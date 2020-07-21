Турция-2020: "Россиян ждут открытая ненависть, агрессия, жадность и неприкрытая русофобия"

15:40 21.07.2020

С чем можно столкнуться на отдыхе на самых популярных курортах



Виталий Карюков



На прошлой неделе Анатолийское агентство новостей (Агентство "Анадолу"), наконец-то сообщило долгожданную для российских туристов новость: Министерство транспорта Турции пришло к соглашению с соответствующими службами Россией по поводу возобновления полетов с 15 июля. "Турция и Россия возобновляют авиасообщение. Согласно договоренности, авиарейсы начнутся уже с 15 июля", - говорится в сообщении.



Однако, как оказалось, желаемое выдали за действительное. И, похоже, турки больше, чем сами россияне, обрадовались этой новости: шутка ли - в страну снова, как и в прошлом году, так и сейчас возвращается то самое "стадо баранов" (то есть россиян), которое сам Аллах велел стричь, стричь и еще раз стричь. Турки даже на радостях не раз уже объявляли, что "вот-вот полетят самолеты". Но информация, увы, пока не подтверждается. А что же действительно предпринимают уже сейчас сами россияне? Как они готовятся к приятной "оккупации" турецких курортов и пляжей?



"Пользователи молниеносно отреагировали на известие о возобновлении полетов, появившееся на прошлой неделе, - разъяснил ситуацию PR-директор метапоисковика авиабилетов Янис Дзенис. - Авиабилеты в Турцию стали искать в четыре раза чаще, чем накануне". И прежде всего россиян интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум. Но, как уже было сказано выше, билеты пока все-таки не продаются, как уточняет глава пресс-службы сервиса онлайн-бронирования Григорий Луговой.



Более того, Минстранс, как оказалось, еще только собирается рассматривать саму возможность переговорного процесса по открытию авиасообщений с Турцией. "Сейчас мы в начале переговорного процесса, определяется регламент, учитывающий принцип взаимности и эпидемиологическую обстановку в стране", - признался вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. И, как признались в Росавиации, воздушное сообщение точно не откроется ранее 1 августа.



Тем не менее, на отдых в Турцию уже вовсю едут и летят туристы из тридцати стран, в том числе Германии, Украины, Великобритании, Белоруссии и даже Казахстана. Наиболее предприимчивые и нетерпеливые россияне тоже давно нашли лазейку, попадая на вожделенные курорты Турции через Минск. Вот что говорит, например, Юстасия Булгакова, работающая в Анталье гидом: "С 1 июня мы вернулись к нормальной жизни. Если бы не маска, постоянно лежащая в сумке, можно было бы подумать, что никакого карантина и не было".



Работа прибавится и для аниматоров и фотографов, среди которых немало и наших соотечественников. Например, для фотографа Анны Харитоновой, постоянно живущей в Аланье. В частности, для тех россиян, которые подсуетились и попали в Турцию через Белоруссию, уже, по словам Анны, "начались групповые экскурсии, в том числе морские". И уже вовсю функционируют отели, анимация, бассейны, рестораны и кафе, правда, дискотеки и кальянные еще недоступны для посещений. А вот в отелях несколько изменились правила пользования шведским столом.



"Еда теперь за стеклом, в тарелки ее накладывают официанты, как и прежде - без ограничений, - поясняет Никита Королев, работающий гидом в Анталье. Кроме того, для посещения супермаркетов и торговых центров все же понадобятся средства индивидуальной защиты - маски. Однако, как признается все та же Юстасия Булгакова, "не во всех магазинах доступны примерочные, и практически везде на входе измеряют температуру". И, в то же время, во всех торговых точках непременно должны быть под рукой санитайзеры, самый популярный из которых - одеколон "Колония" - им протирают, дезинфицируя, буквально все и не только руки.



Есть две вещи, которые интересуют российских туристов: цены на курортах и слухи об ограничениях доступа на пляжи. Что касается первого, то цены на отдых и покупки подорожали примерно на 10 процентов, а чеки в ресторанах и кафе - в полтора раза. А относительно слухов - они так и остались таковыми. "Пугающие намерения ограничить численность загорающих, ввести спецразметку и обязать носить маски так и не реализовали, - рассказывает Юстасия Булгакова. - Хотя люди и сами стараются соблюдать дистанцию".



Но это, как говорится, по большому счету, лишь декларация о намерениях - ожидания. А вот что пишет уже успевший побывать до закрытия границ перед коронавирусом россиянин Иван Островский.



"В Турции я был несколько раз. Начал свое знакомство с Анатолийского побережья в „четверке". Потом поднял планку до „пятерки" на UltraAll в Кемере. Был доволен, но то были далекие 2003-2004 годы, - еще 16 марта 2020 г. оставил свой комментарий на сайте отзывов Иван. - Никогда бы не подумал, что за 15 лет целая страна вместе с населением могут настолько сильно сдать позиции. И дело не в сравнении с другими государствами - просто стало откровенно плохо, что чувствуешь, не прибегая к глубокому анализу и т. п. Отели стареют, еда не блещет разнообразием, достопримечательности загаживаются и разрушаются, но самая большая беда - с персоналом отеля и жителями. Если повезет - можете встретить русских или украинских аниматоров, которые по-прежнему веселы и полны оптимизма, а от всех остальных готовьтесь встретить непринятие, непонимание, агрессию, жадность и национализм, я бы даже сказал русофобию. Может, причина в политике, может, ненависть к нашим туристам появилась от большого наплыва бескультурия в страну, а может, это их собственная злость на миллионы мигрантов из неблагополучных стран. Скорее всего, все это сразу наложилось и вылилось в отвратительный отдых для каждого, кто поедет туда сейчас. Опасности жизни и здоровья обошли меня стороной, но, судя по отзывам других туристов, мне просто повезло".