КырДепутатка Строкова (учительница по образованию) сделала 8 ошибок в одном посте

15:01 21.07.2020

УЧИТЕЛЬ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЕВГЕНИЯ СТРОКОВА СДЕЛАЛА В ОДНОМ ПОСТЕ 8 ОШИБОК



Депутат Евгения Строкова сделала в одной публикации в Facebook 8 ошибок. Отметим, она - учитель по образованию.

Нардеп упрекнула коллег в том, что они "достали" ее пиаром по отмене или переносу выборов в Жогорку Кенеш.



Депутат напомнила, что те, кто заявляет о приостановке избирательной кампании, нарушают закон. Поскольку она еще не начиналась и стартует только 4 сентября.

В коротком тексте из девяти предложений Евгения Строкова умудрилась сделать 8 ошибок.



Ранее порадовал, отметим, глава кабмина Кубатбек Боронов. Он оставил в книге почетных гостей запись с пожеланиями после посещения столицы Беларуси - Минска. Там он участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета. Кубатбек Боронов отметил, что рад увидеть Минск, а белорусам пожелал всех благ и процветания.



Пользователи соцсетей отмечают, что текст премьер написал без ошибок. Это нынче редкость.



Достаточно вспомнить, как торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков в сентябре 2019 года выступил с речью на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане (Казахстан). Он зачитал текст, явно подготовленный ему кем-то из помощников. Если наблюдать за торага Жогорку Кенеша, можно смело предположить, что до того момента, когда он взял слово на мероприятии, текста этого не видел. И явно не готовился к выступлению.



текст Строковой тут -

https://paruskg.info/novosti/176186-uchitel-po-obrazovaniju-evgenija-strokova-sdelala-v-odnom-poste-8-oshibok.html



Комментарии 3

Я вас умоляю от Сегодня, 14:54

Евгении подфартило-пролезла в партию Гитариста не за активную гражданскую позицию, заслуги перед обществом а по квоте-гендер и нац!(убили 2х зайцев сразу!). Чем она отметилась-войной с министершей в минобразе, как только ту сняли, сразу перестала критиковать (как будто у нас там стал идеальный порядок!). Сведением личных счетов с некоторыми руководителями НПО (преимущественно женского пола) и все....а что полезного?! Ни чего! Сейчас когда в стране такая ситуация могла бы заняться контролнм за закупками , как пациентов принимают, условиями в стационарах и т.д. Но -нет, гдавное пиар и стремление попасть в следующий ЖК (понравилось наверное ни чего не делать). Но народ не забудет этого, конда вы получив отпускные, зп тихо свинтили на отдых оставив его один на один с бедой...бесполезно даже не включайтесь в списки за вас не проголосуют. Честно сказать был лучшего мнения о ней...

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Фрунзе от Сегодня, 17:37

Каким то странным образом в этом созыве каждый депутат , это некое недоразумение без мозгов.

Спасибо Атамбаеву, который сам лично формировал под себя этот парламент-проходимцев

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Александр от Сегодня, 17:49

Ну сделал ошибки ну и что. Особенно при голосовом наборе. Восприятие написанного текста смазано, воспринимается так как у тебя в голове. Лишь бы не было смыслового искажения.

Правда для учителя это не оправдание. А просто позор.

А вот применение терминов смысл которых тебе не вполне ясен, или вообще не известен непростительно! И лезть в области знаний в которых ты дуб - просто выставлять себя на посмешище!