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Прокси-война в Ливии, - Л.Савин
00:40 22.07.2020

ЛЕОНИД САВИН | 21.07.2020

"Египет и Ливия: один народ, одна судьба"

20 июля 2020 г. парламент Египта единогласно проголосовал за возможность применения вооруженных сил страны за ее пределами. Всем очевидно, что египетские войска пойдут в бой только в одном месте – в Ливии.

Президент Египта Абдель Фатх ас-Сиси еще в начале июля обещал ввести войска в Ливию для "восстановления безопасности и стабильности". Теперь у него есть парламентский мандат для открытой поддержки Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Есть мнение, что данное решение должно послужить сигналом и Эфиопии, где идет строительство крупной дамбы, которая изменит уровень воды в Ниле (в бассейне этой реки расположены Египет, Кения, Эфиопия, Судан, Танзания, Уганда).

10 июля египетские войска провели масштабные учения "Стойкость-2020" у границы с Ливией, это было послание Эрдогану и проверка боеспособности армии. На маневрах отрабатывались вторжение по суше и прибрежные операции.

20 июля ас-Сиси встретился в Каире с лидерами ливийских племен на конференции "Египет и Ливия: один народ, одна судьба"; обсуждались варианты военной поддержки этих племен Египтом.

Решение, принятое в Каире, изменит баланс сил в Восточном Средиземноморье. Турция сейчас открыто поддерживает так называемое Правительство национального единства (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи, оказывая ему военную помощь. На Западе действия Эрдогана в Ливии нравятся далеко не всем. 6 июля 69 членов Европарламента выступили с письменным обращением, призвав ввести экономические санкции против Турции и персонально против Эрдогана. Помимо Ливии в обращении упоминались агрессия Турции в Иракском Курдистане, Северной Сирии и подавлении демократической оппозиции в самой Турции.

Турецкие войска в Ливии

Активным противником действий Турции в Северной Африке выступает Э. Макрон. Франция инициировала проведение операции "Морской страж" у побережья Ливии под видом борьбы с пиратством и терроризмом. В самом начале операции возник инцидент, когда французский корабль остановил судно под танзанийским флагом для досмотра по подозрению в незаконной перевозке оружия. Судно сопровождали турецкие фрегаты, которые несколько раз наводили на французский корабль радары, угрожая ракетной атакой. Инцидент был задокументирован и передан на рассмотрение в НАТО. Если добавить скандал с изменением статуса музея Св. Софии и поддержку Эрдоганом Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией, то ситуация выглядит тревожной.

В США считают, что Турция соответствует только одному критерию членства в НАТО – рыночной экономике (по остальным критериям – нет), но у альянса нет механизма исключения стран-членов. Поэтому разногласия западных держав с Турцией в рамках Североатлантического блока могут принять затяжной характер. Особенно критичным для США оказалось бы прямое столкновение Египта и Турции в Ливии, учитывая, что и Турция, и Египет официально являются союзниками Вашингтона.

Что касается соседей Ливии, то первые признаки политического кризиса наблюдаются в Тунисе. Там усиливаются противоречия между исламистской партией "Ан-Нахда" и оппозицией. "Ан-Нахда" имеет 52 места в парламенте (всего 217 мест) и представляет крупнейшую политическую силу. "Ан-Нахда" близка к братьям-мусульманам и поддерживает в Ливии режим Фаиза Сараджа, ведущий войну против армии Халифы Хафтара. Официально Тунис выступает с позиции нейтралитета по отношению к борющимся силам в Ливии, но, учитывая темпы эскалации, этот нейтралитет вряд ли сохранится.

Алжир также поддерживает правительство в Триполи и выступает против передачи Египтом оружия ливийским племенам. Алжирские войска развернуты сейчас на границе с Ливией, а в министерстве обороны заявили, что египетскую интервенцию в Ливию будут рассматривать как нападение на Алжир.

Халифу Хафтара поддерживают также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, что особенно раздражает Турцию, так как эта "арабская Швейцария" была важна для Анкары в плане проведения финансовых операций. Помощь ОАЭ осуществляется в основном деньгами, хотя после недавнего поражения Хафтара от турецких военных и сил ПНС поддержка Эмиратов была сокращена.

В ливийской прокси-войне работает и фактор исторической памяти. В течение столетий империя турок-османов контролировала земли нынешней Ливии и оставила о себе не лучшие воспоминания. В арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки неприязненно относятся к притязаниям Турции на роль регионального лидера. Не близка арабам и турецкая версия ислама. Арабы связывают свое национальное возрождение с освобождением как от европейского неоколониализма, так и от турецкого вмешательства.

Источник - fondsk.ru
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