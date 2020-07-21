Как Россия "вопреки Путину" стала сверхдержавой? - А.Бурханов

21:58 21.07.2020

КАК РОССИЯ "ВОПРЕКИ ПУТИНУ" СТАЛА СВЕРХДЕРЖАВОЙ?

Россия 20 лет спустя. Я другой такой страны не знаю...



Безусловно, любая сверхдержава, претендующая на глобальное лидерство должна иметь суперсовременную боеспособную армию и мощную экономику, способную обеспечить жизненный уровень и геополитические интересы страны.



Почему-то многие уверены, что если у России с армией все в порядке, то с ее экономикой не так. Они считают, что экономика России должна быть развитой, как в "нормальных" западных странах.



Опровергая несостоятельность сложившихся стереотипов об экономике России, скажу, что военная мощь любой страны является производным от экономики. Страна, не имеющая высокотехнологичной промышленности, априори не может иметь лидирующую армию в мире с суперсовременным вооружением собственного производства. Тем более, страна-"бензоколонка" не может производить гиперзвуковые ракеты.



И еще, для опровержения стереотипа об экономической несостоятельности России не обязательно верить "кремлевским пропагандистам", достаточно открыть источники мировой статистики. Сегодня Россия лидер по атомной промышленности и по производству зерна, находится в первой тройке лидеров по экспорту вооружения и энергопотреблению.



Общепринятые параметры измерения экономики не отражают реальной оценки экономик стран мира. Доля физической, реальной экономики от общего объема ВВП в тех же США – около 20%. Однако по этой же статистике можно увидеть, что Россия за 2019 год по паритетной стоимости промышленного производства и по объему ВВП заняла 5-е и 6-е места в мире соответственно.



Яркий пример степени виртуальности западной экономики - оценка капитализации активов государства, которую можно назвать статистикой "кривых зеркал". Западные критерии управления экономикой, как часть западной идеологии, активно внедряются всякими ВШЭ и отечественными университетами под соусом экономической науки.



Наглядным примером тому является то, как оцениваются "флагманы" мировой экономики. Так вот Apple стоит примерно как 22 "Газпрома", или 23 "Сбербанка", или 25 "Роснефти"… и т.д. Суммарная капитализация всего российского фондового рынка - примерно 650 миллиардов долларов. Это как департамент Apple, который за телефоны отвечает. Вся Россия - за iPhone...



Почему они так дешево оценивает Россию, где сосредоточены около 30% мирового богатства? Так вот, если кто не понял – это ценник Родины, они предлагают теперь обменять ее на другие бусы (айфон). Раньше они предлагали за Родину джинсы, колбасу и т.д. К сожалению, еще достаточно людей, считающих торг Родиной уместным. И самое удивительное то, что они и их хозяева уверены в неуязвимости стран (богов) Запада.



Мне это напоминает японского солдата давно падшей Империи, забытого в джунглях, которого нашли через 30 лет после ВМВ. Он искренне считал Японию "неуязвимой страной богов". Кстати, немецкие солдаты в мае 1945 года так же отстреливались, несмотря на падение третьего рейха. Разумеется, и противник России до последнего не разожмет кулак.



Пандемия коронавируса наглядно показала, кто есть кто на самом деле, и продемонстрировала подготовленность России к любым вызовам, правильность мобилизационного курса российской экономики, благодаря которому Россия выдержала оборону во время глобального всеобъемлющего давления на себя. Современная Россия сегодня, в отличие от бывшего СССР, имеет гибкую, мобильную и одновременно самодостаточную экономику.



Более того, самая уязвимая – встроенная в часть мировой экономики финансовая система России – также укреплена достаточно. Наглядным подтверждением сказанного является сравнение колебания курсов рубля и потери национальных резервов России в 2014-15 годах и весной 2020 года.



Процентные ставки ЦБ РФ и экономические потери тогда и сейчас несопоставимы. К тому же рубль сегодня обеспечен физической экономикой и ресурсами. Косвенные данные подтверждает, что Центробанком РФ достигнута полная управляемость курсом рубля в интересах устойчивости экономики.



Когда произошел беспрецедентный обвал нефтяных котировок и спроса на энергоресурсы, многие уже забыли, о чем писали либеральные СМИ. И в социальных сетях наблюдалась непонятная эйфория, по методичке хоронивших в бесчисленный раз Россию. Хочется спросить постоянных членов "похоронной команды", перефразируя Путина: Если вы действительно граждане России - "зачем вам мир, в котором нет России?"



А что касается нефтегазового экспорта, то не стоит ждать обвала экспорта России. Действительно, в ближайшую пару лет наряду со сжатием экономик всех стран существенно сократится и энергопотребление в мире. Основные торговые партнеры России, ЕС и Китай, также сильно пострадают.



Однако в новых условиях выживания экономики ЕС и Китая критично будут нуждаться в поддержке России. И поэтому ЕС (Германия) и Китай делают все возможное, чтобы сокращение импорта происходило не за счет России.



Принятые поправки к Конституции РФ потребуют колоссальных социальных расходов и превращают Россию в самую социально защищенную державу в мире. Конечно, это вам не крохотный Люксембург для избранных. Россия государство для всех россиян и народов русской цивилизации. Без уверенности в будущее обновленная Конституция-2020 не могла появиться в принципе.



Претворение в жизнь национальных проектов во многом определяет будущее России. Вопреки мнению либеральных экономистов, Россия развивается поступательно, и никакой стагнации нет. Непрерывно строятся дома, мосты, дороги, предприятия, АЭС, ледоколы и многие другие вещи, о которых вам по телевизору не расскажут. Россия сегодня, спустя 20 лет – высокоразвитая страна. Как поется в известной песне, я другой такой страны не знаю…



Мир стремительно меняется, хочет ли Россия того или нет, новый передел мира стучится в дверь каждой страны. Государства, которые выберут неправильный путь, рискуют быть разорванными или могут исчезнуть с карты мира. Ведущие державы могут попрощаться со своим статусом. Международное право больше не действует, работает закон джунглей. Если "Акела промахнется", то его убьют.



В этих условиях, разумеется, Россия не может "сидеть сложа руки". Как она может действовать, естественно нам не расскажут, и вот поэтому мы ищем ответы на архиважный вопрос. Россия не имеет желания и цели превратить ЕАЭС в единое государство, как некоторые думают.



А что же хочет Россия, которая давно слезам не верит? Об этом подробно, тема следующей статьи.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист

21.07.2020