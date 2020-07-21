Уродливые гримасы молдавской демократии, - А.Цуканова

00:41 22.07.2020

Уродливые гримасы молдавской демократии



АРИНА ЦУКАНОВА



Молдавские националисты хотят установить власть меньшинства над большинством – как на Украине



В Молдавии снова острая фаза политического кризиса, который развивается несколько месяцев. Правящая коалиция социалистов (ПСРМ) и демократов (точнее, осколка ДПМ) с конца весны висит на волоске, а сейчас держится из последних сил благодаря тому, что один из "политических туристов" передумал, а один из условно независимых голосует солидарно с коалицией.



Для коалиции это хлипкие опоры, но других у неестественного союза ПСПМ-ДПМ нет. А оппозиция, представленная частями блока ACUM и другим осколком ДПМ – группировкой Pro Moldova, ведет себя так, словно она уже у власти. Правда, в "товарищах согласья нет": партии Майи Санду и Андрея Нэстасе поначалу отвергли поддержку промолдовцев и шоровцев в попытке вынести вотум недоверия правительству Иона Кику, созданному правящей коалицией. И хотя для отставки нужен 51 депутатский голос, а тандем Санду-Нэстасе нашел лишь 26, вотум все равно был оглашен.



Парочка, напоминающая лису Алису и кота Базилио, обвинила правительство Кику в "неверных" ориентирах на евразийскую интеграцию и сотрудничество со странами СНГ. Дескать, это подменяет "стратегическое партнерство с Евросоюзом и соседними странами". Даже российский кредит, с точки зрения молдавских (румынских?) националистов, наносит "непоправимый ущерб суверенитету и национальным интересам Молдовы". То ли дело кредиты МВФ с их политическими условиями!



Майя Санду обвинила даже социалистов в том, что те поддерживают государственную программу восстановления водопровода, уличного освещения и социальной инфраструктуры в небольших населенных пунктах – мол, "подкупают избирателей" перед президентскими выборами. Конечно, лучше в темноте и без воды, чем без демократии, которую местная оппозиция понимает как возможность для меньшинства навязывать волю большинству. Этот фокус (установление власти меньшинства над большинством) проделали на Украине, устроив переворот, а сейчас таким же образом в Белоруссии пытаются сместить Лукашенко.



В молдавском варианте республику раскачивают сразу несколько меньшинств: прозападники, то есть блок ACUM, взявший на парламентских выборах 26,84% голосов; часть бывших демократов (Pro Moldova и их союзники); партия "Шор" (8,32% голосов). Вся молдавская власть формируется из партий, не имеющих достаточной поддержки для образования устойчивого правительства: в 2019-м социалисты получили 31,15% голосов, а ДПМ тогда еще под руководством Плахотнюка – 23,62%. Потом те и другие составили коалицию.



Вывернутая наизнанку демократия, когда меньшинству позволено диктовать свою волю большинству, делает систему власти шаткой, а предвыборные обещания пустыми. Социалисты обещали людям развитие экономики, укрепление связей с Россией, а где все это?



Андрей Нэстасе, дважды не ставший градоначальником Кишинева, спит и видит себя в кресле премьер-министра: ""Платформа DA" готова взять на себя управление, практически жертвенное в этих сложных условиях". Кем жертвовать собирается господин Нэстасе? Народом Молдавии?



Народу готовят новую политическую встряску. При рассмотрении парламентом вопроса о недоверии правительству 20 июля оппозиционные депутаты принялись кричать, топать ногами, силясь заглушить доклад премьер-министра Иона Кику. Демократия во всей ее красе! Особенно если учесть, что депутатских мандатов у буйствующих – всего ничего.



У социалистов больше всего парламентских кресел – 37, но это не обеспечивает им прочной власти даже в коалиции с 13 депутатами от ДПМ плюс один неприсоединившийся. Молдавский парламент напоминает москитный политический флот, когда миноритарии атакуют победителя выборов и не дают ему жизни.



Мизер-группировки по разным случаям договариваются о совместных действиях, у ПСРМ же нет пространства для маневра: союз с ACUM не сложился как противоестественный, нынешний "союзник" ДПМ оказался троянским конем (хотя кто этого мог не знать?). Тем временем сбежавший за рубеж Плахотнюк не сидел сложа руки: он расколол свою партию и наладил политический туризм. Теперь депутаты покупаются (дело нехитрое!), и из ничего надувается какая-нибудь Pro Moldova, поддерживающая смещение правительства, разваливающая правящую коалицию и требующая отставки президента И. Додона, который является избранником большинства (52,11% во втором туре выборов 2016 года).



Додон и сегодня остается политиком, которому граждане доверяют. За него сегодня проголосовали бы 37,2%, за Санду 33,5%, а у рвущегося в премьер-министры Нэстасе всего 1,6%.



У депутатов, сбившихся в Pro Moldova, и того нет. Однако они намерены свалить президента: в июле объявлено о "национальной кампании по сбору подписей, чтобы Додон ушел". Вопрос, почему должен уходить президент, не утративший большей части народного доверия, не стоит. Уродливы гримасы молдавской демократии! Что хорошего, скажем, в том, что Молдавия не получила 200 миллионов евро российского кредита? Конституционный суд РМ в мае удовлетворил запросы оппозиционеров и признал кредитное соглашение "неконституционным". Сделано это было до неприличия поспешно, через два часа после того, как 56 депутатов ПСРМ и ДПМ проголосовали за ратификацию соглашения во втором чтении. Договорились с Конституционным судом члены группировки Pro Moldova.



Кстати, против получения кредита РФ высказалась и Transparency International (откуда-то еще эти взялись!), где считают, что МВФ – лучший кредитор, а "российский кредит косвенно связан с предстоящими осенью президентскими выборами и может рассматриваться как чувствительный фактор для электоральной гонки в этом году". Фантастика, а не демократия! Из-за границы Молдове указывают у кого брать деньги в долг, а у кого – нет. А поскольку даются эти указания по политическим соображениям, кредит МВФ безусловно хорош, а российский кредит заведомо плох.



Еще одна особенность этой демократии – ограниченные возможности главы государства, избираемого всенародным голосованием. Как хочешь, так и понимай. Еще недавно, когда во главе правящей коалиции стояла партия Плахотнюка, доходило до того, что президента отстраняли от должности на некоторое время, чтобы утвердить министров или законы, против которых президент возражал. Можно не сомневаться, что если сколотят в парламенте большинство "по случаю" с участием Pro Moldova, PDA (Нэстасе) и PAS (Санду), то под удар сразу попадут и сам Додон, и президентская должность.



Президентские выборы в Молдове назначены на 1 ноября 2020 года. Ситуация накаляется. Социологические опросы отдают победу Игорю Додону и в первом, и во втором туре. А это значит, что все заведомо проигрывающие президентскую гонку будут трясти парламент, правительство и пытаться организовать майдан. На улицу уже выведены участники приднестровского конфликта, сменившие социальные требования на политические. Их будут использовать как муляж "всего молдавского народа", чтобы убрать социалистов с политической сцены и одновременно обострить отношения с Приднестровьем (ветераны грозят провокациями на "карантинных" контрольно-пропускных пунктах ПМП).



…20 июля сместить Иона Кику оппозиционерам не удалось, хотя они навалились на правительство сообща, наскребли 46 голосов. За отставку голосовали и Pro Moldova, и PDA, и PAS, и шоровцы, с которыми Санду с Нэстасе не собирались сидеть рядом… Чего не сделаешь ради демократии!