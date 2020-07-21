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В Израиле продолжаются Covid-беспорядки против премьера Нетаньяху, - Le Figaro
15:16 21.07.2020

21 июля 2020 г.
Марк Анри | Le Figaro

Израильская улица выступает против того, как Нетаньяху управляет кризисом Covid
"(...) Биньямин Нетаньяху ведет беспощадные битвы на улице, в суде, в своем правительстве и в своей партии "Ликуд". На юридическом фронте в воскресенье состоялось второе судебное заседание по делу о коррупции, злоупотреблении доверием и мошенничестве. Судьи постановили, что выслушивание свидетелей в суде начнется в январе. Один из адвокатов премьер-министра, названного невинной жертвой заговора левых, средств массовой информации, полиции и генерального прокурора, объяснил, что такая отсрочка была необходима, поскольку неясно, "говорит ли правду свидетель в маске", - пишет журналист Le Figaro Марк Анри.

"Зато уличные протесты проходят без всякой передышки. Несколько тысяч манифестантов собрались в эти выходные в Иерусалиме и Тель-Авиве. Одни ведут борьбу против Биньямина Нетаньяху, которого они прозвали, используя игру слов на английском языке, "преступный министр" ("crime minister") вместо "премьер-министр" ("prime minister"), другие вышли на улицу, чтобы выразить протест против бедственного положения секторов, наиболее затронутых эпидемией. Вторая волна Covid-19, даже более жестокая, чем первая, оставляет мало места для надежды на быстрое возвращение к "нормальной" жизни, в то время как каждый день заражаются 1500-2000 человек, и число тяжело больных пациентов снова начинает опасно возрастать", - говорится в статье.

"(...) Популярность Биньямина Нетаньяху резко снижается, поскольку в начале эпидемии он выглядел как распорядитель игры, - отмечает журналист. (...) - Даже в его партии "Ликуд", которую он до сих пор контролировал железной рукой, ощущается начало фронды. Как заявил на радио один "бибист", то есть безоговорочный сторонник премьер-министра: "Мне все равно, стирает ли он свои ковры в шампанском, для меня главное, чтобы мои средства к существованию не находились под угрозой".

"Пытаясь восстановить спокойствие, Биньямин Нетаньяху вытащил чековую книжку, чтобы активизировать потребление и создать рабочие места. Он объявил, что все израильтяне старше 18 лет получат по 190 евро, а семьи с тремя детьми - по 770 евро. Эта очень затратная мера (1,5 млрд евро) была немедленно раскритикована, потому что она не делает различий между теми, чей уровень жизни снизился, и теми, кто вышел из кризиса невредимым", - пишет Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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