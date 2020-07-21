Акимат Алматы разрыл Городской парк имени 28 Героев-панфиловцев

15:34 21.07.2020

Вырыли котлован: В акимате Алматы ответили на возмущения о парке 28 панфиловцев



В акимате ответили на возмущения алматинцев о масштабной стройке в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в акимате города сообщили, что расходы на ремонт парка сократят. Однако в Сети горожане продолжают делиться фотографиями работ и возмущаются их масштабом. В частности в группе Facebook "Защитим Алматы" появилась фотография котлована.



"Что за котлован появился в парке панфиловцев? Ведь после появления новости, что на реконструкцию парка планируется потратить миллиард тенге, было заявлено, что масштабные работы - вроде возведения фонтана - будут отменены? Зачем строить новый фонтан, когда надо просто заставить застройщика, построившего ресторан на месте старого фонтана, вернуть его на место", - пишет пользователь Сети.



Также он сообщил, что в парке строится еще один ресторан без обсуждения с горожанами.



"Что на кладбищах места уже нет? Братскую могилу готовим", - иронизирует в ответ один из комментаторов.



"И что это будет? Высотная гостиница", - предполагает другой.



В пресс-службе акимата сообщили, что котлован был вырыт для строительства вспомогательного резервуара, а не фонтана.



"Для обеспечения полноценного функционирования поливочной системы парка Панфиловцев, проектом по благоустройству предусмотрено строительство вспомогательного резервуара. В настоящее время ведутся работы по установке данного резервуара для воды. Размеры резервуара 12 на 9 на 4,85 метра, объем 300 кубометров", - отметили в ведомстве.



Также в акимате добавили, что проект по благоустройству был разработан еще в 2018 году. Его реализуют по "Дорожной карте занятости на 2020-2021 годы". Подрядчиком выступил ТОО "ГСГ Высотник".



"После подписания договора с подрядчиком начались работы по оптимизации проекта. Была произведена дефектовка (определение причин неисправности - Прим. автора) всех конструкций парка, чтобы произвести замену только изношенных и не пригодных для дальнейшей эксплуатации. Проведенная инспекция показала, что более половины всех конструкций подлежит замене. В частности, арычная система не менялась с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века и сами конструкции не подходят к современным", - отметили в акимате.



В связи с тем, что затраты на реконструкцию были сокращены, арычные лотки, степень износа которых не превышает 50 процентов не будут менять, также вместо 111 опор освещения, заменят только 21.



"Опоры освещения были демонтированы в начале июня 2020 года в присутствии эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык". Опоры были демонтированы и переданы представителям эксплуатирующей организации. По оставшимся опорам будет произведена только замена светильников", - добавили в акимате.



Ранее сообщалось, что на благоустройство парка потратят 946,6 миллиона тенге. Тендер на эти работы был объявлен еще в январе 2019 года. Тогда предполагалось выделить 1,05 миллиарда тенге. Там планировали установить большой фонтан, общественный туалет, скамейки, ограждения. Однако позже финансирование благоустройства парка решили сократить.



