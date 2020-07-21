Саудовский кронпринц делает контрольный выстрел в оппозицию, - И.Субботин

00:49 22.07.2020

Госпитализация монарха развязала руки Мухаммеду бин Сальману



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21.07.2020



В саудовском сегменте Twitter началась масштабная кампания по дискредитации задержанного ранее экс-наследника престола Мухаммеда бин Найефа и проживающего за границей его бывшего помощника Саада аль-Джабри. В условиях, когда король Саудовской Аравии Сальман находится в больнице, ситуация с раскручиванием информационного давления на оппозицию выглядит настораживающе. Тем более что критики кронпринца Мухаммеда ожидают от него в этом году организации транзита власти.



То, что кампания против бин Найефа и аль-Джабри в Twitter санкционирована саудовскими властями, в разговоре с Reuters подтвердили источники в Эр-Рияде. По их словам, акция направлена на то, чтобы повлиять на саудовское общественное мнение в преддверии объявления официальных обвинений. "Против него (бин Найефа. – "НГ") готовят документы с марта", – сказал знакомый с ситуацией источник Reuters, уточнив, что для властей в Эр-Рияде важно уничтожить имидж бывшего наследника престола внутри страны. Второй собеседник агентства указал на то, что важным признаком организации кампании в социальных сетях "сверху" было участие высокопоставленных деятелей королевства, которые присоединились к авторам гневных твитов.



В прошлом бин Найеф являлся важным и авторитетным претендентом на престол. Он контролировал силы безопасности королевства, имел тесные связи с западным разведывательным сообществом и был достаточно популярен среди консервативной части саудовской элиты. Его задержали весной этого года вместе с родным братом Сальмана принцем Ахмедом. Как сообщалось, их обвиняют в организации заговора с целью совершить государственный переворот. Позже стало известно и о неких "коррупционных" обвинениях. Бин Найефу грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Задержание широко интерпретировалось как попытка кронпринца укрепить власть и устранить любой намек на существование оппозиции.



Помощник Мухаммеда бин Найефа Саад аль-Джабри в настоящее время проживает в Канаде, однако в руках саудовских правоохранителей находятся его сын и дочь. Он был соратником экс-наследника престола, когда тот возглавлял МВД. Источники Би-би-си из числа бывших сотрудников западной разведки утверждают, что аль-Джабри принадлежат успехи в борьбе с ответвлением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. "Аль-Джабри преобразил саудовские усилия по борьбе с терроризмом, – говорит собеседник Би-би-си. – Он превратил их из жестокой, основанной на получении признательных показаний системы в систему, которая использовала современные методы криминалистики и компьютерный анализ данных".



Ранее источники Reuters в руководстве Саудовской Аравии уточнили, что кронпринц Мухаммед хочет добиться от бин Найефа и его экс-помощника доступа к неким секретным документам. По оценкам сотрудника Брукингского института Брюса Риделя, которые он высказал ранее в разговоре с New York Times, работа в МВД дала бин Найефу и аль-Джабри возможность получить информацию обо всех коррупционных схемах, к которым могли быть причастны члены королевской семьи, и обо всех подробностях частной жизни. То, что бывший помощник главы МВД Саудовской Аравии находится на свободе в Канаде, не может не тревожить наследника престола. Поэтому давление силовых ведомств объяснимо.



Нельзя не заметить, что раскручивание информационной кампании против бин Найефа и аль-Джабри происходит в тот момент, когда сам саудовский король находится в больнице. Саудовское агентство печати ранее сообщило о том, что Сальман госпитализирован для прохождения медицинского обследования: у 84-летнего Хранителя двух святынь диагностировано воспаление желчного пузыря. Не исключено, что диагноз может быть и более серьезным с учетом того, что в стране продолжается эпидемия, а сведения о реальном состоянии Сальмана принято скрывать. Как сообщает государственное издание "Оказ", монарх находится в больнице имени короля Фейсала. В связи с госпитализацией график контактов на высшем уровне пока что было решено изменить.



Сама ситуация заставляет вспомнить сообщения катарского портала Middle East Eye (MEE), который ранее со ссылкой на свои источники сообщал, что в этом году наследник престола готовит транзит власти. Согласно этим данным, условно-добровольная передача власти от престарелого монарха к сыну якобы должна произойти этой осенью – до саммита "двадцатки". Спешку источники MEE объясняли как ухудшающимся здоровьем короля, так и приближением президентских выборов в США. В Эр-Рияде опасаются, что место лояльного к Саудовской Аравии Дональда Трампа может занять политик, не склонный делать уступок ближневосточным партнерам. Это значительно сужает пространство для политических преследований и чисток внутри королевства.