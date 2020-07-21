Верные заветам Махно. Куда идет Украина, - С.Знаменский

00:39 22.07.2020 Верные заветам Махно

Как политики превратили богатую страну с большими перспективами в подобие анархистского "гуляй-поля"



Состояние государственной власти на Украине позволяет с уверенностью утверждать: страна в тупике. И пока никаких позывов по выходу из него не наблюдается, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Сергей Знаменский. Более того, у тех, кто государственную власть как бы осуществляет и де-юре представляет, нет понимания того, что эта самая власть пребывает в кризисе. Осознания этого не было и у представителей трех (как минимум) предыдущих президентских каденций.



Украинские политики, стоявшие у кормила власти последние 15 лет, не понимали, что государственные институции деградируют. Очевидно, они были озабочены иным - полным ходом шел процесс первичного накопления и передела капитала. И все бы ничего, но беда в том, что этим занимались люди, облеченные властью и призванные организовывать и выполнять государственный бюджет, который и есть гарантией и независимости, и организации страны, и уровня жизни народа.



Когда же из бюджета черпается в пользу узкого круга лиц большой ложкой, а кормление народа осуществляется по остаточному принципу, в стране начинается разруха, а государственная власть деградирует.



Так на Украине и произошло, но сегодня этот процесс подошел к своему пределу.



Период полураспада



Уместно вспомнить о том, что принцип отрицания организации государственной власти как системообразующего фактора в украинском социуме уже присутствовал: в период создания советского государства еще в годы гражданской войны в начале прошлого века его исповедовал Нестор Махно.



Термин "махновщина" как синоним безвластия пришел к Украине именно из тех времен.



Нестор Иванович отрицал само понятие политических партий как системообразующего фактора управления государством, уповая лишь на народную власть. Так что нынешнее молодое поколение украинских управителей, не знакомое с теоретическими измышлениями апологета анархизма, по факту следует его заветам.



Весьма уместно в контексте кризисности державного управления на Украине понятие "предел". Оно означает, что в весьма обозримом будущем может начаться распад государства. Основанием для такого - нет, еще не утверждения, но очень обоснованного прогноза - может служить ряд как внешних, так и внутренних аспектов.



Например, то, что управление в основных государственных корпорациях осуществляется при непосредственном участии вполне конкретных иностранных менеджеров. Они на протяжении многих лет вживлялись в государственный организм Украины с целью реализации финансовых интересов зарубежных компаний в наиболее крупных сегментах отечественного хозяйства. Аморфность и податливость украинского истеблишмента позволила им занять ведущие позиции в этих отраслях, и теперь их предполагаемый уход - по причине истощения украинского организма - грозит обвалить эти жизненно важные сегменты хозяйства. А с ними - и в целом финансово-хозяйственный механизм страны.



О Национальном банке Украины речь вообще не идет. Учитывая, что гривна есть производная состояния доллара, наш валютно-финансовый механизм находится под полным контролем западного мира. Обездолить украинское население, обесценив вклады или просто "кубышки" рядовых граждан, можно в один день. Спрашивается, как организация государственного управления на Украине может этому помешать, защитив интересы своих людей? А ведь именно для этого она и существует - ну, так, во всяком случае, предполагается.



Профанация рынком



Отдельно следует говорить об организации власти внутри самой Украины. Эта система включает в себя не только государственные органы, но и местное самоуправление, и эти две ветви друг без друга не существуют.



Другой вопрос - как осуществляется эта дуальность власти.



Изначально, в период становления независимой Украины после событий 1991 года предполагалось, что местное самоуправление в лице советов разного уровня (депутатского корпуса) будет уравновешивать систему силового давления, которую априори представляют государственные органы. Однако схема сбора налогов, организованная так, что основные потоки уходят в Киев, а регионам остаются крохи, реализовать идею равновесия власти на местах не позволила. Руководство местных советов стало зависимо от субвенций из центра. Этому же способствовало и то, что силовые органы на местах также управляются из Киева, который в областях представляет губернаторская ветвь власти. Поэтому о реальном местном самоуправлении говорить пока не приходится.



Почему же так получилось?



Для понимания и осознания этого нужно вернуться в далекий уже 1991 год, когда исчезла партийная вертикаль власти - предполагалось, что она, наконец, перейдет к советам. Однако оказалось, что ненавистный многим партийный аппарат был мощным организующим началом и важной скрепой всего хозяйственного механизма страны. Этого не смогли осознать ни первый президент Леонид Кравчук, имевший до того лишь опыт организации идеологической работы, ни апологеты украинского национализма, не понимавшие, какую роль играют базис и надстройка в организации любой державы. А тезис "рынок отрегулирует все" оказался обычной профанацией, не имеющей никакого отношения к организации государственной власти.



Кстати, весомым подтверждением тому, что за все эти годы власть имущие так и не осознали того, какую роль в организации государственного устройства играют институты власти, госуправление, свидетельствует тот факт, что Леонид Кравчук до сих пор с экрана телевизора раздает бесплатные советы по организации страны и преодолению перманентных кризисов - от времен Ющенко до Зеленского. А новые "рулевые" Украины его слушают и согласно кивают в ответ.



Принципиальная ошибка



Попытку выстроить государственную вертикаль власти после периода разброда и шатаний начала 1990-х сделал Леонид Кучма. И такой шанс у него действительно был: северный сосед Россия была в глубоком экономическом, политическом и ментальном кризисе. Внутри Украины пошло движение по структурированию партий - основе организации демократического общества. И конъюнктура внешних рынков способствовала, и внутренний рынок стал наполняться, параллельно зарождался класс крупных частных собственников.



Казалось, столбовая дорога в цивилизованное общество открыта. Но на деле оказалось, что это был последний год надежды Украины на стабильное развитие.



Главными факторами, сыгравшими нам в минус, оказались следующие.



Первый - сильная Украина никому в Европе была не нужна. Страну рассматривали не как партнера, который будет что-то экспортировать и укрепляться, а лишь как территорию для расширения европейского и мирового капитала. К тому времени Западная Европа уже переварила, освоила рынки Восточной, которые с конца 1980-х послушно вошли в лоно европейских экономических ценностей (и сегодня страны Восточной Европы своей крупной промышленности не имеют, а местная в системе организации хозяйства и опосредованно-государственной власти решающего значения не играет).



Пришло время дальнейшего расширения капитала на восток, то есть на Украину. Учитывая, что фактор Кучмы, который пытался выстраивать независимую политику, стоял на пути этого расширения, его преодолели с помощью "пленок Мельниченко" и "дела Гонгадзе". Опыта у западных спецслужб для этого вполне хватало.



К тому же Кучма сделал принципиальную ошибку во внутренней политике. Хотя с расстояния лет сложно сказать, насколько велики были шансы организовать систему государственного, а не олигархического капитализма. Но то время было последнее в истории независимой Украины, когда еще можно было значительно укрепить государственные институты власти. И попытки были - например, введение института государственных секретарей в 2003 году, уже на излете президентства Леонида Кучмы. И даже вроде бы всерьез обсуждался вопрос на уровне Администрации президента и в правительственных кругах об амнистии капитала (введении нулевой декларации). Но не сложилось: меркантильная, коррупционная составляющая нарождавшегося внутреннего олигархата оказалась сильнее.



Усталость от "бесплодия"



Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Основные бастионы государственности пали уже в первые годы правления Виктора Ющенко. Западу нужен был управляемый и слабый президент, и он его успешно организовал. Выражение "если бы зло было так же очевидно, как безобразие, мир был бы гораздо более морален" весьма подходит к ситуации с его приходом к власти. Ведь далеко не факт, что "безобразие" Виктора Януковича ввергло бы Украину в тот хаос, в который ее погрузил приход Ющенко. Все же за Януковичем стояла система государственной власти, существовавшая при Кучме, и гарантом которой он оставался бы, возведя на престол своего ставленника. Однако история сослагательного наклонения не имеет…



Экономический базис Украины за две пятилетки правления двух бизнесменов-президентов оказался полностью размытым. И если первый из них, так и не дослужив свой срок, перераспределял государственный пирог все же большей частью в интересах своих внутренних соратников и себя любимого, то второй оказался абсолютным компрадором, продолжив дело Ющенко и окончательно запустив в страну иностранный капитал. Так что нынешней "Зе"-леной украинской власти перераспределять в свою пользу оказалось практически нечего. А власть политическая без экономического базиса есть лишь ее профанация.



Теперь самое время вернуться к взглядам Нестора Махно. Вот что он говорит в своей книге "Воспоминания" о роли политических партий и законодательного органа тех лет - Учредительного Собрания (в современных реалиях - Верховной Рады):



"Трудящиеся массы села и города, на подневольном труде и на искусственно-порабощенном разуме которого зиждется власть капитала и его слуги - государства, - могут в своей жизни и борьбе за дальнейшее свое освобождение вполне обойтись без опеки политических партий и предполагающейся их борьбы в Учредительном Собрании.



…Учредительное Собрание - враг трудящихся села и города. Будет величайшим преступлением со стороны трудящихся, если они вздумают ожидать от него себе свободы и счастья… Трудящийся класс - крестьянство и рабочие, которые пошлют в него своих представителей, в результате будут обмануты тоже".



Так уж случилось, что командные посты и в Верховной Раде, и в целом в системе государственного управления новая молодая власть заняла не в результате политической борьбы партий, а в первую очередь в соответствии с текущими умонастроениями украинского электората, уставшего как раз от бесплодных попыток наших партий организовать страну. И может случиться так, что взгляды товарища Махно на данном этапе развития Украины - это и есть наше украинское "все". Ибо иных конструктивных попыток по части организации державного устройства в соответствии с цивилизованными, апробированными нормами пока не наблюдается. Источник - СвободнаяПресса

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