть сомнения и в целесообразности самой затеи. Она будет иметь в качестве конкурентов не только "Турецкий поток", но и другие проекты, такие как терминал сжиженного природного газа на Кипре или кипрский трубопровод в Египет.



Последнее слово сейчас остается за Италией, где часть политиков критиковала проект, в том числе из-за потенциально негативного воздействия на окружающую среду.



Вокруг ситуации с EastMed пока слишком много неопределенности. Единственное, шаг Израиля внес ясность в слухи о возможности появления турецко-израильского газопровода. В израильской деловой среде говорили, что компании, которые контролируют месторождение "Левиафан" (Delek, Ratio Oil, Noble Energy), возможно, предпочли бы отправлять газ в Турцию, если бы это позволяла политическая ситуация. Однако, судя по всему, пока что Израиль и Турция остаются по разные стороны баррикад.