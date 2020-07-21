Волонтеры прорвались на встречу с Кырпрезом Жээнбековым и зашугали его угрозами

15:08 21.07.2020

А ОН И НЕ ЗНАЛ! ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ В ШОКЕ ОТ ТОГО, ЧТО УСЛЫШАЛ ОТ ВОЛОНТЕРОВ



Председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу рассказал 24.kg, как прошла встреча волонтеров с президентом страны. По его словам, гражданские активисты раскритиковали работу аппарата Сооронбая Жээнбекова.



Сам Аскар Алмаз уулу высказал мнение о сложной ситуации в стране, кто в этом виноват и почему так происходит.

"На мой взгляд, из-за безответственности и некомпетентности отдельных людей в аппарате президента глава государства был не в курсе о многом происходящем в стране. Я сказал, что люди в Кыргызстане стали агрессивно настроенными из-за некоторых действий аппарата президента", - рассказал Аскар Алмаз уулу.

Сооронбай Жээнбеков был в шоке от того, что услышал сегодня от волонтеров.

Аскар Алмаз уулу

Волонтер предложил Сооронбаю Жээнбекову расширить квоту для будущих эпидемиологов и инфекционистов в учебных заведениях. По его словам, президент сразу же поручил заняться этим вопросом министру образования.

Аскар Алмаз уулу отметил, что встреча прошла хорошо и продлилась дольше запланированного. Ограничений по времени не было - каждый мог говорить столько, сколько считает нужным.



Напомним, сегодня президент страны решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.



Руководитель группы волонтеров "Сообща" Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. "Скажу как руководитель волонтерского объединения "Сообща" от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой", - проинформировала она.



От РЕДАКЦИИ



Это знакомо. Бакиев чуть что делал удивленное лицо: "А я и не знал!"